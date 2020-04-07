Политика

КоммерсантъКоммерсантъКремль назвал неприемлемой приватизацию космоса

Приватизация космоса неприемлема, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так в Кремле отреагировали на указ президента США Дональда Трампа о праве американцев на добычу на Луне и других небесных телах.
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Сергей Савельев
Попытки экспроприации космического пространства и агрессивные планы по фактическому захвату территорий других планет едва ли настраивают страны на плодотворное сотрудничество.
— Сергей Савельев, российский учёныйТАСС 02:09

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США планируют осваивать ресурсы на Луне и других небесных телах

Ёлдашвчера в 16:55

Самый лунный нашелся

Коммерсантъ14:49

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Пушков оценил планы США по освоению ресурсов Луны

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Юристы оценили законность объявления Луны и планет своей собственностью

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В Роскосмосе негативно оценили указ Трампа о праве США на Луну

Газета.Ru04:02

Эксперт прокомментировал указ Трампа об освоении ресурсов Луны

RT на русском15:06
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Политика

Путин спросил у вирусологов, можно ли сократить число нерабочих дней

Президент России Владимир Путин заявил, что хочет услышать от специалистов, возможно ли сократить количество нерабочих дней в связи с коронавирусом.
РИА Новости 10:19
Общество

Австрия смягчает режим карантина

Австрия смягчает режим карантина.
Piter.tv 05:44
Кино

Глава Walt Disney не исключил перенос прокатных фильмов на Disney+

Руководство Walt Disney не исключает возможности отказа от проката некоторых перспективных кинопроектов с последующей их демонстрацией с помощью собственного потокового сервиса.
Kinonews.ru 15:57
Общество

Власти Китая разблокировали выезд из Уханя

Власти Китая разблокировали выезд из Уханя, который стал очагом эпидемии коронавируса и 76 дней был отрезан от внешнего от мира.
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ФИФА объявила решения по контрактам футболистов и трансферному окну

ФИФА выступила с заявлением по поводу сроков действия контрактов футболистов и переносе трансферного окна.
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Организаторы Гран-при Канады чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1" объявили о переносе этапа на неопределенный срок.
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Тест на наличие новой коронавирусной инфекции у депутата Мосгордумы Михаила Тимонова оказался положительным после повторной проверки.
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La Stampa усмотрела в словах представителя Минобороны РФ угрозу

Напомним, что в туринской газете La Stampa журналист Якопо Якобони обвинил Россию в том, ее помощь, направленная Италии для борьбы с коронавирусной инфекцией, на 80% бесполезна, и вообще, помощь отправлена только для того, чтобы российские военные смогли поближе подобраться к базам военного блока НАТО на территории Италии.
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Космос

«Cassini» раскрывает давнюю тайну аномального нагрева Сатурна

Credit: NASA/JPL/University of Colorado Космический аппарат «Cassini», изучавший систему Сатурна более 13 лет, завершил свою миссию в 2017 году путем погружения в атмосферу гиганта.
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Врачи Самарской области получат доплаты из федерального бюджета

Самарская область получит из федерального бюджета 124 млн рублей на доплаты врачам.
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Опубликован проект расписания ЕГЭ 2020

Проект нового расписания проведения Единого государственного экзамена опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Газета.Ru вчера в 12:55
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«Реал» не планирует возвращать Роналду

Мадридский "Реал" не рассматривает вариант с возвращением португальского нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, сообщает Mundo Deportivo.
Газета.Ru 07:35
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В Петербурге приземлился самолет из Таиланда с гражданами России

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Роструд разъяснил порядок начисления зарплаты с 4 по 30 апреля

Россияне, работающие в период с 4 по 30 апреля, получат обычную зарплату, а не повышенную, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роструда.
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Минтранс уточнил порядок вывоза россиян из-за границы

В Министерстве транспорта уточнен порядок вывоза россиян из-за границы, передает ТАСС.
Российская газета 16:39
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Скворцова спрогнозировала пик коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
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Кадыров отказался открыть границы Чечни для жителей других регионов

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале ответил на требование премьер-министра Михаила Мишустина снять ограничения на передвижение между регионами.
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Сын знаменитого певца Александра Малинина Никита сообщил о смерти матери Инны Курочкиной.
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Япония вводит режим ЧС из-за коронавируса

Япония вводит режим ЧС из-за коронавируса, соответствующее распоряжение 7 апреля подписал премьер-министр страны Синдзо Абэ.
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Селюк критично отозвался о возвращении Смолова в Россию

Известный футбольный функционер Дмитрий Селюк критично отозвался о возвращении нападающего Федора Смолова в Россию из Испании, передает Sport24.
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В Крыму задержаны руководители «Крымэнерго»

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Площадь лесного пожара в районе Чернобыльской АЭС вновь увеличилась

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Правительство ограничило в России торговлю медицинскими масками

В России введены ограничения на оптовую и розничную торговлю медицинскими масками и некоторыми другими изделиями медицинского назначения.
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