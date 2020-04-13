В Кремле назвали выгоду от заключения сделки по снижению нефтедобычи между странами ОПЕК+. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс». По словам Пескова, сделка помогла избежать хаоса на нефтяных рынках.

Кремль назвал выгоду от сделки по нефти

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