Политика
ИзвестияВ Кремле прокомментировали упрощение визового режима ЕС для Белоруссии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Совета Евросоюза (ЕС) о готовности подписать с Белоруссией соглашение об упрощении визового режима. О соответствующем решении ЕС стало известно в понедельник, 18 ноября.
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До момента фактической заморозки отношений по линии Москва– Брюссель переговоры эти были на продвинутой стадии. Сейчас уже давно никаких контактов на этот счет нет. Не по инициативе РФ эти отношения были заморожены и в этой стадии пребывают по сей день.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельИзвестия 05:15
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Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 06:59, Ашберн
Общество
В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие «преследование»
Депутаты Госдумы подготовили поправки в законопроект о домашнем насилии, одна из которых уточняет понятие "преследование", сообщает РБК.
Политика
Москва вернула Киеву задержанные в Керченском проливе корабли
Россия 18 ноября передала Украине три корабля ВМСУ, задержанные в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года за нарушение государственной границы РФ, сообщает МИД России.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева
Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.
Шоу-бизнес
Виторган поблагодарил Ксению Собчак за рождение сына
Максим Виторган в своем аккаунте в соцсети Instagram опубликовал видео со дня рождения сына Платона, в подписи к которому поблагодарил Ксению Собчак.
Политика
Кремль прокомментировал заявление Лукашенко о союзе с Россией
По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, белорусский лидер Александр Лукашенко в своих вчерашних эмоциональных заявлениях о «бешеной напряжёнке» в отношениях Москвы и Минска гипотетически рассуждал о целесообразности Союзного государства, как если бы «оно не отвечало интересам» республики.
Политика
Немецкий политик обвинил Запад в катастрофе в Сирии
Политика Запада и ФРГ в значительной степени привела к катастрофе в Сирии, тот факт, что Сирия была так сильно разрушена, связан с западной поддержкой исламистских террористов, заявил в интервью РИА Новости официальный представитель фракции "Левые" в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной.
Общество
Нашедших сатанизм у Егора Крида экспертов на время лишили аккредитации
Роскомнадзор на 120 дней приостановил действие аттестатов экспертов, которые занимались экспертизой песен Егора Крида, сообщается на сайте ведомства.
Политика
Порошенко хотят лишить неприкосновенности
Украинская Генпрокуратура решила попросить Раду одобрить снятие неприкосновенности с бывшего лидера страны Петра Порошенко.
Политика
МИД России призвал готовиться к новым санкциям
После выхода Великобритании из Евросоюза санкции в отношении российского бизнеса могут быть усилены.
Экономика
Суточный объем торгов на бирже BitMEX достиг годового минимума
Объем торгов первой криптовалютой на бирже Bitmex опустился до годового минимума, согласно твиту пользователя CL.
Шоу-бизнес
Алсу коротко постриглась и стала выглядеть еще моложе
Некоторые оставляли более конструктивные реплики: «Так Алсу кажется еще моложе», «Такая длина освежает», «Совсем как девочка».
Общество
Владелец толстого кота может стать акционером «Аэрофлота»
Михаилу Галину, владельцу кота Виктора, которого не хотели пускать в салон самолета на рейсе "Аэрофлота", предложили стать акционером авиакомпании.
Футбол
Губернатор назначил нового директора «Екатеринбург Арены»
Технологии
Google внезапно расширила стартовую линейку Stadia почти в два раза
На прошлой неделе Google анонсировала стартовую линейку Google Stadia, в которую, к удивлению многих геймеров, вошли только 12 игр.
Политика
Ляшко получил прокурорское подозрение за драку с Герусом
Лидер украинской «Радикальной партии» Олег Ляшко получил от прокурора уведомление о подозрении за драку с депутатом Рады от партии «Слуга народа» Андреем Герусом.
Авто
Составлен топ-5 самых ожидаемых кроссоверов в России
Эксперты назвали ТОП-5 самых ожидаемых в России новинок иностранного автопрома в 2020 году.
Гаджеты
Samsung проектирует смартфон с 3D-дисплеем и технологией Side-Touch
Южнокорейский гигант размышляет над аппаратом с так называемым 3D-дисплеем.
Политика
В Грузии начались акции протеста оппозиционных сил
Здоровье
Симптомы рака легких: что помогает выявить бронхиальную карциному
Первые симптомы рака легких включают приступы кашля и затрудненное дыхание, которые часто напоминают симптомы простуды.
Авто
Названа дата начала выпуска нового внедорожника Lada 4х4
14 ноября сообщалось, что «АвтоВАЗ» больше не будет тестировать на уличном полигоне новые автомобили, сошедшие с конвейера, так как эта проверка приводит к бесполезной трате топлива.
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю 18 – 22 ноября
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 18 по 22 ноября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Вы снова полны энергии и претендуете на роль неформального лидера в своем коллективе.
Общество
С 1 января пенсии проиндексируют не всем пенсионерам
Индексация социальных пенсий произойдет 1 апреля на 7%. Повышение военных пенсий запланировано на 4% с 1 октября 2020 года.
Политика
Кремль назвал дату «нормандского саммита»
Встреча в «нормандском формате» состоится 9 декабря в Париже, в настоящее время идет подготовка мероприятия, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Происшествия
Шестерых жительниц Удмуртии осудили за продажу девушек в Бахрейн
С 2011 года по август 2014 года для вербовки в Удмуртии и Пермском крае женщина создала группу, куда вошли 42-летняя и 34-летняя дочери подсудимой, их 30-летняя знакомая и еще две жительницы Воткинска.
Политика
Пушилин назвал разрушительной политику Киева по Донбассу
Пушилин подчеркнул, что регион выбрал «дорогу домой, в Российскую Федерацию» и планомерно движется к своей цели, укрепляя интеграционные процессы с Москвой, в то время как действия Киева носят исключительно разрушительный характер для Донбасса.
Общество
Гидрометцентр: Аномальный холод распространится на новые территории
На юге Западной Сибири (в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях) в начале недели ожидается кратковременное повышение температуры.
Происшествия
Посадившая за руль ребенка жительница Челнов объяснила свой поступок
Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева, которая посадила за руль автомобиля своего шестилетнего сына, объяснила свой поступок.