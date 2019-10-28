Армия и оружие
RT на русскомВ Кремле прокомментировали сообщения о ликвидации лидера ИГ
Ранее американский лидер Дональд Трамп объявил о ликвидации аль-Багдади в ходе спецоперации на северо-востоке Сирии. В свою очередь, в Минобороны России заявили, что у ведомства нет достоверной информации о проведении военными США операции по уничтожению лидера ИГ.
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