Политика
РИА НовостиВ Кремле прокомментировали срыв разведения сил в Донбассе
В Кремле обеспокоены сообщениями о срыве разведения сил и средств сторон конфликта в Донбассе и надеются на завершение процесса.
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 06:10, Вашингтон
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в подготовке теракта
«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин одной из среднеазиатских республик СНГ Т.Б.Онуров по подозрению в подготовке теракта в Москве», — заявил собеседник агентства.
РБК 05:01
Армия и оружие
Эрдоган нашел курдов в «безопасной зоне»
Турция заключила два отдельных соглашения с США и Россией о том, чтобы курдское ополчение, считаемое Анкарой террористическим, покинуло «безопасную зону», которую Эрдоган планирует сформировать на северо-востоке Сирии.
Телеканал 360° 05:58
Шоу-бизнес
Муж Лолиты озвучил причину развода с ней
Как заявляла сама певица, причиной расставания с пятым супругом стало то, что они вовремя не обратились к психологу.
URA.Ru вчера в 09:03
Футбол
Стюард матча «Крыльев Советов» с «Рубином» умер из-за драки фанатов
Матч 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между самарскими "Крыльями Советов" и казанским "Рубином" был омрачен смертью одного из стюардов.
Газета.Ru 05:29
Политика
Путин уволил одиннадцать генералов СК, МВД и МЧС
Президент России Владимир Путин освободил от должности ряд высокопоставленных офицеров Следственного комитета, МВД и МЧС.
РИА Новости вчера в 17:40
Политика
Эстония не пустила через свою территорию борт с вице-премьером России
Эстония в начале октября не разрешила пролёт через свою территорию самолёту, на борту которого находился вице-премьер России.
RT на русском 04:31
Авто
Представлен гоночный прототип Ford Bronco R
Как сообщают разработчики, что этот новый прототип R-гонки — и, следовательно, Ford Bronco 2020 модельного года — основан на архитектуре Ford T6, такой же, как и Ranger.
SpeedMe 03:55
Армия и оружие
Британия продлила программу обучения украинских военных на три года
Коммерсантъ вчера в 19:49
Экономика
Минфин назвал рекордным рост доходов бюджета от повышения НДС
Более двух триллионов рублей поступит в бюджет в результате повышения ставки НДС в 2019 году, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на проектировки Минфина.
Газета.Ru 00:01
Политика
В Кремле заявили о неизменности позиции Путина по транзиту газа
Позиция президента РФ Владимира Путина по вопросу переговоров с Украиной по транзиту российского газа была уже озвучена им, с тех пор ничего не поменялось, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:17
Общество
Диетологи заявили, что похудеть можно и без физических упражнений
Ореанда-Новости вчера в 02:48
Здоровье
Андрей Козицын открыл вторую очередь центра «УГМК-Здоровье»
В Екатеринбурге во вторник открылась вторая очередь медицинского центра «УГМК-Здоровье».
Коммерсантъ Екатеринбург 05:26
Армия и оружие
Разведение сил в Петровском в Донбассе сорвалось
РБК вчера в 06:56
Происшествия
Пятеро детей пострадали при пожаре в Казани
Известия 04:12
Гаджеты
Samsung готовит к выпуску смартфон Samsung Galaxy A51
Проверенный сетевой информатор поделился некоторой информацией о будущем смартфоне Samsung Galaxy A51.
ITZine.ru 04:12
Армия и оружие
Расстрелявший сослуживцев солдат имел взыскания за обращение с оружием
МР7.ру вчера в 12:14
Политика
Путину доложили об убийстве начальника центра «Э» МВД Ингушетии
Президенту России Владимиру Путину доложили об убийстве начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:17
Общество
Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей
Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM вчера в 06:50
Общество
В Москве побит температурный рекорд 1922 года
RT на русском 05:47
Шоу-бизнес
Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию
Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.
Life.ru вчера в 03:09
Здоровье
Из Свердловского онкодиспансера увольняются заместители главврача и руководители отделений
Ранее из учреждения уволились заместитель главного врача по лучевой диагностике Евгений Гребенев, заведующий гинекологическим отделением Валерий Барышников, заведующий проктологическим отделением Александр Башинджагян и другие.
66.ru 05:28
Происшествия
В Петербурге завели дело после падения лифта в роддоме
РИА Новости 05:43
Шоу-бизнес
Певица МакSим дала провальный концерт в Казани
В Казани состоялся сольный концерт певицы МакSим, о чем пишут казанцы в своих Инстаграм.
Вести Подмосковья 04:04
Космос
Нечего надеть: как отсутствие подходящих скафандров на полгода отсрочило «женский» выход в космос
Forbes 01 ноября в 02:00
Армия и оружие
Охлажденная война: Горбачев оценил взаимоотношения РФ и Запада
Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев в интервью, приуроченному к 30-летию падения Берлинской стены, охарактеризовал нынешние отношения России и стран Запада.
РЕН ТВ вчера в 10:29
Музыка
Украинка Maruv получила награду MTV как «лучшая российская певица»
РИА Новости Крым вчера в 06:47
Культура
Ложкари из Екатеринбурга участвуют в шоу талантов в Англии
ТагилСити.ру вчера в 23:04
Политика
Вячеслав Володин избран председателем Парламентской ассамблеи ОДКБ
Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин на заседании Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности в Ереване избран председателем ПА ОДКБ на ближайшие три года.
Парламентская газета 03:48