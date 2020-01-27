Политика

Национальная служба новостейНациональная служба новостейВ Кремле прокомментировали угрозу распространения коронавируса в РФ

В Кремле не сомневаются, что в России предприняты все необходимые меры предосторожности в связи с угрозой китайского коронавируса.
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В Кремле оценили угрозу распространения коронавируса в России

RT на русском06:13

Песков оценил принимаемые в России меры безопасности в связи с коронавирусом

Известия05:41

В Кремле прокомментировали принимаемые в России меры против коронавируса

REGNUM06:13

В Кремле оценили угрозу коронавируса

Российская газета05:21

Кремль прокомментировал ситуацию с коронавирусом

Lenta.ru05:14

Песков: для предотвращения распространения коронавируса принимаются все необходимые меры

ТАСС05:31

В Кремле оценили меры Роспотребнадзора по борьбе с коронавирусом

РБК05:05
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 08:10, Ашберн
Общество

Путин поручил продлить действие маткапитала до 2026 года

Президент России Владимир Путин поручил кабмину продлить действие закона по маткапиталу до 31 декабря 2026 года.
Газета.Ru 06:21
Политика

Подданного Японии задержали в РФ за попытку получить секретные данные

Японского подданного задержали в России за попытку получить секретные материалы о военном потенциале РФ.
Известия 07:29
Политика

Раскрыт порядок принятия поправок в Конституцию

Закон о внесении поправок вступит в силу только с одобрения на общероссийском голосовании, а подпись президента лишь запустит вторую часть, рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью «Российской газете».
Lenta.ru вчера в 11:21
Политика

В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.
Интерфакс 06:28
Экономика

Состояние Илона Маска выросло на $1,7 млрд за неделю

Состояние американского предпринимателя Илона Маска увеличилось на $1,7 млрд за неделю и достигло $32 млрд, сообщил 25 января Forbes.
Известия 25 января в 19:21
Происшествия

Задержан предполагаемый убийца женщины в подъезде на Соборной

В Волжском районе Саратова задержан гражданин, который подозревается в убийстве 40-летней женщины в подъезде дома на Соборной.
Четвертая Власть 04:29
Политика

Кремль ответил на прошение израильтянки Иссахар о помиловании

РБК 05:51
Общество

В Харькове радикалы сорвали митинг в защиту русского языка

REGNUM 07:42
Политика

Комиссия «Единой России» рекомендовала исключить Игнатьева из партии

Комиссия по этике «Единой России» единогласно рекомендовала президиуму Генерального совета партии исключить главу Чувашии Михаила Игнатьева из политической силы.
РБК 07:39
Энергетика

Третий — лишний: Россия может прекратить газовый транзит через Польшу

Восемнадцатого мая заканчивается контракт на транзит газа в Европу через Польшу, однако "Газпром" до сих пор не проявил желания обсуждать новый договор.
РИА Новости вчера в 00:00
Религия

Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

Коммерсантъ вчера в 10:03
Технологии

Создан сервис слежения за распространением китайского коронавируса

Исследовательский центр системных наук и инженерии американского университета Джонса Хопкинса запустил сервис онлайн-мониторинга распространения коронавируса 2019-nCoV.
НТВ 07:54
Общество

«Уральские авиалинии» приостановили полеты в Китай

«Уральские авиалинии» приостановила рейсы на остров Хайнань до нормализации эпидемиологической обстановки в Китае, сообщает авиакомпания.
Ведомости 07:25
Происшествия

Мужчина оставил двоих детей с запиской в аэропорту Шереметьево

Полицейские начали поиски мужчины, который оставил двух детей в аэропорту Шереметьево.
РБК вчера в 12:59
Здоровье

На Украине зафиксировали первый случай коронавируса в 2020 году

На Украине зафиксировали один случай заболевания коронавирусом, информацию о заражении подтвердили в Киевском городском лабораторном центре минздрава страны 27 января.
Известия 07:16
Политика

В Кремле прокомментировали новые назначения Мединского и Козака

Экс-глава Минкультуры Владимир Мединский на посту помощника президента займется координацией государственной политики в исторической и гуманитарной сферах, информацию об обязанностях Дмитрия Козака уточнят позднее, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:09
Происшествия

Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе

Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант погиб при крушении своего личного вертолета в Калифорнии.
Lenta.ru вчера в 15:01
Происшествия

Астраханец 14 лет насиловал свою дочку

Вести.Ru 07:02
Политика

Путин не получал приглашение на памятные мероприятия в Польше

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил в понедельник, что глава государства Владимир Путин не получал приглашение от Польши на памятные мероприятия, посвященные 75-й годовщине освобождения Красной армией нацистского концлагеря Освенцим (Аушвиц-Биркенау).
ТАСС 05:27
Культура

Римас Туминас отказался брать на главную роль Александра Домогарова

SM News 06:25
Общество

Назван вероятный источник китайского коронавируса

Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний назвали вероятный источник коронавируса, сообщает Центральное телевидение КНР.
Вечерняя Москва вчера в 14:01
Общество

Темнокожий студент извинился перед осетинами за танец с девушкой

Темнокожий студент, приехавший учиться в Северо-Осетинский госуниверситет (СОГУ), публично попросил прощения за танец во Владикавказе.
Lenta.ru 03:39
Здоровье

Глава РАН оценил риск глобальной эпидемии коронавируса

Риск широкого распространения коронавируса оценил глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев, отметив, что заболевание очень опасно.
Эхо Москвы в Челябинске 05:00
Общество

SIPRI сообщил об обогнавшем Россию по производству оружия Китае

Китай стал вторым в мире производителем оружия после США, говорится в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).
РБК 04:51
Общество

Москвичей предупредили о самом сильном снегопаде с начала зимы

Коммерсантъ 07:50
Политика

Юрий Чайка представлен в должности полпреда президента в СКФО

Бывший генпрокурор России Юрий Чайка прибыл в Пятигорск, где представлен в качестве полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 06:52
Происшествия

Пятерых человек в Омской области убил метиловый спирт

Пять жителей Омской области скончались в результате отравления техническим спиртом, который односельчанин продавал им под видом алкоголя, сообщает региональный СК.
Газета.Ru 06:04
Кино

Фильм «Плохие парни навсегда» удержал лидерство в прокате

Боевик «Плохие парни» продолжает удерживать лидерство в прокате. Лента собрала больше, чем прогнозировали эксперты.
Gazeta.SPb вчера в 14:04
Шоу-бизнес

Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике

Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
BFM.ru 06:45
Авто

В России Mercedes-Benz отзывает более 150 автомобилей

Тарантас Ньюс 04:44
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