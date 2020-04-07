Попытки экспроприации космического пространства и агрессивные планы по фактическому захвату территорий других планет едва ли настраивают страны на плодотворное сотрудничество.

Приватизация космоса неприемлема, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так в Кремле отреагировали на указ президента США Дональда Трампа о праве американцев на добычу на Луне и других небесных телах.

Общество Власти Китая разблокировали выезд из Уханя Власти Китая разблокировали выезд из Уханя, который стал очагом эпидемии коронавируса и 76 дней был отрезан от внешнего от мира.

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Космос «Cassini» раскрывает давнюю тайну аномального нагрева Сатурна Credit: NASA/JPL/University of Colorado Космический аппарат «Cassini», изучавший систему Сатурна более 13 лет, завершил свою миссию в 2017 году путем погружения в атмосферу гиганта.

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Футбол «Реал» не планирует возвращать Роналду Мадридский "Реал" не рассматривает вариант с возвращением португальского нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, сообщает Mundo Deportivo.

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Происшествия В Крыму задержаны руководители «Крымэнерго» Симферополь, 7 апреля 2020, 18:24 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя генерального директора ГУП «Крымэнерго» и бывшего первого замгендиректора предприятия за покушение на мошенничество.