Энергетика

RT на русскомRT на русскомВ Кремле прокомментировали соглашение ОПЕК+ о снижении добычи нефти

Кремль положительно оценивает достигнутые ОПЕК+ договорённости по снижению добычи нефти, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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В Кремле оценили возможный эффект от сделки ОПЕК+

РИА Новости05:58

Песков подчеркнул важность сделки ОПЕК+

Известия06:04

Песков: сделка ОПЕК+ позволила избежать хаоса на нефтяных рынках

Газета.Ru05:57

В Кремле прокомментировали соглашение ОПЕК+ о снижении добычи нефти

RT на русском05:54

Песков сообщил, что сделка ОПЕК+ помогла избежать хаоса на рынке

ТАСС05:47

Кремль назвал сделку ОПЕК+ важной для предотвращения хаоса на рынке нефти

РБК05:45

Кремль: сделка ОПЕК+ поможет удержать цены на нефть от обвала

Коммерсантъ06:48
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Экономика

Кудрин предложил увеличить МРОТ и пособие по безработице

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и пособие по безработице необходимо увеличить, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Вести.Ru 05:02
Происшествия

Более 530 пациентов находятся на лечении в больнице в Коммунарке

Более 530 пациентов состоят на лечении в больнице в поселке Коммунарка в Москве, из них 47 находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, в том числе 21 человек на ИВЛ, сообщил на своей странице в соцсети Facebook главврач больницы Денис Проценко.
РИА Новости 02:03
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Общество

В Кремле призвали не сгущать краски вокруг роста преступности

"Совсем сгущать краски не нужно", - считает представитель Кремля. При этом он признал, что рост преступности "требует повышенного внимания".
ТАСС 05:53
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Общество

Система пропусков в Москве и области заработает в среду

Цифровые пропуска для поездок на любом транспорте в Москве вводятся с 15 апреля, пешком можно передвигаться пока без пропусков, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
Вести.Ru 11 апреля в 13:35
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Политика

Лукашенко обратился к больным коронавирусом в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к белорусским гражданам, заражённым коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 07:05
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Энергетика

Страны ОПЕК+ заключили сделку о сокращении добычи нефти

Страны ОПЕК+ подписали соглашение о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки с 1 мая 2020 года на два месяца.
RT на русском вчера в 14:20
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Общество

Александра Васильева госпитализировали в Коммунарку

Клопс вчера в 04:43
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Здоровье

Минздрав рекомендовал рассматривать ОРВИ как подозрение на коронавирус

Минздрав рекомендовал медицинским работникам рассматривать любой случай ОРВИ как подозрение на коронавирус нового типа, говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.
Ведомости 06:09
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Кино

Сериал «Зулейха открывает глаза» стартует на канале «Россия 1»

13 апреля 2020 года на телеканале "Россия-1" состоится долгожданная премьера сериала "Зулейха открывает глаза" по одноименному роману Гузель Яхиной.
Вестник 02:25
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Общество

Голикова рассказала о возможности продления режима самоизоляции

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ответила на вопрос о возможности продления ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции после 30 апреля.
ФАН вчера в 07:16
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Общество

Академик РАН спрогнозировал пик коронавируса в России

Эпидемия коронавируса в России достигнет пика в последней декаде апреля, считает доктор биологических наук, академик РАН, заведующий лабораторией инженерии белка Института биоорганической химии РАН имени Шемякина и Овчинникова Михаил Кирпичников, сообщает "Парламентская газета".
Газета.Ru 03:29
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Общество

Из-за коронавируса в доме престарелых ограничили въезд в Вязьму

В вяземском доме-интернате для престарелых у 86 человек заподозрили коронавирус.
Аргументы недели вчера в 14:46
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Футбол

Сезон в АПЛ собираются завершить за 35 дней

В общей сложности осталось сыграть 92 матча.
Soccer.ru вчера в 16:18
Политика

Президент Чехии назвал глупостью снос памятника Коневу в Праге

Президент Чехии Милош Земан считает снос статуи маршала Конева нелепым.
Коммерсантъ вчера в 12:00
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Общество

Стас Михайлов сообщил о заражении коронавирусом

РБК 07:10
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Политика

Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия

"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter.
РИА Новости 11 апреля в 21:42
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Общество

Тюменские семьи получат пять тысяч рублей на детей до трех лет

Выплата положена всем семьям, получившим право на материнский капитал до 1 июля 2020 года, в том числе если средства по сертификату уже полностью израсходованы.
Новости Юргинского района 10 апреля в 05:48
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Общество

Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции

В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
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Происшествия

В бельгийском Андерлехте произошли массовые беспорядки

Несмотря на запрет массовых мероприятий в условиях пандемии вируса COVID-19, в брюссельской коммуне Андерлехт произошли массовые беспорядки.
Коммерсантъ вчера в 06:47
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Общество

Киево-Печерскую лавру закроют на карантин

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом среди насельников Киево-Печерской лавры превысило 90, в связи с чем власти закрывают монастырь на карантин.
ТАСС 05:56
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Происшествия

Мосгорсуд смягчил приговор участнику незаконной акции в Москве Чирцову

Мосгорсуд в понедельник смягчил приговор и освободил Никиту Чирцова, осужденного на один год колонии за нападение на полицейского в ходе несанкционированного митинга 27 июля 2019 года в Москве.
ТАСС 04:26
25
Общество

В Томской области продлили режим самоизоляции из-за коронавируса

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин принял решение продлить режим полной самоизоляции в регионе до 30 апреля.
РИА Новости 06:36
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Технологии

Во Франции нашли флягу римского легионера

Были найдены многочисленные артефакты, в том числе фляга легионера.
Дилетант 11 апреля в 04:15
25
Общество

ГИБДД ограничила прием экзаменов на права

В условиях распространения коронавируса ГИБДД временно ограничила прием экзаменов на права.
Российская газета 05:35
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Происшествия

Подвыпившая москвичка нарушила режим самоизоляции и ударила полицейского

Лейтенант полиции вместе с народным дружинником следили за порядком в одном из столичных районов и остановили девушку, которая прогуливалась по улице.
Говорит Москва 05:55
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Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Москва, 13 апреля 2020, 12:42 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки выявлены в 62 регионах России, сообщается в телеграм-канале оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
REGNUM 05:42
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Происшествия

На Кубани выявлен 41 новый случай заражения коронавирусом

В Краснодарском крае выявлены новые заразившиеся коронавирусной инфекцией - за последние сутки их число составило 41 человек.
Южный Федеральный 07:23
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Общество

Голикова назвала «не очень приятными» цифры по заражению коронавирусом

Абсолютные цифры по числу заразившихся в России вирусом COVID-19 «не очень приятные», заявила в эфире телеканала «Россия 24» вице-премьер Татьяна Голикова.
Коммерсантъ 06:05
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Армия и оружие

В Ливии ЗРПК «Панцирь-С1» уничтожил 16 турецких ударных беспилотников

ГЛАС.RU 02:54
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Происшествия

В Воронежской области умерла пациентка с коронавирусом

Вторая пациентка с положительным анализом на коронавирусную инфекцию скончалась в Воронежской области, общее число летальных случаев выросло до трех, сообщает областное правительство.
РИА Новости 06:33
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