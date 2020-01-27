Политика

RT на русскомRT на русскомВ Кремле оценили угрозу распространения коронавируса в России

Журналисты задали вопрос об угрозе распространения в России нового коронавируса и о том, планируется ли предпринять какие-нибудь дополнительные шаги, чтобы он не попал на территорию страны. Представитель Кремля напомнил, что ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова провела брифинг по данной теме.
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В Кремле оценили угрозу распространения коронавируса в России

RT на русском06:13

Песков оценил принимаемые в России меры безопасности в связи с коронавирусом

Известия05:41

Кремль прокомментировал ситуацию с коронавирусом

Lenta.ru05:14

Песков: все меры по предотвращению распространения коронавируса в РФ предпринимаются

Газета.Ru05:23

В Кремле оценили угрозу коронавируса

Российская газета05:21

Песков: для предотвращения распространения коронавируса принимаются все необходимые меры

ТАСС05:31

В Кремле оценили меры Роспотребнадзора по борьбе с коронавирусом

РБК05:05
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Здоровье

Гастроэнтеролог назвал неочевидные симптомы опасных болезней

Изжога может быть симптомом гастроэзофагеальной рефлюксной болезни или язвы 12-перстной кишки, желудка.
Говорит Москва вчера в 10:41
Экономика

ФНС штрафует банки за отказ блокировать личные счета ИП

По информации издания, банки отказывались взыскивать средства со счетов, которые предприниматели открывали в личных целях, и предлагали ФНС действовать через приставов, как того требуют Налоговый кодекс РФ и закон "Об исполнительном производстве".
Газета.Ru 04:05
Политика

Делегация России покинет ПАСЕ в случае ограничения полномочий

Делегация России покинет Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) в случае ограничения полномочий российской делегации.
RT на русском 07:15
Общество

Правительство одобрило законопроект о блокировке электронной почты

Предполагается, что за распространение запрещенной в России информации пользователей электронной почты и мессенджеров будут блокировать.
Эхо Москвы 10:30
Общество

Талибы взяли ответственность за сбитый над Афганистаном самолет

Ответственность за крушение самолета американских ВВС в Афганистане взяли на себя боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в России решением Верховного суда в 2003 году).
Вести.Ru 10:11
Шоу-бизнес

Боярский назвал придурью желание рожать в старости

Комсомольская правда 07:03
Шоу-бизнес

Дмитрий Маликов: «Не каждый человек мог бы ужиться с моей женой»

Ведь, несмотря на любые жизненные трудности, музыканта во всем поддерживает его жена Елена. Дмитрий Маликов живет с супругой Еленой 28 лет.
StarHit.ru вчера в 20:00
Общество

Раскрыт вероятный источник нового коронавируса в Китае

Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили вероятный источник нового типа коронавируса, сообщает Центральное телевидение КНР.
РИА Новости вчера в 09:54
Политика

На Украине потребовали от России часть Алмазного фонда

Лидер партии Свобода Олег Тягнибок считает, что Украина должна потребовать от России часть Алмазного фонда.
Lenta.ru 08:30
Политика

В мире отмечают 75-летие освобождения узников концлагеря в Освенциме

Как сообщают «Известия», по случаю годовщины освобождения в Берлине зажгли 75 свечей на мемориале жертвам холокоста.
Пенза-Пресс 01:39
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $60 впервые с ноября 2019 года

В ходе торгов на Интерконтинентальной бирже стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась ниже $60 впервые с начала ноября 2019 года.
Коммерсантъ 00:01
Шоу-бизнес

Королевская семья готовит дом для Гарри и Меган Маркл

Отец и старший брат принца Гарри принц Чарльз и герцог Кембриджский Уильям заявили о намерении подготовить условия для возможного возвращения Гарри и Меган Маркл в Великобританию.
Аргументы недели 07:45
Политика

Путин утвердил новый состав президиума Госсовета

В новый состав президиума вошли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, губернатор Тверской области Игорь Руденя, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Башкирии Радий Хабиров, губернатор Курганской области Вадим Шумков.
Lenta.ru 09:47
Происшествия

Появилось видео крушения вертолета, в котором находился Коби Брайант

В вертолете, который принадлежал баскетболисту, еще находились четверо человек, в том числе и 13-летняя дочь Брайанта.
Газета.Ru вчера в 16:21
Гаджеты

Microsoft выпустит обновление для Windows 7

Патч для патча планировался выйти для коммерческих пользователей, которые приобрели платную поддержку Windows 7. Но по всей видимости Microsoft решили выпустить апдейт для всех.
The GEEK 10:00
Технологии

Коронавирус стал причиной роста продаж симулятора пандемии Plague Inc

Вспышка коронавируса в Китае привела к неожиданному результату: в Steam произошёл скачок продаж игры Plague Inc. британской студии Ndemic Creations.
REGNUM 24 января в 19:38
Энергетика

По «Турецкому потоку» поставлен первый миллиард кубометров газа

По газопроводу «Турецкий поток» поставлен первый миллиард кубометров газа, из них 54% — в Турцию, заявили в пресс-службе «Газпрома».
RT на русском 09:40
Армия и оружие

Генерал ВВС США Дептула назвал стратегию для войны с Ираном

Генерал ВВС США в отставке Дэвид Дептула назвал стратегию для войны с Ираном.
ФАН 25 января в 20:27
Политика

Медведев назвал главные задачи «Единой России»

Бывший премьер-министр и действующий председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назвал главные задачи, которые стоят перед партией.
Lenta.ru 10:27
Происшествия

Астраханец 14 лет насиловал свою дочку

Вести.Ru 07:02
Шоу-бизнес

Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике

Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
BFM.ru 06:45
Шоу-бизнес

Селена Гомес обвинила Джастина Бибера в насилии

Селена Гомес обвинила Джастина Бибера в насилии. Между певцами были романтические отношения непродолжительное время.
Культуромания 08:13
Общество

СМИ узнали причину смерти протоиерея Всеволода Чаплина

РБК 09:28
Происшествия

Найдена мать брошенных в Шереметьево детей

Газета.Ru 00:01
Происшествия

Житель Польши с криками «я здесь главный» напал на российский грузовик

Житель Польши вырвал дорожный знак и с криками "я здесь главный" напал на российский грузовик, сообщает портал gorzowianin.pl.
РИА Новости 08:34
Общество

Голикова назвала число россиян за чертой бедности

18,5 млн россиян находятся за чертой бедности, 70-80% из них — это семьи с детьми, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Московский Комсомолец 10:40
Музыка

Билли Айлиш получила «Грэмми» в номинации «Лучшая песня года»

Американская исполнительница Билли Айлиш получила премию «Грэмми» за композицию Bad guy в номинации «Лучшая песня года».
RT на русском вчера в 23:41
Общество

Глава Чувашии назвал ложью слова о его неуважении сотрудников МЧС

Глава Чувашии Михаил Игнатьев на своем официальном сайте назвал слухи о его непочтительном отношении к сотрудникам МЧС "домыслами, слухами, сплетнями и откровенной ложью".
Газета.Ru 06:27
Политика

Комиссия по помилованию рекомендовала помиловать израильтянку Иссахар

РБК 10:57
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Прокуратура проверяет жалобы водителей скорой помощи Екатеринбурга

В Екатеринбурге прокуратура начала проверку по факту публикаций в СМИ о жалобах водителей скорой помощи.
REGNUM 06:36
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