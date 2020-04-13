В Кремле прокомментировали соглашение ОПЕК+ о снижении добычи нефти

Экономика Кудрин предложил увеличить МРОТ и пособие по безработице Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и пособие по безработице необходимо увеличить, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Происшествия Более 530 пациентов находятся на лечении в больнице в Коммунарке Более 530 пациентов состоят на лечении в больнице в поселке Коммунарка в Москве, из них 47 находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, в том числе 21 человек на ИВЛ, сообщил на своей странице в соцсети Facebook главврач больницы Денис Проценко. 311

Общество Система пропусков в Москве и области заработает в среду Цифровые пропуска для поездок на любом транспорте в Москве вводятся с 15 апреля, пешком можно передвигаться пока без пропусков, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин. 3,9K

Энергетика Страны ОПЕК+ заключили сделку о сокращении добычи нефти Страны ОПЕК+ подписали соглашение о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки с 1 мая 2020 года на два месяца. 556

Здоровье Минздрав рекомендовал рассматривать ОРВИ как подозрение на коронавирус Минздрав рекомендовал медицинским работникам рассматривать любой случай ОРВИ как подозрение на коронавирус нового типа, говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства. 2

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Происшествия Подвыпившая москвичка нарушила режим самоизоляции и ударила полицейского Лейтенант полиции вместе с народным дружинником следили за порядком в одном из столичных районов и остановили девушку, которая прогуливалась по улице. 29

Общество Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом Москва, 13 апреля 2020, 12:42 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки выявлены в 62 регионах России, сообщается в телеграм-канале оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. 9

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