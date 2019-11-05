Мы внимательно отслеживаем ситуацию. Любые сообщения о том, что разведение сил срывается, вызывает глубокую обеспокоенность. Мы надеемся, что, несмотря на трудности, процесс будет завершен, финализирован.

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской — в июне 2019-го.

В Кремле прокомментировали срыв разведения сил в Донбассе

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