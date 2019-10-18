с чего всё началось

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал соглашение между США и Турцией о прекращении огня в Сирии. «Москва рассчитывает получить от Анкары информацию по договорённостям США и Турции приостановить наступление в Сирии», — заявил Песков, сообщает РИА «Новости».

В Кремле прокомментировали соглашение США и Турции по Сирии

Политика В США «Азов» могут признать террористической организацией 39 членов Конгресса обратились к Госдепу с требованием включить всю банду в список террористических организаций.

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Происшествия Похороны убитой из-за машины свердловчанки собрали сотни человек Издание Е1.ru сообщает, что всего прощание и похороны собрали порядка 250 человек. Гроб молодой свердловчанки буквально завалили цветами.

Общество Первую нитку «Турецкого потока» начали заполнять газом Началось заполнение газом первой нитки морского участка газопровода "Турецкий поток", это последний этап испытаний перед вводом в эксплуатацию, сообщил оператора проекта.

Происшествия Задержан начальник полиции района Дорогомилово в Москве «17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении.

Общество В НОТУ прокомментировали новые правила отбора на «Евровидение» Ранее сообщалось, что в новом отборе теперь смогут принять участие только те исполнители или коллективы, которые не выступали на территории России с 2014 года, не планируют и не анонсируют концертную деятельность в РФ до финала «Евровидения», а также не въезжали на территорию Крыма «с нарушением законодательства Украины».

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Армия и оружие ВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии Начальник Главного управления подготовки – заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран считает, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев намерен ее отразить, в том числе и со стороны Белоруссии.

Происшествия Вооруженный грабитель застрелил посетителя в банке Екатеринбурга В Екатеринбург в отделении одного из банков произошла стрельба, сообщают местные СМИ.

Экономика British American Tobacco остановила производство на Украине Табачная фабрика "В.А.Т. - Прилуки", которая входит в международную группу компаний British American Tobacco, остановила производство на Украине.

Общество В России хотят запретить пластиковые пакеты Полный запрет на продажу пластиковых пакетов может быть введён в России, пишет 18 октября газета «Известия».

Армия и оружие National Interest назвал российское «оружие Судного дня» Журнал National Interest назвал атомный подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий" "настоящим оружием Судного дня".

Футбол Арам Габрелянов стал консультантом нового футбольного клуба в Москве В Москве в ближайшее время будет создан клуб Moscow City. Об этом РБК сообщил источник, близкий к клубу, и собеседник, знакомый с ситуацией.

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Политика Путин рассказал, от чего зависит движение России вперед Открытие Всемирного русского народного собора проходит в пятницу в Храме Христа Спасителя в Москве под председательством патриарха Кирилла.

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Финансы Банк России допускает более решительное снижение ключевой ставки Центробанк России предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако, в текущей ситуации с уровнем инфляции ниже целевых показателей регулятор допускает ее более решительное снижение.

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Единоборства Глава UFC: бой Макгрегора с Эдгаром не состоится Нет смысла проводить поединок между ирландским бойцом смешанных единоборств Конором Макгрегором и американцем Фрэнки Эдгаром, бой не состоится, заявил глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт.