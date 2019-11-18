Политика

ИзвестияИзвестияВ Кремле прокомментировали упрощение визового режима ЕС для Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Совета Евросоюза (ЕС) о готовности подписать с Белоруссией соглашение об упрощении визового режима. О соответствующем решении ЕС стало известно в понедельник, 18 ноября.
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Дмитрий Песков
До момента фактической заморозки отношений по линии Москва– Брюссель переговоры эти были на продвинутой стадии. Сейчас уже давно никаких контактов на этот счет нет. Не по инициативе РФ эти отношения были заморожены и в этой стадии пребывают по сей день.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельИзвестия 05:15

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В Кремле прокомментировали упрощение визового режима ЕС для Белоруссии

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