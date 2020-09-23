В Кремле прокомментировали сообщения о выписке Навального
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о выписке Алексея Навального из стационара берлинской клиники Charite, заявил, что если пациент действительно поправляется, это здорово, пожелал ему скорейшего выздоровления.В источнике
Мы сейчас очень аккуратно ко всем сообщениям на этот счет относимся, не знаем, какие сообщения являются правдивыми, а какие - ложными. В любом случае, это, конечно, очень здорово, если действительно пациент поправляется. Мы желаем ему скорейшего выздоровления.
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