Попытки экспроприации космического пространства и агрессивные планы по фактическому захвату территорий других планет едва ли настраивают страны на плодотворное сотрудничество.

Любые попытки "приватизации" космоса неприемлемы, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне.

В Кремле прокомментировали указ Трампа о добыче ресурсов на Луне

Общество Британская разведка назвала версию появления коронавируса Британская разведка рассматривает версию о вспышке пандемии коронавируса в мире в результате утечки из лаборатории в Ухане.

Общество Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми Президент, как и обещал в телеобращении к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом, подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей с детьми.

Политика Нерабочие дни могут отменить через неделю в России Микробиолог Владимир Кутырев Москва / AbsolutTV.ru / Новости / Директор института «Микроб», микробиолог Владимир Кутырев ответил на вопрос президента РФ Владимира Путина о возможности сокращения периода нерабочих дней в апреле, сообщает РИА Новости.

Здоровье Число заразившихся коронавирусом в Алтайском крае выросло до 18 Шесть новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выявлено в Алтайском крае, среди новых заразившихся есть ребенок шести лет, сообщили в пресс-службе правительства региона во вторник.

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Здоровье Малышева: коронавирусом будут инфицированы практически все "Инфицированы по факту будут практически все", - заявила она, добавив, что ситуация будет аналогична вирусу герпеса, который в скрытой форме есть у многих.

Политика Трамп допустил приостановку финансирования ВОЗ со стороны США Вашингтон, 8 апреля 2020, 02:26 — REGNUM Возможность приостановки взносов в бюджет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассмотрят в Вашингтоне, заявил 7 апреля президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.