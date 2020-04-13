Энергетика
RT на русскомВ Кремле прокомментировали соглашение ОПЕК+ о снижении добычи нефти
Кремль положительно оценивает достигнутые ОПЕК+ договорённости по снижению добычи нефти, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Комментарии
Общество
Названы места повышенного риска заражения коронавирусом
Кандидат медицинских наук, врач Владимир Зайцев назвал места, в которых наиболее высок риск заражения новой коронавирусной инфекцией, и рассказал, как избежать заболевания.
Известия 19:55
Общество
Пушков назвал скрытые симптомы главной опасностью коронавируса
Пациенты, не имеющие симптомов заражения коронавирусом до момента выявления заболевания, являются неопознанными разносчиками инфекции.
ФАН 22:00
Политика
Кадыров ответил на критику «Новой газеты»
Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на критику «Новой газеты» в статье «Смерть от коронавируса – меньшее зло».
Lenta.ru 20:29
Общество
Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве
В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости 17:14
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у берегов Тайваня
Газета.Ru вчера в 10:14
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
В течение последних суток новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 52 российских регионах.
RT на русском вчера в 04:10
Экономика
МВФ облегчил долговое бремя 25 развивающихся стран
Международный валютный фонд (МВФ) частично облегчил долговое бремя, которое перед ним имеют 25 развивающихся стран, в том числе Таджикистан, в связи с пандемией, вызванной распространением нового коронавируса.
ТАСС 17:40
Политика
Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул российские СМИ, в частности, телеканал "Россия 1" и телеведущего "Первого канала" Кирилла Клейменова в предвзятом освещении принимаемых в республике мер по борьбе с COVID-19, при этом не сказав, в каких именно эфирах он слышал такие заявления.
РИА Новости 12:48
Кино
В Marvel раскрыли одну из пасхалок фильма «Мстители: Финал»
Студия Marvel опубликовала в Twitter кадр, который указывает на пасхалку из финальной части "Мстителей".
Piter.tv 01:55
Общество
Больше двух миллионов человек в мире заразились коронавирусом
Согласно прогнозам правительства, пик пандемии в США придется на конец мая, а первая волна массовых заражений завершится в конце лета.
Российская газета 20:31
Армия и оружие
На вооружение армии РФ поступили первые новейшие танки Т-90
Первая партия новейших модернизованных танков Т-90М "Прорыв" поступила на вооружение российской армии.
Газета.Ru вчера в 23:32
Гаджеты
Galaxy S20 на чипах Exynos страдают от перегрева и плохой автономности
Из-за существенного разрыва между чипами производства Samsung и Qualcomm, поклонники бренда начали собирать подписи под петицией с просьбой прекратить использование процессоров Exynos в флагманских устройствах.
3DNews 11:46
Кино
Первый кадр экранизации «Дюны» от Вильнева появился в Сети
Экономика сегодня 12:59
Шоу-бизнес
Подруга Бабкиной рассказала, что певицу вывели из искусственной комы
Подруга певицы Надежды Бабкиной Маргарита Королева рассказала "СтарХит", что артистку вывели из медикаментозной комы.
РИА Новости вчера в 10:36
Игры
Journey доберётся до Steam уже 11 июня
Journey продолжает покорять новые платформы — 11 июня уже культовая адвенчура thatgamecompany появится в Steam.
Игромания.ру 14:15
Политика
Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России
Обстановка с коронавирусом в России меняется не в лучшую сторону, заявил Владимир Путин на онлайн-совещании по борьбе с инфекцией.
РИА Новости 10:11
Общество
ПФР информирует о выплатах семьям в 5 тыс. рублей на детей до трех лет
В апреле и мае семья получит по 15 тыс. рублей (по 5 тыс. на каждого из трех детей), в июне — 10 тыс. рублей за двоих детей, которым не исполнилось трех лет.
ИнфоОрел 04:21
Происшествия
Экс-глава РАО Федотов признал вину в многомиллионном мошенничестве
Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала в Пресненский суд Москвы уголовное дело о многомиллионном мошенничестве в отношении бывшего главы Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова, его матери и других фигурантов.
Коммерсантъ 12:24
Авто
Назвали оптимальный для российских дорог автомобиль
Эксперты портала NJCAR.RU выяснили, какой автомобиль лучше всего подходит для российских условий эксплуатации.
Тарантас Ньюс вчера в 15:53
Культура
Сегодня Всемирный день рок-н-ролла
Взгляд-инфо 00:20
Здоровье
Диетолог Гинзбург назвал дешевые заменители имбиря
Имбирь обладает массой полезных свойств, однако есть и другие укрепляющие иммунитет продукты.
Народные новости 01:54
Общество
МВД назвало самые криминальные регионы России
Лидерами по числу зарегистрированных в январе и феврале преступлений оказались Москва и Подмосковье – почти 24 и более 12 тысяч эпизодов соответственно.
Рифей-Пермь 02:29
Экономика
Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода
Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
Здоровье
В ВОЗ оценили возможность повторного заражения Covid-19
Ранее врач назвал топ-5 мест, наиболее опасных для заражения коронавирусной инфекцией.
Mockva.ru 22:04
Политика
Трамп рассказал о темах телефонных переговоров с Путиным
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что в ходе телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным обсуждались вопросы контроля над вооружением.
RT на русском 20:16
Армия и оружие
В России определились с концепцией нового самолета на замену Ан-12
В Российской Федерации определились с концепцией нового военно-транспортного самолета, который в перспективе должен заменить Ан-12.
Российская газета 03:20
Наука
Какие типы коронавируса «путешествуют» в Европе и Азии
В Восточной Азии же самым частым стал тип B, а в Европе и США – А и С (исключение - Швейцария, Германия, Бельгия и Нидерланды).
НИА-Новосибирск 02:58