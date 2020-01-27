Политика
RT на русскомВ Кремле оценили угрозу распространения коронавируса в России
Журналисты задали вопрос об угрозе распространения в России нового коронавируса и о том, планируется ли предпринять какие-нибудь дополнительные шаги, чтобы он не попал на территорию страны. Представитель Кремля напомнил, что ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова провела брифинг по данной теме.
Читать в источнике
Оценить52
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 11:12, Ашберн
Здоровье
Гастроэнтеролог назвал неочевидные симптомы опасных болезней
Изжога может быть симптомом гастроэзофагеальной рефлюксной болезни или язвы 12-перстной кишки, желудка.
Экономика
ФНС штрафует банки за отказ блокировать личные счета ИП
По информации издания, банки отказывались взыскивать средства со счетов, которые предприниматели открывали в личных целях, и предлагали ФНС действовать через приставов, как того требуют Налоговый кодекс РФ и закон "Об исполнительном производстве".
Политика
Делегация России покинет ПАСЕ в случае ограничения полномочий
Делегация России покинет Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) в случае ограничения полномочий российской делегации.
Общество
Правительство одобрило законопроект о блокировке электронной почты
Предполагается, что за распространение запрещенной в России информации пользователей электронной почты и мессенджеров будут блокировать.
Общество
Талибы взяли ответственность за сбитый над Афганистаном самолет
Ответственность за крушение самолета американских ВВС в Афганистане взяли на себя боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в России решением Верховного суда в 2003 году).
Шоу-бизнес
Боярский назвал придурью желание рожать в старости
Шоу-бизнес
Дмитрий Маликов: «Не каждый человек мог бы ужиться с моей женой»
Ведь, несмотря на любые жизненные трудности, музыканта во всем поддерживает его жена Елена. Дмитрий Маликов живет с супругой Еленой 28 лет.
Общество
Раскрыт вероятный источник нового коронавируса в Китае
Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили вероятный источник нового типа коронавируса, сообщает Центральное телевидение КНР.
Политика
На Украине потребовали от России часть Алмазного фонда
Лидер партии Свобода Олег Тягнибок считает, что Украина должна потребовать от России часть Алмазного фонда.
Политика
В мире отмечают 75-летие освобождения узников концлагеря в Освенциме
Как сообщают «Известия», по случаю годовщины освобождения в Берлине зажгли 75 свечей на мемориале жертвам холокоста.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $60 впервые с ноября 2019 года
В ходе торгов на Интерконтинентальной бирже стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась ниже $60 впервые с начала ноября 2019 года.
Шоу-бизнес
Королевская семья готовит дом для Гарри и Меган Маркл
Отец и старший брат принца Гарри принц Чарльз и герцог Кембриджский Уильям заявили о намерении подготовить условия для возможного возвращения Гарри и Меган Маркл в Великобританию.
Политика
Путин утвердил новый состав президиума Госсовета
В новый состав президиума вошли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, губернатор Тверской области Игорь Руденя, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Башкирии Радий Хабиров, губернатор Курганской области Вадим Шумков.
Происшествия
Появилось видео крушения вертолета, в котором находился Коби Брайант
В вертолете, который принадлежал баскетболисту, еще находились четверо человек, в том числе и 13-летняя дочь Брайанта.
Гаджеты
Microsoft выпустит обновление для Windows 7
Патч для патча планировался выйти для коммерческих пользователей, которые приобрели платную поддержку Windows 7. Но по всей видимости Microsoft решили выпустить апдейт для всех.
Технологии
Коронавирус стал причиной роста продаж симулятора пандемии Plague Inc
Вспышка коронавируса в Китае привела к неожиданному результату: в Steam произошёл скачок продаж игры Plague Inc. британской студии Ndemic Creations.
Энергетика
По «Турецкому потоку» поставлен первый миллиард кубометров газа
По газопроводу «Турецкий поток» поставлен первый миллиард кубометров газа, из них 54% — в Турцию, заявили в пресс-службе «Газпрома».
Армия и оружие
Генерал ВВС США Дептула назвал стратегию для войны с Ираном
Генерал ВВС США в отставке Дэвид Дептула назвал стратегию для войны с Ираном.
Политика
Медведев назвал главные задачи «Единой России»
Бывший премьер-министр и действующий председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назвал главные задачи, которые стоят перед партией.
Происшествия
Астраханец 14 лет насиловал свою дочку
Шоу-бизнес
Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
Шоу-бизнес
Селена Гомес обвинила Джастина Бибера в насилии
Селена Гомес обвинила Джастина Бибера в насилии. Между певцами были романтические отношения непродолжительное время.
Происшествия
Найдена мать брошенных в Шереметьево детей
Происшествия
Житель Польши с криками «я здесь главный» напал на российский грузовик
Житель Польши вырвал дорожный знак и с криками "я здесь главный" напал на российский грузовик, сообщает портал gorzowianin.pl.
Общество
Голикова назвала число россиян за чертой бедности
18,5 млн россиян находятся за чертой бедности, 70-80% из них — это семьи с детьми, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Музыка
Билли Айлиш получила «Грэмми» в номинации «Лучшая песня года»
Американская исполнительница Билли Айлиш получила премию «Грэмми» за композицию Bad guy в номинации «Лучшая песня года».
Общество
Глава Чувашии назвал ложью слова о его неуважении сотрудников МЧС
Глава Чувашии Михаил Игнатьев на своем официальном сайте назвал слухи о его непочтительном отношении к сотрудникам МЧС "домыслами, слухами, сплетнями и откровенной ложью".
Общество
Прокуратура проверяет жалобы водителей скорой помощи Екатеринбурга
В Екатеринбурге прокуратура начала проверку по факту публикаций в СМИ о жалобах водителей скорой помощи.