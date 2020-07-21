Политика
RT на русскомВ Кремле прокомментировали указ о национальных целях до 2030 года
Ранее российский лидер Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития России на период до 2030 года».
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с чего всё началось
В указе о национальных целях развития России до 2030 года, который во вторник был опубликован на сайте Кремля, исчезла цель войти в пятерку крупнейших экономик мира, которая была сформулирована в президентском указе 2018 года.РБКвчера в 05:30
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В Кремле объяснили корректировку сроков достижения национальных целей
Интерфакс - Россиявчера в 05:41
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Политика
Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него
Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости 20 июля в 18:02
Происшествия
Арбитражного судью на Алтае приговорили к семи годам колонии за взятку
Суд в Алтайском крае вынес приговор по уголовному делу в отношении судьи Арбитражного суда в регионе, признав его виновным в получении взятки и приговорив к семи годам колонии строгого режима и 8 млн рублей штрафа, сообщается во вторник на сайте Генпрокуратуры РФ.
ТАСС вчера в 05:30
Политика
Дегтярев ответил на призывы уйти с поста врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, "потому что работать надо, куча задач", несмотря на требования со стороны некоторых митингующих покинуть регион, и пообещал, что обязательно выйдет к людям.
РИА Новости 00:40
Армия и оружие
«Фантом» ищет исчезнувшее американское военное имущество на Донбассе, приказано уничтожать технику ОБСЕ — сводка
По данным от наших источников в 81-й отдельной аэромобильной бригаде, подразделения которой дислоцируются в н. п. Краматорск, специальным подразделением налоговой полиции государственной фискальной службы Украины «Фантом» выявлена недостача военного имущества, поставленного на вооружение западными кураторами, купленного на средства американских налогоплательщиков.
Rusvesna.su 20 июля в 22:00
Экономика
Сбербанк стал единственным владельцем сервиса «Яндекс.Деньги»
Напрямую в «Яндекс.Деньги» банку принадлежат 75%. Таким образом Сбербанк стал единственным владельцем сервиса.
РБК 00:36
Политика
Палата представителей США одобрила оборонный бюджет на 2021 год
В документе отдельной строкой прописаны новые санкции в отношении газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
Российская газета вчера в 21:50
Финансы
Россияне возвращают валюту на вклады второй месяц подряд
Россияне в июне продолжили возвращать валюту на вклады - их объем за месяц вырос на 593 миллиона долларов, следует из данных ЦБ РФ.
РИА Новости вчера в 17:04
Общество
Якутского «шамана» Габышева выписали из психиатрического диспансера
После проведённой 21 июля психолого-психиатрической экспертизы и заседания утром 22 июля врачебной комиссии Якутского республиканского психоневрологического диспансера Александр Габышев выписан из диспансера, — цитирует правозащитника ТАСС.
News.ru 01:10
Здоровье
Власти Кемеровской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв прокомментировал ситуацию с COVID-19.
RT на русском вчера в 06:00
Политика
Соловьев назвал ошибкой решение Зеленского по ситуации в Луцке
Президент Украины Владимир Зеленский выполнил требования мужчины, который захватил заложников в Луцке.
Телеканал 360° 00:33
Футбол
Во Франции избили защитника «Бреста» Пьер-Габриэля и сожгли его машину
Во Франции было совершено нападение на защитника "Бреста" Ронаэля Пьер-Габриэля, права на которого принадлежат "Майнцу".
Soccer.ru 00:31
Политика
Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который заявил, что России нужно отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем, назвав их "летающим Чернобылем".
РИА Новости вчера в 16:19
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова
BFM.ru 20 июля в 09:07
Общество
Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова
Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт опроверг в беседе с "Вечерней Москвой" информацию о том, что Федор Добронравов ушел из театра из-за недовольства денежным вознаграждением.
РИА Новости вчера в 19:05
Экономика
Часть россиян получат новую выплату 15 тысяч рублей до 15 августа
Денежная помощь направлена в качестве компенсации за проведение профилактических мероприятий в условиях распространения коронавируса, включая покупку средств для дезинфекции.
Evo-rus.com вчера в 07:20
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости вчера в 01:26
Общество
Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет
Ранее сообщалось, что в 2019 году ожидаемая продолжительность жизни россиян составила 73,4 года, достигнув исторического максимума.
Lenta.ru вчера в 04:52
Авто
Подержанные автозапчасти запретят устанавливать на автомобили в РФ
Согласно внесенным корректировкам в Технический регламент «О безопасности колесных транспортных средств», в Российской Федерации автовладельцы не смогут устанавливать на свои транспортные средства (ТС) восстановленные узлы и агрегаты.
32CARS.ru вчера в 22:58
Политика
В Киеве предупредили о риске для Украины потерять восемь областей
Киев, 21 июля 2020, 15:24 — REGNUM Если на Украине разразится новый майдан, то страна рискует потерять восемь областей.
REGNUM вчера в 08:24
Общество
Петербург обошел Москву в рейтинге РБК по качеству жизни в регионах
Санкт-Петербург возглавил рейтинг регинов по качеству жизни, составленный РБК.
РИА Новости вчера в 04:30
Здоровье
Чукотка стала регионом с самой высокой заболеваемостью алкоголизмом
На Чукотке в 2019 году был зафиксирован самый высокий уровень заболеваемости психотическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя, включая синдром зависимости.
Аргументы недели 01:04
Музыка
Сервис Shazam назвал самые популярные песни у россиян в 2020 году
Ридус вчера в 13:33
Происшествия
185 человек заболели коронавирусом в Алтайском крае за сутки
За прошедшие сутки выявлено 185 случаев инфицирования, 208 пациентов — выздоровели, 5 носителей коронавируса скончались, в том числе один непосредственно от COVID-19 и вызванных им осложнений.
Kursk.com вчера в 02:27
Общество
В Алтайском крае продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет
Режим самоизоляции для людей старше 65 лет продлили в Алтайском крае, такие изменения внес в указ о мерах по предупреждению распространения COVID-19 губернатор Виктор Томенко, сообщает пресс-служба регионального правительства.
РИА Новости 01:13
Происшествия
СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
Газета.Ru 20 июля в 11:59
Происшествия
Ещё четыре пациента с коронавирусом умерли в Новосибирской области
За прошедшие сутки в Новосибирской области скончались четыре пациента с коронавирусом: 61-летний и 71-летний мужчины, а также женщины в возрасте 60 лет и 93 года.
REGNUM 00:59
Общество
ПФР сообщил об условиях выплаты к пенсии в размере 11 тыс. рублей
Пенсионный Фонд РФ рассказал о том, что дополнительные повышенные выплаты к пенсии в размере 11 000 рублей полагаются людям, старше 80-ти лет.
ToDay News Ufa вчера в 23:32
Наука
Ученые доказали передачу коронавируса аэрозольным путем
Ученые рассказали, что доказано, что чаще всего вирус распространяется аэрозольным путем.
ToDay News Ufa вчера в 16:05
Политика
Британия опубликовала доклад о вмешательстве России
1. Доклад о вмешательстве России опубликовали спустя полтора года Комитет парламента Великобритании по разведке и безопасности 21 июля опубликовал доклад о вмешательстве Москвы в электоральные кампании разных стран.
Lenta.ru вчера в 08:11