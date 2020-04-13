В Кремле прокомментировали соглашение ОПЕК+ о снижении добычи нефти

Общество Названы места повышенного риска заражения коронавирусом Кандидат медицинских наук, врач Владимир Зайцев назвал места, в которых наиболее высок риск заражения новой коронавирусной инфекцией, и рассказал, как избежать заболевания. 21

Общество Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов. 146

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Политика Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятости Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул российские СМИ, в частности, телеканал "Россия 1" и телеведущего "Первого канала" Кирилла Клейменова в предвзятом освещении принимаемых в республике мер по борьбе с COVID-19, при этом не сказав, в каких именно эфирах он слышал такие заявления. 470

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Игры Journey доберётся до Steam уже 11 июня Journey продолжает покорять новые платформы — 11 июня уже культовая адвенчура thatgamecompany появится в Steam.

Политика Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России Обстановка с коронавирусом в России меняется не в лучшую сторону, заявил Владимир Путин на онлайн-совещании по борьбе с инфекцией.

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