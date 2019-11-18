До момента фактической заморозки отношений по линии Москва– Брюссель переговоры эти были на продвинутой стадии. Сейчас уже давно никаких контактов на этот счет нет. Не по инициативе РФ эти отношения были заморожены и в этой стадии пребывают по сей день.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Совета Евросоюза (ЕС) о готовности подписать с Белоруссией соглашение об упрощении визового режима. О соответствующем решении ЕС стало известно в понедельник, 18 ноября.

В Кремле прокомментировали упрощение визового режима ЕС для Белоруссии

Политика Москва вернула Киеву задержанные в Керченском проливе корабли Россия 18 ноября передала Украине три корабля ВМСУ, задержанные в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года за нарушение государственной границы РФ, сообщает МИД России.

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