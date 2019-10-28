Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомВ Кремле прокомментировали сообщения о ликвидации лидера ИГ

Ранее американский лидер Дональд Трамп объявил о ликвидации аль-Багдади в ходе спецоперации на северо-востоке Сирии. В свою очередь, в Минобороны России заявили, что у ведомства нет достоверной информации о проведении военными США операции по уничтожению лидера ИГ.
Читать в источнике
Комментировать50

Подробнее о событии

В Кремле прокомментировали «операцию США» по ликвидации лидера ИГ*

РИА Новости07:13

Кремль отреагировал на данные об убийстве аль-Багдади

Lenta.ru06:57

В Кремле прокомментировали сообщения о ликвидации лидера ИГ

RT на русском06:55

Кремль: если аль-Багдади убит, вклад Трампа в борьбу с терроризмом неоценим

Аргументы и Факты07:32

Кремль: ликвидация лидера ИГ говорила бы о вкладе США в борьбу с терроризмом

Коммерсантъ07:26

Песков: если аль-Багдади уничтожен, то Трамп внес вклад в борьбу с терроризмом

ТАСС06:46

Кремль прокомментировал заявления Трампа о ликвидации Аль-Багдади в Сирии

ФАНвчера в 12:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 14:50, Ашберн
Общество

Песков не стал комментировать смерть Буковского

REGNUM 07:15
Происшествия

В Подмосковье арестован планировавший массовое убийство студент

Российская газета 06:49
Политика

Новак рассказал о трехсторонних консультациях с Украиной по газу

Министр энергетики России Александр Новак рассказал о прошедших трехсторонних консультациях при участии России, Украины и ЕС о поставках газа.
Газета.Ru 12:33
Шоу-бизнес

Стас Пьеха рассказал СМИ о перенесенном инфаркте

VSE42.RU вчера в 23:32
Общество

Исторический музей отказался принимать «Дилетантские чтения»

Исторический Музей в Москве отменил "Дилетантские чтения", посвященные пакту Молотова-Риббентропа, объясняя это неприятием политической позиции участников чтений.
Вечерний курьер 14:44
Армия и оружие

Сирийские курды начали отвод войск от турецкой границы

Меморандум об урегулировании кризиса на границе Турции и Сирии, возникшего из-за начатой 9 октября Анкарой военной операции против сирийских курдов, был подписан в Сочи Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом 22 октября.
РБК вчера в 09:48
Шоу-бизнес

Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой

Резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с его супругой Кристиной Асмус в фильме "Текст" по роману Дмитрия Глуховского.
РИА Новости 08:45
Общество

Медведев поручил создать в Ялте игорную зону «Золотой берег»

В Ялте появится игорная зона "Золотой берег", следует из распоряжения премьер-министра Дмитрия Медведева, опубликованного на официальном портале правовой информации.
РИА Новости 04:55
Происшествия

Пожилой мужчина открыл стрельбу в мечети на юге Франции

Пожилой мужчина расстрелял прихожан мечети в городе Байонна на юге Франции, двое получили ранения.
ТАСС 13:18
Армия и оружие

Трамп подтвердил ликвидацию лидера ИГ аль-Багдади

Daily Storm вчера в 09:29
Технологии

Google: квантовые вычислители превзошли суперкомпьютеры

Computerworld Россия 05:55
Здоровье

Первая партия «Фризиума» закуплена и направлена пациентам

Первую партию "Фризиума" самолетом доставили из Франции. И отгрузили на склад Московского эндокринного завода.
РЕН ТВ 01:37
Политика

Джонсон согласился на предложенную ЕС отсрочку Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон согласился на предложение Евросоюза отсрочить Brexit до 31 января.
ТАСС 13:46
Хоккей

Северсталь — СКА 1:1 (Серия буллитов)

Команды встречались в рамках регулярного чемпионата КХЛ, гости одержали победу со счётом 2:1 в серии послематчевых буллитов.
Нева Спорт 14:24
Шоу-бизнес

Татарский певец извинился за шутку над трупом сбитого животного

Татарский исполнитель Фирдус Тямаев принёс извинения за шутку о шашлыке из мяса сбитого животного.
News.ru 10:07
Политика

Аргентина надеется на участие России в инаугурации Фернандеса

Участие России в инаугурации нового президента Аргентины, намеченной на 10 декабря, может пройти на высоком уровне, сообщил журналистам посол РФ в латиноамериканской стране Дмитрий Феоктистов.
РИА Новости 14:36
Шоу-бизнес

На Троекуровском кладбище откроют памятник Николаю Караченцову

Николай Караченцов скончался 26 октября прошлого года после продолжительной болезни, не дожив один день до 74-летия.
Говорит Москва вчера в 02:21
Политика

Болгария высылала российского дипломата за шпионаж

Власти Болгарии выдворили из страны российского дипломата из-за подозрений в шпионаже в пользу Москвы.
Газета.Ru 13:43
Космос

Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе

Газета.Ru 13:18
Авто

Ателье Gemballa готовит собственный гиперкар: новые фото

Gemballa занимается тюнингом Porsche уже более 40-ка лет, и имеет огромный опыт работы со спорткарами и суперкарами.
CarsWeek.ru 05:41
Общество

Песков поставил под сомнение данные о массовом закрытии бизнеса в РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данные Кремля по активности малого и среднего бизнеса в стране значительно разошлись со сведениями Министерства экономического развития, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 09:23
Политика

Трамп назвал Зеленского «новым президентом России»

Президент США Дональд Трамп назвал украинского коллегу Владимира Зеленского "новым президентом России".
РИА Новости 13:15
Происшествия

В Томской области нашли пропавшую семью с годовалым ребенком

РБК 02:33
Общество

Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала

Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Lenta.ru 02:57
Гаджеты

Apple представила новые беспроводные наушники AirPods Pro

Компания Apple представила беспроводные наушники AirPods Pro.
РИА Новости 14:13
Кино

Этот российский фильм стоил три миллиарда. Он опозорил страну, Шварценеггера и Джеки Чана

В фокусе внимания — стоивший 50 миллионов долларов фэнтези-конфуз «Тайна печати дракона», история создания и неудачи которого включает банкротства, иски к голливудским звездам и крах отношений с крупнейшей китайской госкорпорацией.
Lenta.ru вчера в 17:01
Технологии

Сбербанк запустил новое приложение для похода в рестораны

Приложение носит название SberFood, оно доступно как в AppStore, так и Google Play. Действует приложение с 27 октября.
7 канал Красноярск 04:46
Общество

Навальный сообщил о взыскании ₽88 млн в пользу «Московского школьника»

РБК 09:22
Общество

Охранники оказались самыми закредитованными работниками в РФ

Больше всего кредитов среди работающих россиян имеют охранники, медики и социальные работники.
Газета.Ru 10:53
Гаджеты

Самый дешёвый флагман на Qualcomm Snapdragon 855 появился в продаже

Китайский производитель Meizu выпустил в продажу самый дешёвый флагман на базе однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 855.
Игромания.ру вчера в 18:12
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное