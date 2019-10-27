Армия и оружие

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыВ Кремле прокомментировали сведения о ликвидации аль-Багдади

«Смотрите (заявление официального представителя Минобороны РФ Игоря) Конашенкова», - цитирует ТАСС слова Пескова. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в воскресенье американские военные в ходе операции в Идлибе ликвидировали аль-Багдади.
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с чего всё началось

Песков призвал ориентироваться на позицию Минобороны по заявлениям о ликвидации главаря ИГ

"Смотрите [заявление официального представителя Минобороны РФ Игоря] Конашенкова", - сказал Песков ТАСС, отвечая на вопрос, есть ли у Кремля подтверждение сведений о ликвидации главаря ИГ.
ТАСС12:05

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Песков призвал ориентироваться на позицию Минобороны по ликвидации аль-Багдади

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RT на русском12:33

В Кремле призывают ориентироваться на позицию Минобороны по заявлениям о гибели лидира ИГИЛ* Аль-Багдади

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Кремль отреагировал на заявление Трампа о ликвидации главаря ИГ

Lenta.ru12:14

Песков призвал ориентироваться на позицию Минобороны по заявлениям о ликвидации главаря ИГ

ТАСС12:05

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Газета.Ru12:21
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Шнуров рассказал, что пытался списать Географический диктант у Шойгу

Музыкант Сергей Шнуров рассказал, что попытался списать Географический диктант у министра обороны Сергея Шойгу.
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Украинские боевики вывезли оружие из Золотого – Нацполиция

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Армия и оружие

Президент ЦАР допустил размещение российской военной базы в стране

В Центральноафриканской Республике могут создать российскую военную базу, сообщил президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера в пятницу, 25 октября.
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Лидер международной исламистской террористической организации, известной с 2003 года под различными названиями, позже провозглашённый «халифом» непризнанного «Исламского государства», контролирующего часть территорий Сирии, Ирака и Ливии.
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