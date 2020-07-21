с чего всё началось

Ранее российский лидер Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития России на период до 2030 года».

В Кремле прокомментировали указ о национальных целях до 2030 года

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