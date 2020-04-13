В Кремле прокомментировали соглашение ОПЕК+ о снижении добычи нефти

Общество Оперштаб выявил в сети призывы «положить» сайт пропусков в Москве В оперативном штабе Москвы по борьбе с коронавирусом выявили злоумышленников, которые предлагают в сети «положить» сайт для выдачи цифровых пропусков для передвижения по столице. 2

Политика Путин: пик эпидемии коронавируса в России не пройден Президент России Владимир Путин заявил, что пик эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране не пройден.

Общество Уткин жестко ответил на обвинения Соловьева Известный журналист и телекомментатор Василий Уткин жестко ответил на обвинения Владимира Соловьева, который назвал его "психически больным". 1,4K

Здоровье Около 40% новых заболевших коронвирусом в РФ не имели симптомов Глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании в виде видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным сообщила, что у примерно 40% пациентов с коронавирусом не наблюдались клинические симптомы. 5

Киберспорт S1mple: «Не думаю, что я перейду в Valorant» Игрок Natus Vincere Александр s1mple Костылев рассказал, что не собирается переходить в Valorant из Counter-Strike: Global Offensive.

Энергетика Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром Вице-президент "Лукойла" Леонид Федун заявил, что сделка ОПЕК+ о снижении добычи нефти позволила прекратить нефтяную войну между крупнейшими нефтепроизодителями, однако принятое решение сравнимо с заключением Брестского мира сто лет назад. 1,1K

Политика Крымские правоохранители заочно предъявили обвинения Мустафе Джемилеву Симферополь, 13 апреля 2020, 17:22 — REGNUM Одному из лидеров крымскотатарского меджлиса (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мустафе Джемилеву заочно предъявили обвинение по нескольким уголовным делам. 2

Шоу-бизнес Канделаки ответила Собчак на пост про использование фотошопа По словам светской львицы, на фото явно присутствуют признаки графической обработки.В ответном посте Канделаки выложила фото без обработки, а рядом - изображение ягодиц Собчак крупным планом, и назвала ее «протыкающей дно рейтингов на канале "Супер"». 10

Футбол «Сочи» обсудит с Кокориным возврат части выданной авансом зарплаты Руководство футбольного клуба «Сочи» намерено обсудить с нападающим Александром Кокориным возврат части зарплаты, выданной авансом.

Авто Toyota представила кроссовер Toyota Harrier нового поколения Компания Toyota официально представила кроссовер Toyota Harrier четвертого поколения, о котором «Автоновости дня» писали на прошлой неделе. 8

Игры Crytek намекнула на выход новой Crysis Официальный «Твиттер» научно-фантастического шутера от первого лица Crysis, разработанного немецкой компанией Crytek, неожиданно опубликовал тизер — «Получаем данные».

Экономика Лукашенко призвал Россию снизить цену на газ до «мировой» Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия в качестве помощи республике в условиях пандемии коронавируса могла бы снизить цену на поставляемый в страну газ до "мировой". 4

Экономика Fitch подтвердило рейтинги Москвы и Санкт-Петербурга Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Москвы и Санкт-Петербурга в иностранной и национальной валюте на уровне "BBB" со "Стабильным" прогнозом.

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Здоровье Генпрокуратура проконтролирует проверку о массовом заражении в Уфе Генеральная прокуратура России взяла на контроль ход проверки в связи с информацией СМИ о массовом заражении коронавирусной инфекцией в больнице в Уфе. 2

Здоровье В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными. 1K

Общество МВД назвало самые криминальные регионы России Лидерами по числу зарегистрированных в январе и феврале преступлений оказались Москва и Подмосковье – почти 24 и более 12 тысяч эпизодов соответственно. 131

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Транспорт Как будет работать пропускной режим в Москве и в Подмосковье. Инструкция Жители Подмосковья получают пропуск через портал uslugi.mosreg.ru или по телефону 8-800-550-50-30, или с помощью СМС на номер 0250.

Общество Глава Роспотребнадзора оценила точность тестов на коронавирус Лаборатории Роспотребнадзора дают верный результат в тестах на коронавирус в 98 процентах случаев, а лаборатории Минздрава в Москве — более 80 процентов.

Общество Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1". 1,1K