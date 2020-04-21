Общество
RT на русскомВ Кремле прокомментировали виртуальные митинги
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал виртуальные митинги, которые прошли накануне в картографических сервисах «Яндекса».
Читать в источнике
Оценить2,4K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7154 источника, обновлено в 11:10, Ашберн
Общество
В Минпросвещения рассказали, как выпускники будут сдавать ЕГЭ
"ЕГЭ для 11-х классов планируется провести в очном формате в школах, в которых непосредственно учатся экзаменуемые, в небольших аудиториях", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 06:42
Происшествия
Известного террориста «Исламского государства» задержали в Испании
Известного своей жестокостью и объявленного в международный розыск члена «Исламского государства» (ИГ, террористическая группировка, запрещенная в России) задержали в Испании.
Lenta.ru 10:38
Религия
Умер настоятель Елоховского собора в Москве Александр Агейкин
"Отошел к Господу протоиерей Александр Агейкин, настоятель Богоявленского Елоховского кафедрального собора в Москве", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 09:20
Политика
Путин и Эрдоган провели телефонный разговор
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, обсудив совместные проекты, ситуацию в Сирии и коронавирус.
Газета.Ru 10:20
Политика
США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР
Вести.Ru вчера в 23:55
Экономика
Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС 10:37
Футбол
«Барселона» продаст права на название стадиона «Камп Ноу»
«Барселона» впервые в своей истории продаст права на переименование стадиона «Камп Ноу».
LiveSport.ru 10:05
Происшествия
Тела двоих школьников нашли в подъезде московской многоэтажки
Всю ночь родители разыскивали пропавших, но нашли их соседи старшего из друзей — тела подростков около 10 часов утра обнаружили на площадке между пятым и шестым этажами.
Вести.Ru 10:18
Общество
Власти Республики Алтай изолировали Турочакский район
Sibnovosti.ru 04:49
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Энергетика
Эксперт рассказал, что будет с ценами на бензин в России
Падение оптовых цен на бензин в России не повлияет на розничную стоимость топлива.
ФАН 07:36
Экономика
Греф заявил о невозможности изъятия вкладов россиян
Глава "Сбербанка" Герман Греф заявил, что у государства нет оснований для изъятия вкладов россиян.
Комсомольская правда 08:12
Происшествия
Во Владикавказе арестован оперный певец Чельдиев
Суд во Владикавказе арестовал оперного певца Вадима Чельдиева сроком на два месяца.
BFM.ru 07:10
Авто
В России стартовало производство самой доступной версии Kia Seltos
Калининградский завод «Автотор» начал серийное производство базовых версий кроссовера KIA Seltos для рынка России.
Автоновости дня вчера в 08:59
Общество
В российском регионе решили ослабить режим изоляции
«Ситуация сильно ухудшаться уже не должна», — заявил Алиханов.
Lenta.ru 10:52
Экономика
Гранты на выплату зарплат позволят сократить увольнения в 30% компаний
На 30% опрошенных предприятий уже сократили зарплаты.
РБК 09:24
Энергетика
Саудовская Аравия примет дополнительные меры по урегулированию рынка
Саудовская Аравия готова сделать дополнительные шаги, чтобы урегулировать нефтяные цены вместе с другими странами-членами ОПЕК+, пишет Саудовское агентство новостей со ссылкой на правительство.
Газета.Ru 10:49
Политика
Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной
Прошедшая в центре Владикавказа акция протеста была незаконной и может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:41
Общество
ВОЗ предсказала серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предсказала серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом.
Lenta.ru 01:26
Общество
Захватившие судно с россиянами на борту пираты покинули Бенин
В посольстве РФ в Бенине сообщили, что пираты, которые захватили контейнеровоз Tommi Ritscher с тремя россиянами на борту, покинули территориальные воды африканской страны, передает ТАСС.
РЕН ТВ 10:55
Здоровье
Больница в Новой Москве приняла первых пациентов с коронавирусом
RT на русском 00:56
Общество
Facebook начал удалять посты о митингах против карантина в США
После консультаций с местными властями социальная сеть скрыла посты, призывающие нарушать карантин в Калифорнии, Нью-Джерси и Небраске, где подобные протесты запрещены.
Новая газета 04:56
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными.
Коммерсантъ вчера в 16:41
Армия и оружие
США назвали сроки испытания противоракеты SM-3
США намерены провести летом испытания новейшей противоракеты SM-3 Block IIA для отработки реагирования на вероятную угрозу со стороны Северной Кореи, заявил во вторник помощник замминистра обороны по ядерной и противоракетной обороне Роберт Суфер.
РИА Новости 10:59
Кино
Новый сезон «Смешариков» выйдет на КиноПоиск HD 18 мая
КиноПоиск 04:00
Общество
Кабмин просят скорректировать постановление о пособиях потерявшим работу
Согласно постановлению правительства, уволенным с 1 марта предоставляется пособие в размере 12 130 рублей и выплаты на каждого несовершеннолетнего ребёнка — 3000 рублей в месяц.
RT на русском вчера в 09:10
Футбол
Лукаку: почти все игроки «Интера» испытывали симптомы коронавируса
Нападающий миланского "Интера" Ромелу Лукаку рассказал о том, что почти все футболисты команды испытывали симптомы коронавирусной инфекции, передает Football Italia .
Газета.Ru 10:19