Политика

ИзвестияИзвестияВ Кремле прокомментировали сокращение Ираном обязательств по СВПД

Ранее 5 ноября президент Ирана Хассан Рухани объявил о начале следующего этапа сокращения обязательств по ядерной программе, который начнется 6 ноября. Он заявил, что все действия Тегерана в этом направлении обратимы при условии, что все участники сделки будут выполнять свои обязательства.
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Постпред России призвал США не разрушать ядерную сделку с Ираном

ТАСС17:29

Постпред РФ призывает Вашингтон не разрушать ядерную сделку с Ираном

Московский Комсомолец18:09

Главные анонсы 6 ноября

Коммерсантъ16:00

Постпред России призвал США прекратить нефтяное эмбарго против Ирана

RT на русском17:17

Постпред России призвал США ради спасения СВПД прекратить нефтяное эмбарго против Ирана

Комсомольская правда19:55

Генсек ООН призвал участников СВПД выполнять свои обязательства

РИА Новости13:12

Иран в среду приступит к четвертому этапу сокращения обязательств по СВПД

Интерфакс02:55
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 21:32, Ашберн
Происшествия

Двое осужденных сбежали из психбольницы в Чите

Два пациента, осужденные за убийство и кражу, сбежали в ночь на среду из краевой клинической психиатрической больницы имени Виктора Кандинского в Чите.
ТАСС 21:20
Происшествия

В миасской больнице санитарка умыла пациентку половой тряпкой

В минздраве Челябинской области прокомментировали взорвавшее соцсети видео, на котором санитарка одной из больниц Миасса умывает пациентку грязной тряпкой, предварительно смочив ее из тазика на полу.
Российская газета 07:35
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Куинси Промес: «Глушаков был великолепным лидером для нас»

Sports.ru 18:55
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Московские компании представят десятки новых работ на открывающемся Американском кинорынке

По словам Ильичева, компании, которые будут представлять Москву на Американском кинорынке, отобраны конкурсной комиссией в составе экспертов МЭЦ, Московской торгово-промышленной палаты, Департамента культуры столицы, а также руководителей отраслевых ассоциаций и фондов, представителей общественных объединений, кинофестиваля "Кинотавр".
ТАСС 18:14
Футбол

«РБ Лейпциг» обыграл «Зенит» в матче группового этапа Лиги чемпионов

Газета.Ru 14:59
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Путин раскритиковал министра высшего образования Котюкова

Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за небольшого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.
Известия 12:34
Футбол

Черчесов назвал состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино

Sportbox.RU 05:03
Общество

Стала известна новая схема кражи данных клиентов российских банков

В «Лаборатории Касперского» рассказали газете «Известия» о новой схеме, которая позволяет злоумышленникам похищать персональные данные клиентов российских банков через доступ к рабочей почте сотрудников.
RT на русском 19:24
Политика

Рабыня главаря ИГ аль-Багдади рассказала о последних месяцах его жизни

РЕН ТВ 10:00
Футбол

Егоров: арбитр Вилков ошибся в начале матча «Зенита» с ЦСКА

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров считает, что арбитр Михаил Вилков должен был показать жёлтую карточку нападающему «Зенита» Сердару Азмуну в самом начале матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА.
News.ru 05:44
Здоровье

Минздрав назвал виды рака с одногодичной смертностью

Показатели смертности у больных раком желудка, прямой кишки, кроветворных и лимфатических тканей находятся на высоком уровне.
ToDay News Ufa 10:33
Общество

Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране

Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости 16:21
Футбол

Отменена красная карточка Сону, показанная игроку после травмы Гомеша

Футбольная ассоциация Англии (FA) отменила красную карточку корейскому нападающему «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мину, который был удалён в матче 11-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (1:1), сообщает Sky Sports.
Чемпионат 12:24
Армия и оружие

Британский МИД выступил в защиту «Белых касок»

Замглавы МИД Великобритании по делам Ближнего Востока Эндрю Маррисон встретился с лидером неправительственной организации "Сирийская гражданская оборона", более известной как "Белые каски", Раедом Салехом, чтобы обсудить ситуацию в сирийском Идлибе, сообщает МИД Великобритании.
Интерфакс 19:04
Гаджеты

Intel молча добавила на сайт совершенно новые процессоры

Пару недель назад Intel представила новую микроархитектуру Tremont, предназначенную для создания энергоэффективных процессоров.
iXBT.com 15:45
Футбол

Тульский «Арсенал» нанес первое поражение «Спартаку» при Тедеско

Тульская пресса вчера в 12:57
Здоровье

Диетологи рассказали, какой завтрак обеспечивает бодрость и сытость

Бодрость на весь день Опрошенные РИА Новости диетологи сходятся во мнении, что завтракать нужно обязательно.
РИА Новости 19:04
Общество

Отец Рамиля Шамсутдинова приехал в Забайкалье на встречу с сыном

Регион online 06:46
Авто

В Сети показали изображения салона обновлённой Lada 4x4

Кроме всего прочего, в списке возможных изменений упоминались новые, более эргономичные сиденья, формованный потолок (как на современных моделях LADA) и задний диван с тремя подголовниками.
Автоновости дня 01:21
Космос

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин вновь прибудет в Омск

Во вторник, 5 ноября, руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин собирается наведаться на космодром «Восточный», где в рамках второй очереди развернулось строительство стартового комплекса ракеты-носителя «Ангара».
ФедералПресс 01:35
Политика

Украина приготовилась к прекращению транзита газа из России

Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил о готовности к прекращению транзита газа из России.
Телеканал 360° вчера в 23:18
Общество

В Японии Microsoft перешел на 4-дневную рабочую неделю

В Японии офис Microsoft подвел итоги эксперимента по сокращению количества рабочих дней в неделю.
В городе R 01:30
Здоровье

В Бурятии капитально отремонтируют 14 школ и детсадов

Капитальный ремонт детских садов и начальных школ начался в Бурятии в рамках программы Минвостокразвития России «Единая субсидия».
Взгляд.ру вчера в 02:21
Политика

Джонсон призвал Трампа не вводить пошлины на импорт автомобилей из ЕС

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал президента США Дональда Трампа не вводить пошлины на импорт европейских автомобилей и отменить тарифы на британские товары, в том числе на шотландский виски.
Известия 20:28
Авто

Седан Volkswagen Polo получил новую доступную спецверсию

Компания Volkswagen объявила о начале приема заказов на седан Volkswagen Polo в новой спецверсии Select в России.
Новые автомобили 07:39
Экономика

УГМК получит крупнейшее месторождение меди на Урале

Стартовый платеж на аукционе составит 2,1 миллиарда Правительство РФ запланировало на 2019 год проведение аукциона на разведку и добычу крупнейшего на Урале Волковского месторождения ванадиево-железо-медных руд.
Правда УрФО вчера в 22:21
Авто

Honda определилась с ценниками на обновленный Honda CR-V

Обновленный кроссовер Honda CR-V стоит на 38 тыс. рублей больше, чем автомобиль 2019 модельного года, с обновленными функциями безопасности и новым стандартным двигателем.
SpeedMe 01:42
Игры

Так почему в Star Wars Jedi: Fallen Order нет отрубания конечностей штурмовиков?

Одним из главных, если не единственным, разочарований Star Wars Jedi: Fallen Order остаётся отсутствие отрубания конечностей у штурмовиков — на них остаются следы от светового меча, однако даже при прохождении «лезвия» тело остаётся целым.
Игромания.ру 09:39
Политика

В Белом доме заявили об отсутствии оснований для импичмента Трампа

Показания американских дипломатов Курта Волкера и Гордона Сондланда Палате представителей Конгресса США демонстрируют, что попытка импичмента президента Дональда Трампа не имеет под собой никаких оснований.
ТАСС 17:21
Происшествия

Полиция Камчатки проверяет видео с истязаниями трехлетнего ребенка

ТАСС 01:57
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