Политика
Life.ruВ Кремле прокомментировали упрощение визового режима ЕС для Белоруссии
Лайф рассказывал, что после вступления в силу новых правил стоимость шенгенской визы для граждан Белоруссии составит 35 евро вместо 60.
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До момента фактической заморозки отношений по линии Москва– Брюссель переговоры эти были на продвинутой стадии. Сейчас уже давно никаких контактов на этот счет нет. Не по инициативе РФ эти отношения были заморожены и в этой стадии пребывают по сей день.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельИзвестия 05:15
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 09:58, Ашберн
Финансы
Китай пытается избавиться от долларовой зависимости
По состоянию на июнь текущего года, 59% валютных резервов Китая хранится в долларах.
Общество
Владелец толстого кота может стать акционером «Аэрофлота»
Михаилу Галину, владельцу кота Виктора, которого не хотели пускать в салон самолета на рейсе "Аэрофлота", предложили стать акционером авиакомпании.
Политика
Госбюро расследований предложило обвинить Порошенко в захвате власти
«Проект подозрения подготовлен и направлен в прокуратуру в рамках досудебного расследования уголовного производства относительно возможного неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте—мае 2019 года», — говорится в сообщении ГБР.
Авто
Стала известна дата начала производства обновленной Lada 4x4
Рестайлинговый внедорожник получит новый салон с другой приборной панелью и центральной консолью, новыми сиденьями, задним диваном с тремя подголовниками и формованным потолком (как у современных моделей Lada).
Происшествия
Зарезавший пешехода в Мытищах водитель арестован
По данным следствия, днём 16 ноября в ходе конфликта водитель через открытое окно машины нанёс 43-летнему пешеходу удар ножом в шею.
Фигурное катание
Медведева представила новый показательный номер в Москве
Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года российская фигуристка Евгения Медведева на этапе Гран-при в Москве представила новый показательный номер.
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о Словацком восстании
Политика
Москва вернула Киеву задержанные в Керченском проливе корабли
Россия 18 ноября передала Украине три корабля ВМСУ, задержанные в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года за нарушение государственной границы РФ, сообщает МИД России.
Политика
Перед нормандским саммитом Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине
Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировала пресс-служба Кремля, отметив, что основное внимание собеседники уделили обсуждению ситуации в Донбассе – учитывая планируемый 9 декабря в Париже саммит в нормандском формате (Россия, Германия, Франция, Украина).
Музыка
Аксюта прокомментировал слова Бузовой об участии в Евровидении
Наука
Ученые объяснили, почему с возрастом растет живот
Общество
Нашедших сатанизм у Егора Крида экспертов на время лишили аккредитации
Роскомнадзор на 120 дней приостановил действие аттестатов экспертов, которые занимались экспертизой песен Егора Крида, сообщается на сайте ведомства.
Футбол
Президент «Ростова» высказался о финансовых проблемах клуба
Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц высказался о финансовой ситуации в клубе, передает РИА "Новости".
Экономика
Промпроизводство в России в октябре выросло на 2,6%
Промышленное производство в России за январь - октябрь 2019 года выросло на 2,7% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года, говорится в материалах Росстата.
Общество
Список подарков на Рождество 10-летней девочки поразил соцсети
Пользователь Twitter опубликовал рождественский список подарков, который составила его 10-летняя дочь.
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю 18 – 22 ноября
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 18 по 22 ноября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Вы снова полны энергии и претендуете на роль неформального лидера в своем коллективе.
Хоккей
Тимур Билялов признан вратарём недели в КХЛ
Вратарь казанского «Ак Барса» Тимур Билялов признан Континентальной хоккейной лигой вратарем недели.
Авто
Составили топ-5 японских внедорожников с большим расходом топлива
Расход топлива у внедорожника может составлять от 11,5 до 15 литров на 100 км пути.
Политика
Лукашенко обругал союз Белоруссии и России из-за новых условий Москвы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сомневается в целесообразности союза между Россией и Белоруссией, сообщает "Интерфакс".
Политика
Спецназ начал разгон демонстрантов у парламента в Тбилиси
Силы спецназа приступили к разгону демонстрантов у здания грузинского парламента в Тбилиси.
Общество
Онищенко предложил сократить время продажи алкоголя до нулевого уровня
Бывший главный санитарный врач, депутат Государственной думы РФ Геннадий Онищенко, комментируя инициативу Общероссийского народного фронта (ОНФ) о запрете продажи алкоголя в магазинах после 22:00, предложил сократить это время до нулевого уровня.
Общество
Глава ГИБДД объяснил высокую смертность на дорогах размером России
Глава ГИБДД России Михаил Черников заявил, что высокая смертность на российских дорогах связана с размерами страны и протяженностью трасс.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о возвращении аномальных холодов
Холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России, принеся с собой аномальные морозы.
Происшествия
Суд лишил водительских прав депутата Госдумы, сбившего мотоциклиста
Гагаринский суд Москвы на полтора года лишил водительских прав депутата Госдумы Николая Герасименко, сбившего на автомобиле Lexus мотоциклиста в Москве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Космос
Ученые обнаружили увеличение кислорода в атмосфере Марса
Уже много лет ученые изучают красную планету и считают ее аналогом Земли, так как именно эта планета наиболее близка к условиям земной жизни.
Общество
«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение по транзиту газа
«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение о продлении на год действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа.
Общество
Замглавы ФСИН Максименко подал в отставку
Заместитель руководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко подал в отставку, сообщает Daily Storm со ссылкой на источники.
Происшествия
Похороны убитой пятилетней девочки в Крыму собрали сотни человек
На прощание с убитой пятилетней девочкой в селе Кропоткино Раздольненского района пришли сотни человек. Об этом сообщает РИА Новости Крым.