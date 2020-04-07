Попытки экспроприации космического пространства и агрессивные планы по фактическому захвату территорий других планет едва ли настраивают страны на плодотворное сотрудничество.

Любые попытки "приватизации" космоса неприемлемы, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне.

В Кремле прокомментировали указ Трампа о добыче ресурсов на Луне

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Энергетика Песков прокомментировал информацию о запрете на ввоз дешевого бензина Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга во вторник, 7 апреля, прокомментировал информацию, распространенную СМИ, о введении в стране эмбарго на импорт дешевого бензина.

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Армия и оружие День сотрудников военных комиссариатов отмечается в России Призывники из Алтайского проходят срочную службу в Президентском полку Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны, Военно-Морском Флоте, Военно-воздушных силах, Ракетных войсках стратегического назначения, Сухопутных войсках, а также в войсках национальной гвардии Российской Федерации.

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