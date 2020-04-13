Энергетика

RT на русскомRT на русскомВ Кремле прокомментировали соглашение ОПЕК+ о снижении добычи нефти

Кремль положительно оценивает достигнутые ОПЕК+ договорённости по снижению добычи нефти, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Кремль: сделка ОПЕК+ поможет удержать цены на нефть от обвала

Коммерсантъ06:48

Кремль назвал сделку ОПЕК+ важной для предотвращения хаоса на рынке нефти

РБК05:45

Песков: сделка ОПЕК+ позволила избежать хаоса на нефтяных рынках

Газета.Ru05:57

В Кремле прокомментировали соглашение ОПЕК+ о снижении добычи нефти

RT на русском05:54

Песков сообщил, что сделка ОПЕК+ помогла избежать хаоса на рынке

ТАСС05:47

Песков подчеркнул важность сделки ОПЕК+

Известия06:04

В Кремле прокомментировали новое соглашение ОПЕК+

РИА Новости05:47
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Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

В течение последних суток новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 52 российских регионах.
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Международный валютный фонд (МВФ) частично облегчил долговое бремя, которое перед ним имеют 25 развивающихся стран, в том числе Таджикистан, в связи с пандемией, вызванной распространением нового коронавируса.
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Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул российские СМИ, в частности, телеканал "Россия 1" и телеведущего "Первого канала" Кирилла Клейменова в предвзятом освещении принимаемых в республике мер по борьбе с COVID-19, при этом не сказав, в каких именно эфирах он слышал такие заявления.
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Первая партия новейших модернизованных танков Т-90М "Прорыв" поступила на вооружение российской армии.
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Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России

Обстановка с коронавирусом в России меняется не в лучшую сторону, заявил Владимир Путин на онлайн-совещании по борьбе с инфекцией.
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Экс-глава РАО Федотов признал вину в многомиллионном мошенничестве

Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала в Пресненский суд Москвы уголовное дело о многомиллионном мошенничестве в отношении бывшего главы Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова, его матери и других фигурантов.
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Эксперты портала NJCAR.RU выяснили, какой автомобиль лучше всего подходит для российских условий эксплуатации.
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Лидерами по числу зарегистрированных в январе и феврале преступлений оказались Москва и Подмосковье – почти 24 и более 12 тысяч эпизодов соответственно.
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Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
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В ВОЗ оценили возможность повторного заражения Covid-19

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В России определились с концепцией нового самолета на замену Ан-12

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В Восточной Азии же самым частым стал тип B, а в Европе и США – А и С (исключение - Швейцария, Германия, Бельгия и Нидерланды).
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