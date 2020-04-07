Политика
ТАССВ Кремле прокомментировали указ Трампа о добыче ресурсов на Луне
Любые попытки "приватизации" космоса неприемлемы, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне.
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Попытки экспроприации космического пространства и агрессивные планы по фактическому захвату территорий других планет едва ли настраивают страны на плодотворное сотрудничество.
— Сергей Савельев, российский учёныйТАСС 02:09
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Политика
Парламент Венесуэлы начал расследование из-за продажи активов «Роснефти»
Напомним, 28 марта «Роснефть» объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже активов, связанных с деятельностью в этой стране.
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Патент был подан Samsung Display, а вот когда появится первый смартфон Samsung с таким дисплеем пока неизвестно.
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В понедельник начал работу новый стриминговый сервис Quibi — он отличается тем, что на нем будут размещены только фильмы и сериалы, каждая серия которых длится не дольше 10 минут.
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Путин получил ответ вирусолога на вопрос о сокращении нерабочих дней
Ранее президент России Владимир Путин на совещании с ведущими специалистами медицины спросил, можно ли рассчитывать на сокращение выходных дней, которые установлены с 3 по 30 апреля.
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Тест на наличие новой коронавирусной инфекции у депутата Мосгордумы Михаила Тимонова оказался положительным после повторной проверки.
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«Словно яд»: названы продукты, которые опасно греть в микроволновке
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала "Вечерней Москве", какие продукты нельзя разогревать в микроволновой печи.
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Светлана Мастеркова в образе Тучи поразила жюри шоу «Маска»
Российская легкоатлетка и олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова удивила членов жюри развлекательной программы "Маска" на канале НТВ своим выступлением в костюме Тучи.
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МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей
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Владелец «Спартака» Леонид Федун занял в нём почётную 20-ю строчку, его состояние оценено в 6,4 млрд долларов.
Общество
В России утвердили список сайтов с бесплатным доступом
Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться.
Космос
Российский телескоп зафиксировал пробуждение черной дыры
Российский телескоп ART-XC орбитальной обсерватории «Спектр-РГ» зафиксировал начало вспышки черной дыры 4U 1755-338.
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Церемония схождения Благодатного огня пройдет без паломников
Ежегодная церемония схождения Благодатного огня в Храме Гроба Господня в Израиле пройдет без присутствия паломников из-за распространения коронавируса.
Общество
Лукашенко заявил, что «вирус находит» пьющих и курящих
Ранее Лукашенко заявил, что готов вместе с главой Минздрава страны Владимиром Караником идти и лечить заразившихся коронавирусом.
Киберспорт
Natus Vincere выиграли у OG на ESL Pro League Season 11
Шоу-бизнес
Представитель Бабкиной заявил, что у артистки пневмония
Политика
Трамп раскритиковал ВОЗ в сосредоточенности на Китае
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) чрезмерно сосредоточилась на Китае, серъезно "облажавшись", когда заявляла о том, что закрытие границ с КНР вовсе необязательно.
Политика
La Stampa ответила на заявление Минобороны России о помощи Италии
В ответ официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков отметил, что La Stampa использует рекомендации из учебников по антисоветской пропаганде, пытается дискредитировать миссию России и «манипулирует самыми низкопробными русофобскими фейками времен холодной войны».
Политика
Экс-послы США предложили снять санкции с РФ взамен на Крым и Донбасс
Международные санкции предложили снять с России экс-послы США на Украине Уильям Тейлор, Стивен Пайфер и Джон Хербст взамен отказа от Крыма и Донбасса, 6 апреля сообщает американская радиостанция «National Public Radio» (NPR).
Политика
Финансовый цугцванг: Европа устраняется от борьбы с кризисом
Жесткость карантинных мер, принятых в большинстве стран Европы (кроме, быть может, Швеции), неизбежно должна привести и к сильнейшему экономическому кризису.
Общество
В Калининградской области определили предприятия, которым можно работать во время выходных
Власти Калининградской области определили перечень из 12 отраслей, предприятия которых обеспечивают устойчивость экономики и рынка труда региона и могут работать в штатном режиме в период выходных дней, объявленных из-за пандемии, сообщила во вторник пресс-служба областного правительства.
Авто
Роспатент раскрыл имена новых моделей АвтоВАЗа
Все перечисленные названия до сих пор активны, поэтому работать над «неймингом» будущих моделей вазовцам точно не придется.
Космос
Приближающийся к Земле астероид будет виден в бинокль
Астероид 1998 OR2 в конце апреля приблизится на максимально близкое расстояние к Земле, и его можно будет увидеть в бинокль.
Энергетика
Правительство России введет запрет на импорт дешевого бензина
Мера временная и пока рассчитана до сентября 2020 года — то есть на все время, в течение которого, по прогнозам Минэнерго, будут держаться низкие цены на нефть, заключает собеседник Запрет на импорт будет введен для того, чтобы защитить рынок от дешевого топлива, поясняет один из источников.
Общество
Минтранс составил предварительный график вывозных рейсов из-за рубежа
Рабочая группа сформировала предварительный график вывозных рейсов россиян из-за рубежа на ближайшие дни, сообщает пресс-служба Минтранса России.
Общество
ЕГЭ в этом году не отменят из-за коронавируса: определены новые даты
ЕГЭ в 2020 не отменят из-за коронавируса. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов.
Общество
В Германии констатировали конец эпохи глобализации в экономике
«Коронавирус выявляет уязвимости глобализованной экономики и может привести к тому, что предприятия в будущем, возможно, снова будут более активно вести производство на локальном уровне», – отметил главный экономист французской инвестиционной компании Ostrum Asset Management Филип Вехтер.
Общество
Роспотребнадзор начинает проводить тестирования на коронавирус на дому
На сайте Роспотребнадзора опубликована запись, информирующая россиян о возможности проведения тестирования на наличие COVID-19 в организме на дому.