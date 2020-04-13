Энергетика

REGNUMREGNUMВ Кремле оценили достигнутые ОПЕК+ договоренности по нефти

Москва, 13 апреля 2020, 13:11 — REGNUM Кремль положительно оценивает достигнутые ОПЕК+ договоренности по нефти, заявил 13 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Правительство приостановило действие ограничений на торговлю масками

Правительство приостановило введение единого поставщика медицинских масок в России и действие ограничений на торговлю масками, следует из постановления кабмина от 13 апреля.
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Общество

Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве

В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости вчера в 17:14
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Общество

Лера Кудрявцева: «Почему в России не объявляют ЧС? Сидите дома, а мы вам ни *** платить не будем»

Всех посадили дома, объявили ЧС, люди сидят дома, выполняют указания, но при этом государство им всё оплачивает.
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Около 7 тыс. человек лечатся от коронавирусной инфекции на дому в Москве.
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Глава «Газпромнефти» назвал новую сделку ОПЕК+ необходимой

Глава "Газпромнефти" Александр Дюков в интервью газете "Коммерсант" заявил, что новая сделка ОПЕК+ была необходима в текущей ситуации на рынке энергоносителей.
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В РФ разработали способы экстренной профилактики заражений врачей

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Бочаров посетил стройплощадку новой инфекционки в Волжском

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В России выявили более 2700 случаев заражения коронавирусом за сутки

Общее число случаев заражения в стране возросло до 21 102, болезнь выявлена в 82 регионах России.
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Почти 100 магазинов в Москве оштрафованы за отсутствие разметки

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Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
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Операторы предупредили о росте тарифов на связь

Тарифы на услуги проводной связи могут вырасти минимум на десять процентов.
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Малый и средний бизнес увеличил активность

Доля работающих в России малых и средних предприятий выросла за неделю на 4,8 процентного пункта с 39,5% на первой недели карантина до 44,4% на второй неделе согласно данным 620 тысяч онлайн-касс в разных регионах.
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В «Роскосмосе» назвали дату начала работ по созданию лунной базы

В «Роскосмосе» планы Трампа назвали попыткой экспроприации других планет, а пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о недопустимости приватизации космоса.
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В Челябинской области число случаев коронавируса достигло 50

По данным пресс-службы регионального минздрава, за сутки в Челябинской области подтверждено пять новых случаев заболевания COVID-19.
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