Мы внимательно отслеживаем ситуацию. Любые сообщения о том, что разведение сил срывается, вызывает глубокую обеспокоенность. Мы надеемся, что, несмотря на трудности, процесс будет завершен, финализирован.

В Кремле глубоко обеспокоены срывом разведения сил в районе Петровского в Донбассе. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Москва внимательно следит за ситуацией и надеется, что «несмотря на трудности, процесс будет завершен, финализирован».

В Кремле прокомментировали срыв разведения сил в Донбассе

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