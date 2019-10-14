Политика
РИА НовостиВ Кремле прокомментировали статью Суркова о «путинизме»
Эффект действий президента России Владимира Путина по росту суверенитета и разрушению монополярности мира трудно переоценить, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова помощника главы государства Владислава Суркова о "путинизме".
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Конечно, ученые, политологи здесь имеют большой участок работы для оценок, анализа, изучения.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 07:08
с чего всё началось
Настоящему же остаются в основном и по большей части поверхностные и торопливые оценки. И это не просто несправедливо, но и легкомысленно и даже безответственно. Тем ценнее попытка осмыслить наше политическое настоящее, предпринятая «Комментариями».Актуальные комментарии03:11
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Происшествия
Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП
Газета.Ru 06:28
Политика
Путин прибыл в Саудовскую Аравию
Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Саудовскую Аравию, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 07:05
Политика
Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером
That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Известия вчера в 20:53
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
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Армия и оружие
Сирийская армия вошла в город Манбидж на севере провинции Алеппо
По информации курдских источников телеканала, в ближайшие часы сирийская армия войдет в город Кобани на восточном берегу реки Евфрат в 150 км от Алеппо.
Взгляд.ру вчера в 18:08
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Авто
Bentley занялась очернительством новейшей модели Flying Spur
В стандартное оснащение нового Flying Spur в спецификации Blackline входят 21-дюймовые легкосплавные колесные диски 5 Tri-Spoke входят, а опционально доступны 22-дюймовые колесные диски Mulliner Driving.
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Мамаев забил первый гол за «Ростов»
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В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой
В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
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Медведев расширил перечень жизненно важных лекарств
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, расширяющее перечень жизненно важных и необходимых лекарственных средств (ЖВНЛС) на 23 позиции с 2020 года.
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Единоборства
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В скором времени официально может быть анонсирован один из самых ожидаемых поединков Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) - действующий чемпион легкого дивизиона Хабиб Нурмагомедов, как предполагается, встретится с американцем Тони Фергюсоном.
Газета.Ru 05:57
Политика
Трамп сообщил о начале выполнения условий торговой сделки Китаем
Президент США Дональд Трамп сообщил, что Китай уже начал выполнять условия торговой сделки, по которым страны достигли договоренностей, и приступил к закупкам американской сельхозпродукции.
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Армия и оружие
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Турецкий лидер предложил западному военно-политическому блоку сделать выбор между Турцией и террористами.
Российская газета 05:54
Армия и оружие
Кремль ответил на вопросы о ситуации на севере Сирии
На вопрос о возможности турецко-сирийского военного столкновения, Песков ответил: "В самом начале этой операции на самых различных уровнях российской стороной было отмечено категорическая нежелательность каких-либо действий, способных помешать и воспрепятствовать процессу политического урегулирования в Сирии, спровоцировать напряженность в стране".
Российская газета 07:30
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что не будет помогать "получеловеку", который убил девятилетнюю девочку в Саратове.
Аргументы недели 06:56
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Украина заявила, что «изоляция Крыма» провалилась
«Учащающиеся визиты делегаций с западной Европы говорят о том, что изоляция Крыма провалилась», – отметил политик.
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Премьер Украины посетил концерт неофашистской группы
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Евросоюз продлил санкции из-за инцидента в Солсбери
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В Fortnite произошел конец света
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