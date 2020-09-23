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РИА Новости
РИА Новости

В Кремле прокомментировали сообщения о выписке Навального

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о выписке Алексея Навального из стационара берлинской клиники Charite, заявил, что если пациент действительно поправляется, это здорово, пожелал ему скорейшего выздоровления.В источнике
Дмитрий Песковроссийский государственный деятель
Мы сейчас очень аккуратно ко всем сообщениям на этот счет относимся, не знаем, какие сообщения являются правдивыми, а какие - ложными. В любом случае, это, конечно, очень здорово, если действительно пациент поправляется. Мы желаем ему скорейшего выздоровления.
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ТАСС

Песков заявил, что официальные встречи с Навальным по возвращении в Россию не планируются

ТАСС05:57
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Кремль заявил о возможности Навального вернуться в Россию в любой момент

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Телеканал 360°

Препятствий для возвращения Навального в Россию нет — Кремль

Телеканал 360°06:08
RT на русском

В Кремле отреагировали на сообщения о выписке Навального из «Шарите»

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В Кремле прокомментировали сообщения о выписке Навального

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США ввели новые санкции против российских граждан и юрлиц

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