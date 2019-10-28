Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаВ Кремле прокомментировали уничтожение аль-Багдади

"Действительно, наши военные видели в зоне американские самолеты и беспилотники, которые могли там работать, и если, действительно, эта информация подтвердится - о ликвидации аль-Багдади, то в целом можно говорить о серьезном вкладе президента США в борьбу с международным терроризмом", - заявил Песков.
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