Армия и оружие
RT на русскомВ Кремле прокомментировали сообщения о ликвидации лидера ИГ
Ранее американский лидер Дональд Трамп объявил о ликвидации аль-Багдади в ходе спецоперации на северо-востоке Сирии. В свою очередь, в Минобороны России заявили, что у ведомства нет достоверной информации о проведении военными США операции по уничтожению лидера ИГ.
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Общество
Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Lenta.ru 02:57
Армия и оружие
CNN: останки главаря ИГ могут быть сброшены в море
ТАСС вчера в 18:23
Политика
Власть транзита: РФ предложила Украине продлить договор по газу на год
28 октября в Брюсселе состоялся очередной раунд трехсторонних консультаций в формате Евросоюз–Россия–Украина по теме транзита российского газа через украинскую территорию после 2019 года.
Известия 13:45
Здоровье
Названы 7 главных запретов для людей с повышенным давлением
7 главных запретов для людей с повышенным давлением назвали медики.
Ugpressa.ru 26 октября в 16:35
Общество
В Киеве подрались участники суда по переименованию проспекта Бандеры
В Киеве противники и сторонники переименования Московского проспекта и проспекта Генерала Ватутина в проспекты имени Степана Бандеры и Романа Шухевича затеяли драку прямо в зале суда.
Радио Sputnik 10:59
Происшествия
В Петербурге суд оправдал физрука, обвиняемого в изнасиловании ученицы
Красносельский районный суд Санкт-Петербурга оправдал учителя физкультуры, обвиняемого в сексуальном насилии над второклассницей, чьи показания, как установил суд, оказались "заучены и скорректированы взрослыми", сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.
РИА Новости 07:51
Происшествия
Российская туристка впала в кому на отдыхе в Турции
Как сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе компании TUI, девушка отправилась на отдых по линии туроператора 13 октября, проживала в отеле Throne Seagate Belek 5*. Подруга россиянки создала группу в социальной сети "ВКонтакте", в которой ищет неврологов и нейрохирургов, готовых помочь туристке.
Интерфакс 09:19
Происшествия
В Москве задержали мужчину, угрожавшего взорвать дом
Полиция задержала в Москве мужчину, который угрожал взорвать дом, при задержании он оказал сопротивление.
ТАСС 13:41
Хоккей
Хоккеист Евгений Малкин подтвердил, что получил гражданство США
Российский нападающий клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин подтвердил, что у него есть гражданство США.
Российская газета 14:50
Автоспорт
Нико Хюлкенберг: Квят должен был попытаться атаковать
На последнем круге в Мексике Даниил Квят попытался опередить Нико Хюлкенберга, но произошёл контакт и машину Renault развернуло.
F1news.ru 08:50
Экономика
В Астраханской области уменьшился прожиточный минимум
В Астраханской области величина прожиточного минимума за третий квартал 2019 года составила 10 тысяч 437 рублей на душу населения и снизилась на 1,3% по сравнению со вторым кварталом.
REGNUM 12:45
Общество
Минпромторг проведет эксперимент по приему бутылок и банок в магазинах
До конца 2019 года Минпромторг планирует определить виды потребительской тары, пригодной к массовому сбору для переработки и повторного использования, рассказали в министерстве.
РБК 13:11
Политика
В Кремле прокомментировали визит Зеленского в Золотое
В Кремле с большим вниманием следили за визитом украинского лидера Владимира Зеленского в посёлок Золотое в Донбассе.
RT на русском 07:05
Политика
Конгрессмены впервые проголосуют по резолюции об импичменте Трампа
Главе палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что в связи с началом процесса импичмента в отношении президента США Дональда Трампа демократы вынесут резолюцию о расследовании.
РЕН ТВ 16:14
Общество
Путин предложил оплачивать газификацию из маткапитала
Ранее депутаты предложили расширить использование маткапитала на покупку автомобиля.
News.ru 09:23
Киберспорт
Death Stranding выйдет на ПК летом 2020 года
Death Stranding выйдет на персональных компьютерах летом 2020 года. Об этом студия Kojima Productions объявила в твиттере.
CyberSport.ru 08:33
Кино
Вышел первый трейлер нового сериала «Дракула»
Актуальные Новости 04:51
Армия и оружие
Эспер: военные США сохранят контроль над нефтяными полями в Сирии
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что американские военнослужащие продолжат защищать нефтяные месторождения в Сирии и ответят на любые попытки других сторон взять над ними контроль.
RT на русском 15:21
Армия и оружие
Две ракеты упали на базу в Ираке, где дислоцированы военные США - СМИ
«Две ракеты упали на базу «Таджи» к северу от Багдада, где располагаются американские военные», - передает телеканал Sky News Arabia данные источников.
Аргументы и Факты 16:15
Технологии
В Google Play пользователи Android подверглись кибератаке
В компании Google уже отреагировали на данные ESET и удалили заряженные приложения.
Astera 26 октября в 17:15
Политика
Британский парламент отверг предложение Джонсона о досрочных выборах
Парламент Великобритании выступил против досрочного проведения выборов 12 декабря, которое предложил премьер-министр страны Борис Джонсон.
Коммерсантъ 15:50
Шоу-бизнес
Помолодевшую Аллу Пугачеву приняли за Кристину Орбакайте
Некоторые из подписчиков упомянули об этом в комментариях, признавшись, что не сразу узнали примадонну на фото, подумав, что рядом с Гарри запечатлена именно Орбакайте.
Bimru.ru вчера в 05:44
Общество
ВС пересмотрел решение об изъятии ФСБ декларации об амнистии капиталов
Заместитель председателя Верховного суда (ВС) Владимир Давыдов пересмотрел постановление суда, которое признавало законным изъятие ФСБ деклараций об амнистии капитала.
РБК 12:45
Финансы
Центробанк России снизил ключевую ставку на 0,5%
Центральный банк Российской Федерации снизил ключевую ставку на 0,5%, до 6,5% годовых, говорится 25 октября в сообщении регулятора.
REGNUM 25 октября в 06:53
Космос
Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе
Астрономы выяснили, что космическое тело Гигея из главного пояса астероидов соответствует всем параметрам карликовых планет.
Газета.Ru 13:18
Футбол
«Зенит» победил «Крылья Советов» в матче РПЛ
Коммерсантъ вчера в 09:28
Футбол
Японский вратарь пропустил два гола с центра поля за минуту
Голкипер японского футбольного клуба "Эхимэ" пропустил два гола с чужой половины поля за одну минуту.
РИА Новости 06:36
Экономика
«Норникель» подорожал на запрете экспорта из Индонезии
«Норникель» подорожал на запрете экспорта из Индонезии Власти Индонезии, крупнейшего в мире экспортера никелевой руды, не стали ждать конца года, чтобы запретить ее вывоз из страны.
Коммерсантъ 11:10