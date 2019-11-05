Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Кремле прокомментировали срыв разведения сил в Донбассе

В Кремле обеспокоены сообщениями о срыве разведения сил и средств сторон конфликта в Донбассе и надеются на завершение процесса.
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В Кремле выразили надежду на завершение отведения сил в Донбассе

Известия06:06

Кремль обеспокоен срывом разведения войск в Донбассе

Коммерсантъ05:46

Песков прокомментировал срыв разведения сил в Петровском

RT на русском06:00

В Кремле прокомментировали срыв разведения сил в Донбассе

РИА Новости06:02

Кремль отреагировал на срыв сроков разведения сил в Донбассе

Lenta.ru05:22

Кремль надеется, что процесс разведения сил в Донбассе будет завершен

ТАСС05:19

В Кремле заявили о беспокойстве из-за срыва разведения сил в Донбассе

РБК05:15
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 06:10, Вашингтон
Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в подготовке теракта

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин одной из среднеазиатских республик СНГ Т.Б.Онуров по подозрению в подготовке теракта в Москве», — заявил собеседник агентства.
РБК 05:01
Армия и оружие

Эрдоган нашел курдов в «безопасной зоне»

Турция заключила два отдельных соглашения с США и Россией о том, чтобы курдское ополчение, считаемое Анкарой террористическим, покинуло «безопасную зону», которую Эрдоган планирует сформировать на северо-востоке Сирии.
Телеканал 360° 05:58
Шоу-бизнес

Муж Лолиты озвучил причину развода с ней

Как заявляла сама певица, причиной расставания с пятым супругом стало то, что они вовремя не обратились к психологу.
URA.Ru вчера в 09:03
Футбол

Стюард матча «Крыльев Советов» с «Рубином» умер из-за драки фанатов

Матч 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между самарскими "Крыльями Советов" и казанским "Рубином" был омрачен смертью одного из стюардов.
Газета.Ru 05:29
Политика

Путин уволил одиннадцать генералов СК, МВД и МЧС

Президент России Владимир Путин освободил от должности ряд высокопоставленных офицеров Следственного комитета, МВД и МЧС.
РИА Новости вчера в 17:40
Политика

Эстония не пустила через свою территорию борт с вице-премьером России

Эстония в начале октября не разрешила пролёт через свою территорию самолёту, на борту которого находился вице-премьер России.
RT на русском 04:31
Авто

Представлен гоночный прототип Ford Bronco R

Как сообщают разработчики, что этот новый прототип R-гонки — и, следовательно, Ford Bronco 2020 модельного года — основан на архитектуре Ford T6, такой же, как и Ranger.
SpeedMe 03:55
Армия и оружие

Британия продлила программу обучения украинских военных на три года

Коммерсантъ вчера в 19:49
Экономика

Минфин назвал рекордным рост доходов бюджета от повышения НДС

Более двух триллионов рублей поступит в бюджет в результате повышения ставки НДС в 2019 году, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на проектировки Минфина.
Газета.Ru 00:01
Политика

В Кремле заявили о неизменности позиции Путина по транзиту газа

Позиция президента РФ Владимира Путина по вопросу переговоров с Украиной по транзиту российского газа была уже озвучена им, с тех пор ничего не поменялось, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:17
Общество

Диетологи заявили, что похудеть можно и без физических упражнений

Ореанда-Новости вчера в 02:48
Здоровье

Андрей Козицын открыл вторую очередь центра «УГМК-Здоровье»

В Екатеринбурге во вторник открылась вторая очередь медицинского центра «УГМК-Здоровье».
Коммерсантъ Екатеринбург 05:26
Армия и оружие

Разведение сил в Петровском в Донбассе сорвалось

РБК вчера в 06:56
Происшествия

Пятеро детей пострадали при пожаре в Казани

Известия 04:12
Происшествия

В челябинской больнице уборщица «умыла» пациентку грязной тряпкой

REGNUM 02:14
Гаджеты

Samsung готовит к выпуску смартфон Samsung Galaxy A51

Проверенный сетевой информатор поделился некоторой информацией о будущем смартфоне Samsung Galaxy A51.
ITZine.ru 04:12
Армия и оружие

Расстрелявший сослуживцев солдат имел взыскания за обращение с оружием

МР7.ру вчера в 12:14
Политика

Путину доложили об убийстве начальника центра «Э» МВД Ингушетии

Президенту России Владимиру Путину доложили об убийстве начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:17
Общество

Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей

Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM вчера в 06:50
Общество

В Москве побит температурный рекорд 1922 года

RT на русском 05:47
Шоу-бизнес

Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию

Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.
Life.ru вчера в 03:09
Здоровье

Из Свердловского онкодиспансера увольняются заместители главврача и руководители отделений

Ранее из учреждения уволились заместитель главного врача по лучевой диагностике Евгений Гребенев, заведующий гинекологическим отделением Валерий Барышников, заведующий проктологическим отделением Александр Башинджагян и другие.
66.ru 05:28
Происшествия

В Петербурге завели дело после падения лифта в роддоме

РИА Новости 05:43
Шоу-бизнес

Певица МакSим дала провальный концерт в Казани

В Казани состоялся сольный концерт певицы МакSим, о чем пишут казанцы в своих Инстаграм.
Вести Подмосковья 04:04
Космос

Нечего надеть: как отсутствие подходящих скафандров на полгода отсрочило «женский» выход в космос

Forbes 01 ноября в 02:00
Армия и оружие

Охлажденная война: Горбачев оценил взаимоотношения РФ и Запада

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев в интервью, приуроченному к 30-летию падения Берлинской стены, охарактеризовал нынешние отношения России и стран Запада.
РЕН ТВ вчера в 10:29
Музыка

Украинка Maruv получила награду MTV как «лучшая российская певица»

РИА Новости Крым вчера в 06:47
Культура

Ложкари из Екатеринбурга участвуют в шоу талантов в Англии

ТагилСити.ру вчера в 23:04
Политика

Вячеслав Володин избран председателем Парламентской ассамблеи ОДКБ

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин на заседании Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности в Ереване избран председателем ПА ОДКБ на ближайшие три года.
Парламентская газета 03:48
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Молодежная сборная России победила в первом матче Суперсерии в Канаде

Discover24 01:30
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