Политика

Lenta.ruLenta.ruВ Кремле отреагировали на угрозы российскому послу в Турции

В Кремле уверены, что Анкара примет все меры для безопасности российского посла, а также других российских граждан, заявил Песков, отреагировав на сообщения об угрозах российскому послу. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 14 февраля.
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Песков выразил уверенность в обеспечении Турцией безопасности посла

РБК05:07

В Кремле прокомменировали ситуацию с угрозами послу РФ в Турции

Газета.Ru05:19

Кремль уверен, что Турция примет меры для безопасности посла России

Коммерсантъ05:18

Кремль отреагировал на угрозы российскому послу в Турции

Московский Комсомолец05:20

В Кремле прокомментировали угрозы в адрес российского посла в Турции

RT на русском04:44

В Кремле отреагировали на угрозы российскому послу в Турции

Lenta.ru04:44

Песков сообщил, что Россия и Турция тесно контактируют на фоне проблем в Идлибе

ТАСС04:43
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Автоматически обработано 7066 источников, обновлено в 05:59, Ашберн
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В России впервые более чем за 20 лет сменился пивной лидер

В 2019 году лидирующие позиции на пивном рынке в России впервые заняла компания AB InBev Efes, сменив входящую в Carlsberg Group "Балтику".
Газета.Ru вчера в 00:19
Политика

Путин поручил ЦИК организовать голосование по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин распорядился начать подготовку к общероссийскому голосованию по изменениям в Конституцию.
RT на русском 04:16
Политика

Песков прокомментировал слова Исинбаевой о Конституции

Даже если двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева не читала Конституцию, она знает все нужды российского спорта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Экономика сегодня 05:09
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Стало известно о возможной гибели российского военного в Ливии

В октябре в Ливии погиб 55-летний журналист из Екатеринбурга Евгений Илюбаев. Он принимал участие в военных действиях как сотрудник ЧВК.
Lenta.ru 05:21
Политика

Песков назвал враньем сообщения о встрече Патрушева с Зеленским

В Кремле назвали ложью сообщения о том, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским в Омане.
Аргументы и Факты 05:33
Общество

В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ

В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ для тех граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
RT на русском 12 февраля в 22:00
Общество

Суд заочно арестовал Бориса Минца

Басманный суд заочно арестовал бизнесмена, владельца O1 Group Бориса Минца, рассказала «Ведомостям» пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
Ведомости вчера в 03:59
Общество

В России начали сборку первого серийного Ил-114-300

Специалисты начали сборку фюзеляжа первого серийно производимого самолета Ил-114-300, сообщили журналистам в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации.
РИА Новости 01:28
Политика

В Кремле оценили идею Зеленского переселить крымчан в «город-сад»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею президента Украины Владимира Зеленского построить в Херсонской области "город-сад" для переселенцев из Крыма, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 04:35
Политика

Бывший глава Калужской области Артамонов переходит в Совет Федерации

Экс-губернатор Калужской области Анатолий Артамонов сообщил о своём переходе в Совет Федерации, сообщает корреспондент «АиФ-Калуга».
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Игры

People Can Fly выпустили сразу четыре трейлера Outriders

Американская компания People Can Fly, создатель Painkiller и Bulletstorm, показала сразу четыре трейлера своего экшена от третьего лица Outriders.
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Происшествия

ФСБ задержала жителя Подмосковья, перечислившего ИГ 25 млн рублей

ФСБ России задержала жителя Московской области, организовавшего сбор денег для запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", им было перечислено более 25 млн рублей.
ТАСС 02:46
Армия и оружие

ПВО Сирии отразила атаку на Дамаск

Коммерсантъ вчера в 18:29
Происшествия

В Петербурге три человека попытались покинуть карантин по коронавирусу

"Еще трое пациентов больницы имени Боткина выразили желание покинуть карантин (по коронавирусу – ред.), но двоих из них уговорили остаться", - рассказала представитель комздрава, не уточнив подробностей.
РИА Новости 05:25
Культура

Билли Айлиш представила песню для нового фильма о Бонде

Обладательница шести премий "Грэмми" и 13 платиновых синглов Билли Айлиш представила песню к грядущему фильму о разведчике Джеймсе Бонде, которая, по традиции, носит название картины "Не время умирать".
Piter.tv 04:31
Кино

Бекмамбетов снимет первый в мире вертикальный блокбастер

Телеканал 360° вчера в 08:42
Культура

Фёдор Добронравов опроверг слухи о конфликте с Анатолием Васильевым

Фёдор Добронравов прокомментировал слухи о конфликте между ним и Анатолием Васильевым во время съёмок сериала «Сваты».
Inc-news.ru 03:33
Происшествия

Один из пострадавших при коротком замыкании на заводе на Урале умер

Один из трех пострадавших при коротком замыкании на трансформаторе на заводе АО "Русский хром" в Первоуральске (Свердловская область) умер в больнице.
ТАСС вчера в 23:42
Политика

Путин поручил увеличить финансирование развития сельских территорий

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об увеличении финансирования госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.
РИА Новости 03:59
Футбол

ФК «Ростов» назвал состав игроков на заключительный зимний сбор

Ростовчанам на сборах в Испании предстоит встретиться с командами «Краснодар», «Мельди» из Норвегии и АИК из Швеции.
Rostov gazeta 04:58
Кино

Роберт Паттинсон примерил костюм Бэтмена

В коротком ролике, залитом мрачным красным светом, актер предстал не в полный рост, из-за чего разглядеть костюм во всей красе сложно, но некоторые детали, вроде маски и символа летучей мыши на груди, видны отчетливо.
Газета.Ru 04:03
Общество

Сбербанк опроверг утечку данных клиентов

Сбербанк опроверг информацию об утечке данные 20 тысяч клиентов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление кредитного учреждения.
Lenta.ru 04:28
Политика

Лукашенко заявил о намеках России на присоединение Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия намекает на присоединение Белоруссии в обмен на единые цены на энергоносители, передает БелТА.
Газета.Ru 05:13
Политика

FT: Власти США считают, что Дерипаска отмывал деньги Путина

Власти США пришли к выводу, что российский миллиардер Олег Дерипаска владел и отмывал деньги президента России Владимира Путина.
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Общество

Правительство предложило снять ограничения с лекарств для онкобольных

Минздрав России проработает вопрос о снятии с ряда иностранных лекарств для онкобольных ограничений, которые мешают закупить их на торгах.
RT на русском 05:14
Хоккей

Два очка и буллит Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Миннесоту»

"Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде в серии буллитов обыграл "Миннесоту Уайлд" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
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Общество

Ургант высмеял фитнес-тренера, накричавшую на таксиста

Телеведущий Иван Ургант спародировал фитнес-тренера и участницу конкурса "Мисс Томск — 2013" Яну Данькову, которая накричала на таксиста в Подмосковье.
РИА Новости вчера в 20:50
Армия и оружие

Ударный дрон «Охотник» дополнят боеприпасом весом от 50 до 100 кг

Боеголовки весом от 50 до 100 килограммов сделают перспективного разведчика еще более грозным и эффективным.
Pravda.Ru 05:48
Политика

Путин подписал указ об увековечении памяти Юрия Лужкова

Президент России Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.
ТАСС 01:19
Происшествия

Экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда

Коммерсантъ 12 февраля в 05:23
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