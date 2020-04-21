Общество
RT на русскомВ Кремле прокомментировали виртуальные митинги
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал виртуальные митинги, которые прошли накануне в картографических сервисах «Яндекса».
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Экономика
Греф рассказал, что у России нет возможности раздать гражданам деньги
Россия не может позволить себе раздавать деньги населению из-за нехватки соответствующих инструментов, заявил руководитель Сбербанка Герман Греф в интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову, которое транслировал "Сбербанк TV".
РИА Новости 10:04
Здоровье
В Белгородском онкодиспансере у 16 пациентов выявили коронавирус
В Белгородском областном онкодиспансере у 16 пациентов и девяти медработников выявили коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском 12:04
Футбол
УЕФА настоятельно рекомендует всем лигам доиграть сезон
Европейский футбольный союз настоятельно рекомендовал всем национальным лигам доиграть текущий сезон.
ProstoProSport 10:57
Общество
Жители Владикавказа вышли на акцию протеста против самоизоляции
Суть событий вчера в 09:28
Кино
Новый стриминговый сервис HBO MAX заработает 27 мая
Warner Media объявила о запуске своего нового стримингового сервиса HBO MAX с 27 мая.
Русская Планета 10:47
Экономика
На производство масок до 4 млн штук в сутки выделят 2 млрд рублей
Правительство России выделит Московскому эндокринному заводу 2 млрд рублей на увеличение производства масок.
Известия 12:14
Общество
Раскрыты новые подробности казни сирийца предполагаемыми бойцами ЧВК Вагнера
Lenta.ru 12:03
Общество
В Минпросвещения рассказали, как выпускники будут сдавать ЕГЭ
"ЕГЭ для 11-х классов планируется провести в очном формате в школах, в которых непосредственно учатся экзаменуемые, в небольших аудиториях", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 06:42
Экономика
Греф: вызванный коронавирусом кризис может оказаться длинным
Москва, 21 апреля 2020, 14:59 — REGNUM Россия может в мае выйти на пик по коронавирусной инфекции, однако связанный с COVID-19 кризис затянется как минимум до следующего года.
REGNUM 07:59
Экономика
Правительство России продолжает разрабатывать меры поддержки экономики
Правительство продолжает разрабатывать меры для поддержки российской экономики в условиях эпидемии коронавируса, говорится в сообщении на сайте кабмина.
ТАСС 11:55
Авто
Представлен полноразмерный электрический внедорожник Triton Model H
Triton-EV представил первые цифровые рисунки своего предполагаемого первенца: модель Triton H. Такой полностью электрический «бегемот», естественно, нуждается во внушительном батарейном блоке для достижения полезного электрического пробега.
32CARS.ru вчера в 06:58
Музыка
Валерия и Фадеев сняли клип на песню Марии Захаровой
Певица Валерия и продюсер Максим Фадеев сняли клип на песню официального представителя МИД России Марии Захаровой, передает телеканал Москва 24.
Москва 24 04:38
Политика
Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова
Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
РБК вчера в 17:19
Энергетика
В Кремле прокомментировали ситуацию с падением цен на нефть
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию на нефтяных рынках, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:33
Энергетика
Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Майские фьючерсы на американскую нефть марки WTI по итогам минувших торгов 20 апреля подешевели почти на $56, упав с отметки $17,73 до минус $37,63 за баррель.
РБК 00:55
Общество
«Яндекс» не отключит «Разговорчики» в навигаторе из-за онлайн-митингов
После онлайн-митингов «Яндекс» не планирует отключать услугу «Разговорчики» в навигаторе.
ФедералПресс 09:28
Происшествия
В Нацмедпалате уточнили данные о сбежавших из уфимской клиники врачах
Из семи человек, ушедших из закрытой на карантин по коронавирусу Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе, врачей было только двое, еще пять человек — ординаторы, уборщицы и регистратор, сообщила пресс-служба союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата".
РИА Новости 08:56
Энергетика
Саудовская Аравия запаниковала из-за нефти
Королевство запаниковало из-за не имеющего аналогов в истории падения цен на сырье.
Lenta.ru 01:47
Армия и оружие
Бельгийские F-16 перехватили Су-24М и прикрывавшие их Су-27
Самолеты НАТО заметили российские истребители над Балтийским морем. Бельгийские F-16 перехватили Су-24М и прикрывавшие их Су-27.
Piter.tv 06:14
Игры
Стартовый тираж ремейка Final Fantasy VII составил 3,5 млн копий
Square Enix объявила, что стартовый тираж ремейка Final Fantasy VII за первые три дня составил 3,5 млн копий.
Игромания.ру 09:17
Происшествия
Освобожденные из пиратского плена жители Дона вернулись домой
"Захваченные в плен пиратами двое членов экипажа морского судна Ambika прибыли в Ростовскую область", - сообщили "РГ" в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК России.
Российская газета 12:19
Кино
Умер режиссер сериалов «Карпов» и «Морозова» Иван Щеголев
Режиссер и сценарист Иван Щеголев, снявший сериалы «Карпов» и «Морозова», умер в возрасте 59 лет.
РБК 09:20
Политика
Путин предупредил о пике коронавируса
На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru вчера в 07:22
Происшествия
В Казани возбудили уголовное дело против ректора КНИТУ
Возбуждено уголовное дело в отношении Казанского национального исследовательского технологического университета Сергея Юшко.
Российская газета 12:25
Общество
У нескольких сотрудников администрации Ленобласти выявили коронавирус
«У нескольких сотрудников администрации Ленобласти подтверждено заболевание коронавирусом», — сообщил глава региона.
RT на русском 10:28