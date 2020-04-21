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Экономика Греф: вызванный коронавирусом кризис может оказаться длинным Москва, 21 апреля 2020, 14:59 — REGNUM Россия может в мае выйти на пик по коронавирусной инфекции, однако связанный с COVID-19 кризис затянется как минимум до следующего года. 31

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Политика Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание. 826

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