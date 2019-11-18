Политика
Expert.ruЕвросоюз упростил визовый режим для Белоруссии
В сентябре текущего года стало известно, что Белоруссия завершила подготовку к визовому соглашению с Евросоюзом. Также в сентябре сообщалось, что по новым условиям визовый сбор для граждан Белоруссии составит 35 евро вместо 60 евро. Решение о получении визы будет приниматься за 10 дней.
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До момента фактической заморозки отношений по линии Москва– Брюссель переговоры эти были на продвинутой стадии. Сейчас уже давно никаких контактов на этот счет нет. Не по инициативе РФ эти отношения были заморожены и в этой стадии пребывают по сей день.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельИзвестия 05:15
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 11:33, Ашберн
Экономика
В Госдуме оценили предложение о минимальной зарплате бюджетников
Законопроект о минимальной планке зарплат для работников бюджетной сферы вряд ли будет поддержан, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
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На крыше одной из башен в «Москва-Сити» 20 руферов устроили драку
20 руферов, которые устроили драку на крыше одной из башен комплекса "Москва-Сити", задержаны в столице.
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На Украине тщательно проверят вернувшиеся из России корабли
На Украине тщательно проверят состояние военных кораблей, которые вернулись из России после задержания в Керченском проливе.
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Признавших Егора Крида сатанистом экспертов отстранили от работы
Роскомнадзор приостановил аккредитацию трех экспертов, которые признали песни артиста Егора Крида сатанинскими и вредными для здоровья.
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Обнаружены вирусы для лечения пораженной алкоголем печени
В России увеличилось число заболеваний вирусным гепатитом Исследователям удалось обнаружить, что кишечная бактерия E. faecalis выделяет токсин под названием цитолизин, который может повреждать клетки печени.
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В ответ Шепелев пошутил, что если бы захотел найти себе женщину для прикрытия, то обратился бы к Лере Кудрявцевой, но при этом, произнося это, Дмитрий не стал называть её имени.
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Hyundai выпустил дешевую альтернативу Solaris
Происшествия
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Одиозная многодетная мать из Набережных Челнов Агина Алтынбаева вновь оказалась в центре скандала.
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Российское публичное акционерное общество «Газпром» направило украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» официальное предложение о продлении контракта на транзит российского газа.
Здоровье
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Родители оставшихся без операции детей создали петицию с просьбой сохранить команду врачей, способных проводить уникальные трансплантации детям.
Общество
Высокопоставленный российский таможенник сбежал на Украину
Высокопоставленный российский таможенник Максим Мамчур сбежал в Киев. Об этом стало известно «Фонтанке».
Происшествия
Суд лишил водительских прав депутата Госдумы Герасименко
Политика
Макрон и Путин обсудили «нормандский» саммит
Лидеры стран обсудили ситуацию на Украине, а также подготовку к саммиту в «нормандском формате», который запланирован на 9 декабря.
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Хоккей
Текслер ответил на требование об отставке директора ХК «Трактор»
Глава региона недоволен текущими результатами "черно-белых" Губернатор Челябинской области Алексей Текслер прокомментировал адресованное ему открытое письмо, в котором болельщики ХК "Трактор" потребовали отправить в отставку директора клуба Бориса Видгофа.
Здоровье
О глобальной эпидемии суперинфекции рассказали ученые
Американские исследователи заявили, что около 3 млн человек страдают от устойчивых к антибиотикам видам бактерий.
Политика
Грызлов призвал Киев не надеяться на пересмотр Минских соглашений
Полпред РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов призывает Киев воздержаться от провокационных заявлений о будущем Донбасса, передает РИА Новости.
Происшествия
Убитую в Крыму пятилетнюю девочку похоронили
В Крыму на кладбище в селе Кропоткино Раздольненского района похоронили пятилетнюю девочку, в убийстве которой обвиняется ее отчим.
Экономика
РБК: сумма всех контрактов на МС-21 составляет $9 млрд
Стоимость 175 российских самолетов МС-21, которые планируется поставить авиакомпаниям, составляет $9 млрд, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Политика
Украина вышла ещё из одного соглашения СНГ
Украина вышла из соглашения об улучшении расчётов между хозяйственными организациями в рамках Содружества Независимых Государств.
Единоборства
Емельяненко прокомментировал слова Макгрегора о дагестанцах
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко рассказал, что отрицательно относится к оскорблениям в спорте, и прокомментировал высказывания ирландца Конора Макгрегора на пресс-конференции в Москве.
Общество
ФАС возбудила два дела против поставщиков гречки в Петербурге
Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Санкт-Петербургу возбудило два дела против поставщиков гречневой крупы в Петербурге.
Политика
Госбюро расследований предложило обвинить Порошенко в захвате власти
«Проект подозрения подготовлен и направлен в прокуратуру в рамках досудебного расследования уголовного производства относительно возможного неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте—мае 2019 года», — говорится в сообщении ГБР.
Происшествия
Для фигурантов дела о теракте в Петербурге просят пожизненные сроки
Четырёх из 11 фигурантов дела о теракте в петербургском метро в 2017 году просят приговорить к пожизненному лишению свободы.
Здоровье
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В Петербург поступила дополнительная партия вакцины от гриппа "Ультрикс Квадри".
Общество
Депутат отозвал законопроект о значимых интернет-ресурсах
Депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Антон Горелкин отзывает из нижней палаты парламента законопроект о значимых интернет-ресурсах.
Политика
Деятельность Путина одобряют 70% россиян
Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 70% россиян, показал опрос "Левада-центра".