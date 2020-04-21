Общество

RT на русскомRT на русскомВ Кремле прокомментировали виртуальные митинги

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал виртуальные митинги, которые прошли накануне в картографических сервисах «Яндекса».
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В Кремле прокомментировали ситуацию с виртуальными митингами

Известия10:09

В Кремле прокомментировали виртуальные митинги

RT на русском05:52

Песков посоветовал не преувеличивать ситуацию с «виртуальными митингами»

РБК05:34

Кремль отслеживает настроения людей в интернете, готовя меры поддержки

ТАСС05:43

В Кремле отреагировали на виртуальные акции протеста

Комсомольская правда05:38

Кремль серьезно отнесся к виртуальным митингам против самоизоляции

Московский Комсомолец05:43

Кремль прокомментировал виртуальные митинги

РИА Новости05:33
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Армия и оружие

Бельгийские F-16 перехватили Су-24М и прикрывавшие их Су-27

Piter.tv 06:14
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Общество

В Минпросвещения рассказали, как выпускники будут сдавать ЕГЭ

"ЕГЭ для 11-х классов планируется провести в очном формате в школах, в которых непосредственно учатся экзаменуемые, в небольших аудиториях", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 06:42
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Происшествия

Известного террориста «Исламского государства» задержали в Испании

Известного своей жестокостью и объявленного в международный розыск члена «Исламского государства» (ИГ, террористическая группировка, запрещенная в России) задержали в Испании.
Lenta.ru 10:38
Религия

Умер настоятель Елоховского собора в Москве Александр Агейкин

"Отошел к Господу протоиерей Александр Агейкин, настоятель Богоявленского Елоховского кафедрального собора в Москве", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 09:20
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Политика

Путин и Эрдоган провели телефонный разговор

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, обсудив совместные проекты, ситуацию в Сирии и коронавирус.
Газета.Ru 10:20
Политика

США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР

Вести.Ru вчера в 23:55
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Экономика

Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС 10:37
2,6K
Футбол

«Барселона» продаст права на название стадиона «Камп Ноу»

«Барселона» впервые в своей истории продаст права на переименование стадиона «Камп Ноу».
LiveSport.ru 10:05
Происшествия

Тела двоих школьников нашли в подъезде московской многоэтажки

Всю ночь родители разыскивали пропавших, но нашли их соседи старшего из друзей — тела подростков около 10 часов утра обнаружили на площадке между пятым и шестым этажами.
Вести.Ru 10:18
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Общество

Власти Республики Алтай изолировали Турочакский район

Sibnovosti.ru 04:49
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Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
5K
Энергетика

Эксперт рассказал, что будет с ценами на бензин в России

Падение оптовых цен на бензин в России не повлияет на розничную стоимость топлива.
ФАН 07:36
Экономика

Греф заявил о невозможности изъятия вкладов россиян

Глава "Сбербанка" Герман Греф заявил, что у государства нет оснований для изъятия вкладов россиян.
Комсомольская правда 08:12
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Происшествия

Во Владикавказе арестован оперный певец Чельдиев

Суд во Владикавказе арестовал оперного певца Вадима Чельдиева сроком на два месяца.
BFM.ru 07:10
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Авто

В России стартовало производство самой доступной версии Kia Seltos

Калининградский завод «Автотор» начал серийное производство базовых версий кроссовера KIA Seltos для рынка России.
Автоновости дня вчера в 08:59
22
Общество

В российском регионе решили ослабить режим изоляции

«Ситуация сильно ухудшаться уже не должна», — заявил Алиханов.
Lenta.ru 10:52
Экономика

Гранты на выплату зарплат позволят сократить увольнения в 30% компаний

На 30% опрошенных предприятий уже сократили зарплаты.
РБК 09:24
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Энергетика

Саудовская Аравия примет дополнительные меры по урегулированию рынка

Саудовская Аравия готова сделать дополнительные шаги, чтобы урегулировать нефтяные цены вместе с другими странами-членами ОПЕК+, пишет Саудовское агентство новостей со ссылкой на правительство.
Газета.Ru 10:49
7
Политика

Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной

Прошедшая в центре Владикавказа акция протеста была незаконной и может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:41
3,3K
Общество

ВОЗ предсказала серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предсказала серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом.
Lenta.ru 01:26
31
Общество

Захватившие судно с россиянами на борту пираты покинули Бенин

В посольстве РФ в Бенине сообщили, что пираты, которые захватили контейнеровоз Tommi Ritscher с тремя россиянами на борту, покинули территориальные воды африканской страны, передает ТАСС.
РЕН ТВ 10:55
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Здоровье

Больница в Новой Москве приняла первых пациентов с коронавирусом

RT на русском 00:56
547
Общество

Facebook начал удалять посты о митингах против карантина в США

После консультаций с местными властями социальная сеть скрыла посты, призывающие нарушать карантин в Калифорнии, Нью-Джерси и Небраске, где подобные протесты запрещены.
Новая газета 04:56
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Армия и оружие

Жители Чечни заметили федеральных военных в Надтеречном районе

Газета.Ru 06:09
1,5K
Общество

В российских городах прошли виртуальные митинги

В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными.
Коммерсантъ вчера в 16:41
4,7K
Армия и оружие

США назвали сроки испытания противоракеты SM-3

США намерены провести летом испытания новейшей противоракеты SM-3 Block IIA для отработки реагирования на вероятную угрозу со стороны Северной Кореи, заявил во вторник помощник замминистра обороны по ядерной и противоракетной обороне Роберт Суфер.
РИА Новости 10:59
Происшествия

Мосгорсуд продлил срок ареста экс-сенатора Арашукова еще на три месяца

BFM.ru 09:32
Кино

Новый сезон «Смешариков» выйдет на КиноПоиск HD 18 мая

КиноПоиск 04:00
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Общество

Кабмин просят скорректировать постановление о пособиях потерявшим работу

Согласно постановлению правительства, уволенным с 1 марта предоставляется пособие в размере 12 130 рублей и выплаты на каждого несовершеннолетнего ребёнка — 3000 рублей в месяц.
RT на русском вчера в 09:10
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Футбол

Лукаку: почти все игроки «Интера» испытывали симптомы коронавируса

Нападающий миланского "Интера" Ромелу Лукаку рассказал о том, что почти все футболисты команды испытывали симптомы коронавирусной инфекции, передает Football Italia .
Газета.Ru 10:19
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