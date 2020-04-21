Кремль внимательно отслеживает настроения людей в интернете и учитывает их при подготовке мер поддержки. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

с чего всё началось

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал виртуальные митинги, которые прошли накануне в картографических сервисах «Яндекса».

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