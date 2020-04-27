В Кремле прокомментировали сроки снятия режима самоизоляции в России

Общество Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года. 928

Футбол Польский футболист «Локомотива» рассказал о самоизоляции в Москве Полузащитник сборной Польши и московского футбольного клуба «Локомотив» Мацей Рыбус рассказал, как проводит время в период самоизоляции на фоне пандемии коронавируса в России.

Общество В Севастополе подтвердились пять новых случаев коронавируса У одной из медсестёр, которая накануне почувствовала недомогание и была переведена в отдельный бокс, диагноз подтвердился. 26

Общество Въезд в Нижегородскую область ограничат на майские праздники Власти Нижегородской области, которая находится на четвертом месте в России по числу заразившихся коронавирусной инфекцией (более 1,2 тыс. случаев), на следующей неделе ограничат въезд в регион. 547

Экономика Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий бизнесу Москва, 25 апреля 2020, 10:20 — REGNUM Правительство РФ утвердило правила предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего бизнеса в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации на фоне коронавируса. 10

Политика В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей» В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей» По информации чешского журнала Respekt, Москва решила отомстить инициаторам сноса памятника маршалу Коневу в Праге: в столицу Чехии из России прибыл шпион с дипломатическим паспортом и рицином в чемодане. 59

Футбол РПЛ сообщила о вариантах возобновления сезона Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) предложило клубам два варианта возобновления сезона, приостановленного из-за пандемии коронавируса.

Авто Объявлены сроки старта продаж бюджетного аналога Mercedes-Benz G-Class Обновленную модель внедорожника Beijing BJ80 начнут продавать по предварительным заказам к концу мая текущего года.

Здоровье Минздрав заявил о возможности регионов начать выплаты медикам В настоящее время начать выплаты могут уже 28 регионов, соответствующее соглашение с субъектами подписал Минздрав.

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Происшествия В коронавирусном госпитале Волгодонска умерли два пациента Два пациента с положительными тестами на коронавирус умерли в инфекционном госпитале Волгодонска.

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Происшествия Полиция задержала продавцов фейковых цифровых пропусков Сотрудники Московского уголовного розыска (МУРа) задержали администраторов одной из преступных группировок, которые действовали под видом продавцов фальшивых цифровых пропусков на время изоляции для жителей Москвы и других регионов России. 15

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