Ранее в телеграм-каналах со ссылкой не некие источники появились утверждения, что один из польских бизнесменов заявил в полицию на главу Россельхознадзора, обвинив его в вымогательстве взятки в размере 500 тысяч долларов.

с чего всё началось

Мы видели в средствах массовой информации эти сообщения. Мы не знаем, насколько они достоверны, насколько они соответствуют действительности. Представить себе такое весьма сложно. Но если действительно такое обращение было в правоохранительные органы, эта информация будет проверена.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о том, что руководство Россельхознадзора якобы вымогает взятки у польской компании, производящей молочные продукты.

В Кремле усомнились в вымогательстве взятки главой Россельхознадзора

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