Политика
ТАССВ Кремле прокомментировали указ Трампа о добыче ресурсов на Луне
Любые попытки "приватизации" космоса неприемлемы, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне.
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Попытки экспроприации космического пространства и агрессивные планы по фактическому захвату территорий других планет едва ли настраивают страны на плодотворное сотрудничество.
— Сергей Савельев, российский учёныйТАСС 02:09
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Экономика
В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%
Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
Общество
Британская разведка назвала версию появления коронавируса
Британская разведка рассматривает версию о вспышке пандемии коронавируса в мире в результате утечки из лаборатории в Ухане.
Происшествия
В жилом доме в Нижегородской области взорвался газ
В жилом доме в Нижегородской области взорвался газовый баллон, сообщило региональное управление МЧС.
Здоровье
«Словно яд»: названы продукты, которые опасно греть в микроволновке
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала "Вечерней Москве", какие продукты нельзя разогревать в микроволновой печи.
Общество
Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми
Президент, как и обещал в телеобращении к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом, подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей с детьми.
Общество
Власти США увидели первые признаки улучшения ситуации с коронавирусом
О первых признаках улучшения ситуации с коронавирусом в крупных городах США заявил вице-президент страны Майк Пенс.
Происшествия
Площадь лесного пожара в районе Чернобыльской АЭС вновь увеличилась
Киев, 7 апреля 2020, 17:51 — REGNUM Площадь возгорания в районе Чернобыльской АЭС (Киевская область Украины) днем 7 апреля увеличилась из-за порыва ветра.
Экономика
Киев готовит новые претензии к «Газпрому» на $17,3 млрд
Киев готовит новые претензии к "Газпрому" на сумму $17,3 млрд, сообщил исполнительный директор АО "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
Армия и оружие
Внешний вид подлодок «Ясень» изменится
Подводные лодки «Ясень» получат новый внешний вид. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.
Политика
Нерабочие дни могут отменить через неделю в России
Микробиолог Владимир Кутырев Москва / AbsolutTV.ru / Новости / Директор института «Микроб», микробиолог Владимир Кутырев ответил на вопрос президента РФ Владимира Путина о возможности сокращения периода нерабочих дней в апреле, сообщает РИА Новости.
Здоровье
Число заразившихся коронавирусом в Алтайском крае выросло до 18
Шесть новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выявлено в Алтайском крае, среди новых заразившихся есть ребенок шести лет, сообщили в пресс-службе правительства региона во вторник.
Гаджеты
Samsung готовит конкурента Apple iPad Pro
Южнокорейская компания Samsung готовит новый флагманский планшет линейки Galaxy Tab S. Он будет представлен в двух версиях и составит конкуренцию Apple iPad Pro.
Общество
Правительство ограничило в России торговлю медицинскими масками
В России введены ограничения на оптовую и розничную торговлю медицинскими масками и некоторыми другими изделиями медицинского назначения.
Авто
Роспатент раскрыл имена новых моделей АвтоВАЗа
Все перечисленные названия до сих пор активны, поэтому работать над «неймингом» будущих моделей вазовцам точно не придется.
Общество
Несколько десятков россиян не попали в список на вылет из Нью-Йорка
Несколько десятков россиян не попали в список вылетающих рейсом в Москву, они собралась в терминале 1 аэропорта JFK в Нью-Йорке у стойки «Аэрофлота», сообщает «РИА Новости».
Здоровье
СМИ: в Белоруссии врачи массово уходят в отпуска из-за коронавируса
Врачи нескольких больниц в Минске и Витебске сообщили изданию "Подъем", что медучреждения "забиты пациентами со странной двусторонней пневмонией".
Общество
Пропускной режим начал действовать во Владивостоке
Особый пропускной режим начал действовать со вторника во Владивостоке для предотвращения распространения коронавируса.
Шоу-бизнес
Анна Снаткина показала себя после трехдневной голодовки
Здоровье
Малышева: коронавирусом будут инфицированы практически все
"Инфицированы по факту будут практически все", - заявила она, добавив, что ситуация будет аналогична вирусу герпеса, который в скрытой форме есть у многих.
Экономика
Fitch изменило прогноз по 15 российским банкам на «негативный»
Международное рейтинговое агентство Fitch изменило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) 15 российских банков на "негативный".
Политика
Трамп допустил приостановку финансирования ВОЗ со стороны США
Вашингтон, 8 апреля 2020, 02:26 — REGNUM Возможность приостановки взносов в бюджет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассмотрят в Вашингтоне, заявил 7 апреля президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
Футбол
Главный тренер «Химок» пожалел футболистов, получающих 200 тысяч рублей в месяц
Юран подчеркнул, что есть клубы, где футболисты получают по 1,5-2 млн рублей в месяц, а в каких-то командах по 200 тысяч рублей.
Политика
На Сахалине и Курилах повысили выплаты ко Дню Победы
Флагманом стала инициатива об увеличении размера выплат участникам Великой Отечественной и другим категориям граждан ко Дню Победы.
Шоу-бизнес
Похудевшая Елена Степаненко устроит кастинг женихов в своем новом шоу
Звезда юмористических передач полностью сменила имидж и похудела на 40 кг.
Авто
Внешность частного кабриолета Aurus показали на видео
В интернете опубликовали видеоролики, дающие представление о внешности и салоне кабриолета Aurus, выпущенного для частного клиента.
Энергетика
Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти
Саудовская Аравия, США и Россия предпринимают усилия по заключению новой сделки по ограничению добычи нефти. Но прогресса в переговорах нет.
Происшествия
МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей
Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".