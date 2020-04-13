Энергетика

RT на русскомRT на русскомВ Кремле прокомментировали соглашение ОПЕК+ о снижении добычи нефти

Кремль положительно оценивает достигнутые ОПЕК+ договорённости по снижению добычи нефти, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Кремль: сделка ОПЕК+ поможет удержать цены на нефть от обвала

Коммерсантъ06:48

В Кремле оценили возможный эффект от сделки ОПЕК+

РИА Новости05:58

Песков: сделка ОПЕК+ позволила избежать хаоса на нефтяных рынках

Газета.Ru05:57

В Кремле прокомментировали соглашение ОПЕК+ о снижении добычи нефти

RT на русском05:54

Песков сообщил, что сделка ОПЕК+ помогла избежать хаоса на рынке

ТАСС05:47

Кремль назвал сделку ОПЕК+ важной для предотвращения хаоса на рынке нефти

РБК05:45

Песков подчеркнул важность сделки ОПЕК+

Известия06:04
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не сгущать краски вокруг роста преступности в стране, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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Вашингтон, 11 апреля 2020, 20:05 — REGNUM Обвинения в сексуальных домогательствах предъявили претенденту на президентский пост от демократов США Джо Байдену, сообщает 11 апреля Business Insider.
REGNUM 11 апреля в 13:05
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Новак: «Северный поток-2» однозначно будет достроен

Министр энергетики России Александр Новак заявил телеканалу "Россия 1", что газопровод "Северный поток-2" однозначно будет реализован.
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Новый тест Джонсона на коронавирус дал отрицательный результат

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после выписки из больницы сдал новый тест на коронавирус, он дал отрицательный результат.
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Лукашенко: в Белоруссии не умер ни один человек от коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране нет умерших от коронавируса COVID-19.
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Голикова назвала цифры по коронавирусу в России «не очень приятными»

Вице-премьер Татьяна Голикова прокомментировала ситуацию с ростом числа заболевших коронавирусом в России.
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Госпитализированный с коронавирусом Найдин рассказал о самочувствии

Российский гимнаст Сергей Найдин рассказал, как себя чувствует после того, как сдал положительный тест на коронавирус.
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Россия предложила Мальте и Люксембургу изменить налоговые соглашения

Правительство России предложило министерствам финансов Мальты и Люксембурга изменить соглашения об избежании двойного налогообложения.
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Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
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Представитель Булановой рассказал о состоянии певицы

Ранее представитель артистки сообщил РИА Новости, что Буланова находится в больнице из-за проблем с сердцем.
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Плющенко и Рудковская приняли участие в парном челлендже

Фигурист Евгений Плющенко и продюсер Яна Рудковская приняли участие в парном челлендже.
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Сибирские ученые предложили метод диагностики коронавируса без тестов

Специалисты новосибирского Института вычислительных технологий СО РАН разработали метод диагностирования короновирусной инфекции без применения специальных тестов.
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Голикова: очень быстро легкие больные превращаются в тяжелых

Осложнения при коронавирусной инфекции развиваются очень быстро, поэтому крайне важно соблюдать режим самоизоляции.
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Группа компаний ПИК и банк ВТБ запустили новую ипотечную программу «Берем проценты на себя», в рамках которой проценты за период до конца 2020 года будут погашены в момент заключения договора, а не перенесены на более поздний срок.
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В доме престарелых в Вязьме коронавирус заподозрили у 86 человек

В Вязьме Смоленской области в доме-интернате для престарелых и инвалидов подтвержден один случай коронавируса, еще 86 диагноз поставлен предварительно, заявили в администрации региона.
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От коронавируса вылечились 11 человек в Брянской области

Результаты оказались отрицательными. Сегодня их выписали из облбольницы. Таким образом 11 человек излечились от опасной инфекции.
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Стартовый тираж ремейка Resident Evil 3 превысил 2 млн цифровых копий

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Ассанж в посольстве Эквадора успел стать отцом двоих детей

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Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса.
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В Белом доме рассказали детали телефонного разговора Трампа и Путина

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Apple хочет изменить дизайн новых смартфонов

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В Твери возбудили уголовное дело за фейк о коронавирусе

"Возбуждено уголовное дело по сообщению, опубликованному в СМИ, по признакам преступления, предусмотренного ст. 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан)", - говорится в сообщении.
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