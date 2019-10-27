Армия и оружие
Аргументы и ФактыВ Кремле прокомментировали сведения о ликвидации аль-Багдади
«Смотрите (заявление официального представителя Минобороны РФ Игоря) Конашенкова», - цитирует ТАСС слова Пескова. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в воскресенье американские военные в ходе операции в Идлибе ликвидировали аль-Багдади.
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"Смотрите [заявление официального представителя Минобороны РФ Игоря] Конашенкова", - сказал Песков ТАСС, отвечая на вопрос, есть ли у Кремля подтверждение сведений о ликвидации главаря ИГ.ТАСС12:05
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