Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Кремле прокомментировали статью Суркова о «путинизме»

Эффект действий президента России Владимира Путина по росту суверенитета и разрушению монополярности мира трудно переоценить, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова помощника главы государства Владислава Суркова о "путинизме".
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Дмитрий Песков
Конечно, опыт руководства Путина, его методы, эффект Путина как с точки зрения внутрироссийских и международных дел - и разрушения монополярного гегемонизма, и поэтапного перехода в сторону многополярности и роста идей суверенности - в этом плане, конечно, трудно переоценить вклад Путина.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРоссийская газета 07:53
с чего всё началось

Путинизм как политический лайфхак

Настоящему же остаются в основном и по большей части поверхностные и торопливые оценки. И это не просто несправедливо, но и легкомысленно и даже безответственно. Тем ценнее попытка осмыслить наше политическое настоящее, предпринятая «Комментариями».
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