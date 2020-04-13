Энергетика
RT на русскомВ Кремле прокомментировали соглашение ОПЕК+ о снижении добычи нефти
Кремль положительно оценивает достигнутые ОПЕК+ договорённости по снижению добычи нефти, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Комментарии
Общество
В Москве впервые оштрафовали группу людей за нарушение самоизоляции
Солнцевский суд Москвы оштрафовал компанию людей за нарушение режима самоизоляции. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.
РБК 11:05
Общество
Оперштаб выявил в сети призывы «положить» сайт пропусков в Москве
В оперативном штабе Москвы по борьбе с коронавирусом выявили злоумышленников, которые предлагают в сети «положить» сайт для выдачи цифровых пропусков для передвижения по столице.
RT на русском 10:17
Политика
Путин: пик эпидемии коронавируса в России не пройден
Президент России Владимир Путин заявил, что пик эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране не пройден.
RT на русском 09:34
Общество
Уткин жестко ответил на обвинения Соловьева
Известный журналист и телекомментатор Василий Уткин жестко ответил на обвинения Владимира Соловьева, который назвал его "психически больным".
Газета.Ru 04:50
Здоровье
Около 40% новых заболевших коронвирусом в РФ не имели симптомов
Глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании в виде видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным сообщила, что у примерно 40% пациентов с коронавирусом не наблюдались клинические симптомы.
Московский Комсомолец 11:33
Киберспорт
S1mple: «Не думаю, что я перейду в Valorant»
Игрок Natus Vincere Александр s1mple Костылев рассказал, что не собирается переходить в Valorant из Counter-Strike: Global Offensive.
CyberSport.ru 10:09
Энергетика
Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром
Вице-президент "Лукойла" Леонид Федун заявил, что сделка ОПЕК+ о снижении добычи нефти позволила прекратить нефтяную войну между крупнейшими нефтепроизодителями, однако принятое решение сравнимо с заключением Брестского мира сто лет назад.
Газета.Ru 11 апреля в 17:59
Политика
Крымские правоохранители заочно предъявили обвинения Мустафе Джемилеву
Симферополь, 13 апреля 2020, 17:22 — REGNUM Одному из лидеров крымскотатарского меджлиса (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мустафе Джемилеву заочно предъявили обвинение по нескольким уголовным делам.
REGNUM 10:22
Шоу-бизнес
Канделаки ответила Собчак на пост про использование фотошопа
По словам светской львицы, на фото явно присутствуют признаки графической обработки.В ответном посте Канделаки выложила фото без обработки, а рядом - изображение ягодиц Собчак крупным планом, и назвала ее «протыкающей дно рейтингов на канале "Супер"».
RuNews24.ru 11:03
Футбол
«Сочи» обсудит с Кокориным возврат части выданной авансом зарплаты
Руководство футбольного клуба «Сочи» намерено обсудить с нападающим Александром Кокориным возврат части зарплаты, выданной авансом.
RT на русском 08:49
Авто
Toyota представила кроссовер Toyota Harrier нового поколения
Компания Toyota официально представила кроссовер Toyota Harrier четвертого поколения, о котором «Автоновости дня» писали на прошлой неделе.
Автоновости дня 00:51
Игры
Crytek намекнула на выход новой Crysis
Официальный «Твиттер» научно-фантастического шутера от первого лица Crysis, разработанного немецкой компанией Crytek, неожиданно опубликовал тизер — «Получаем данные».
Чемпионат 11:55
Экономика
Лукашенко призвал Россию снизить цену на газ до «мировой»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия в качестве помощи республике в условиях пандемии коронавируса могла бы снизить цену на поставляемый в страну газ до "мировой".
Газета.Ru 10:04
Экономика
Fitch подтвердило рейтинги Москвы и Санкт-Петербурга
Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Москвы и Санкт-Петербурга в иностранной и национальной валюте на уровне "BBB" со "Стабильным" прогнозом.
Finam.Ru 07:18
Общество
Собянин объяснил рост числа выявленных случаев коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, что число выявленных случаев заражения коронавирусом в столице увеличивается, поскольку тесты стали лучше.
Lenta.ru 11:19
Общество
Коми ожидает подтверждения 100 случаев заболевания коронавирусом
Количество первичных случаев возросло с 369 до 406 фактов. В ближайшие дни ожидается пакет подтвержденных анализов, которых может быть 100.
SM News 10:26
Происшествия
Мосгорсуд смягчил приговор участнику незаконной акции в Москве Чирцову
Мосгорсуд в понедельник смягчил приговор и освободил Никиту Чирцова, осужденного на один год колонии за нападение на полицейского в ходе несанкционированного митинга 27 июля 2019 года в Москве.
ТАСС 04:26
Здоровье
Генпрокуратура проконтролирует проверку о массовом заражении в Уфе
Генеральная прокуратура России взяла на контроль ход проверки в связи с информацией СМИ о массовом заражении коронавирусной инфекцией в больнице в Уфе.
RT на русском 11:06
Здоровье
В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски
Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета 02:10
Общество
МВД назвало самые криминальные регионы России
Лидерами по числу зарегистрированных в январе и феврале преступлений оказались Москва и Подмосковье – почти 24 и более 12 тысяч эпизодов соответственно.
Рифей-Пермь 02:29
Происшествия
Мосгорсуд обязал пересмотреть вопрос о прекращении дела по авиакатастрофе Ту-154 в Сочи
13 апреля Мосгорсуд по моей жалобе отменил постановление судьи Мещанского районного суда об отказе в отмене постановления о прекращении уголовного дела по авиакатастрофе под Сочи.
Вести Сочи 11:32
Транспорт
Как будет работать пропускной режим в Москве и в Подмосковье. Инструкция
Жители Подмосковья получают пропуск через портал uslugi.mosreg.ru или по телефону 8-800-550-50-30, или с помощью СМС на номер 0250.
РБК 11 апреля в 13:57
Общество
Глава Роспотребнадзора оценила точность тестов на коронавирус
Лаборатории Роспотребнадзора дают верный результат в тестах на коронавирус в 98 процентах случаев, а лаборатории Минздрава в Москве — более 80 процентов.
Вечерняя Москва 11:26
Общество
Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России
Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 23:51
Общество
В Чернобыле огонь достиг хранилищ с радиоактивными отходами
РИА Новости 10:22
Армия и оружие
Avia.pro: российские военные окружили американцев в Сирии
Как сегодня сообщило издание Avia.pro, фактически, американцы попали там в окружение, поскольку наши спецназовцы развернули на севере провинции Хасака не менее 4-х военных блок-постов, которые обеспечивают полный контроль главных маршрутов передислокации американских военных.
Недвижимость.RU 07:37
Общество
Лукашенко: от коронавируса в Белоруссии не умер ни один человек
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что никто в стране не умрет от коронавируса.
РИА Новости 08:30
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44