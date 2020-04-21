Общество
RT на русскомВ Кремле прокомментировали виртуальные митинги
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал виртуальные митинги, которые прошли накануне в картографических сервисах «Яндекса».
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с чего всё началось
Кремль внимательно отслеживает настроения людей в интернете и учитывает их при подготовке мер поддержки. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.ТАСС05:43
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Кино
Умер заразившийся коронавирусом режиссер Иван Щеголев
Режиссер Иван Щеголев умер в возрасте 59 лет, сообщила пресс-служба Союза кинематографистов.
РИА Новости 06:31
Экономика
Греф назвал дату пика коронавируса в России
Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру» рассказал, когда в России пройдет пик эпидемии коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 07:30
Футбол
Андрей Панюков — о тренировках на самоизоляции: «Периодически приезжаем на стадион, это бывает редко и не толпой»
Форвард «Урала» Андрей Панюков в интервью «СЭ» поделился мнением о пандемии коронавируса.
Спорт-Экспресс 03:40
Армия и оружие
Робот «Маркер» станет носителем ударных дронов-камикадзе
Страна Советов on-line 05:14
Общество
В Ростовскую область придёт аномальное похолодание
Необычно холодная для конца апреля погода установилась в Ростовской области. При этом потепление откладывается на неопределённый срок.
Rostov.ru вчера в 09:30
Экономика
В России увеличилось количество прекративших деятельность ИП
ИП против 117,7 тыс. за аналогичный период 2019 года. Также изменилась динамика регистрации новых индивидуальных предпринимателей.
Коммерсантъ вчера в 15:39
Армия и оружие
Жители Чечни заметили федеральных военных в Надтеречном районе
Жители Надтеречного района Чечни сняли на видео скопление военных машин федеральных войск. Об этом сообщает "Новая газета".
Газета.Ru 06:09
Энергетика
Медведев предложил продавать нефть по принципу «бери или плати»
С учетом нашего опыта в газовой сфере предлагаем продавать нефть по принципу take or pay.
ИА Красная Весна вчера в 17:49
Политика
Лукашенко пожаловался, что из-за коронавируса все хотят его «укусить»
Все смотрят, за что бы укусить Лукашенко, Беларусь — они выбились из строя.
Life.ru 05:21
Армия и оружие
Ракетный крейсер «Москва» отправят в Средиземное море
В конце лета флагман Черноморского флота гвардейский ракетный крейсер "Москва" отправится в Средиземное море, где войдет с состав постоянной группировки ВМФ России.
Российская газета 19 апреля в 05:12
Общество
Собянин ввел новые ограничения из-за коронавируса
Новые ограничения ввел мэр Москвы Сергей Собянин. В указе говорится, что граждан с ОРВИ будут также отслеживать по геолокации.
Lenta.ru 07:24
Экономика
Производители продуктов попросили запретить скидки в магазинах
Несколько ассоциаций, включающих производителей продуктов и напитков и сельскохозяйственные предприятия, попросили правительство о дополнительной поддержке.
Коммерсантъ 05:05
Общество
Заработал сервис проверки привязки «Тройки» к цифровому пропуску
В Москве начали работу сервисы, которые позволяют проверить привязку транспортной карты и номера автомобиля к электронному пропуску.
Вечерняя Москва вчера в 11:45
Общество
Курганские власти вводят дополнительные выплаты для поддержки населения во время пандемии
В Курганской области с учетом районного коэффициента с 1 апреля текущего года размер пособия по безработице составит 13,9 тыс. рублей.
ТАСС вчера в 11:20
Политика
США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР
Вести.Ru вчера в 23:55
Экономика
Греф заявил о невозможности повторения опыта СССР по заморозке вкладов
Греф напомнил, что средств, накопленных в Фонде национального благосостояния (ФНБ, на 1 марта составлял $123,4 млрд), хватит на то, чтобы в течение нескольких лет компенсировать падение доходов от экспорта нефти, а в случае необходимости можно использовать золотовалютные резервы ЦБ (на 10 апреля 2020 года составляли $564,9 млрд), равных которым никогда не было у СССР.
РБК 07:25
Политика
Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной
РИА Новости 05:41
Происшествия
В Якутии мужчина погиб при попытке сбежать из обсерватора
В Вилюйском районе Якутии погиб мужчина, пытаясь сбежать из обсерватора.
Российская газета 07:42
Кино
Первый состав «Мстителей» Marvel показали в преклонном возрасте
Многие пытались прикинуть, сколько лет понадобится Халку и Тору, чтобы достичь преклонного возраста, потому что первый должен стареть невероятно медленно, а второй и вовсе - скандинавский бог.
Российская газета 06:53
Общество
Стало известно о продлении режима самоизоляции в России
Напомним, в этом году праздничными считаются дни с 1 по 5 мая, а затем с 9 по 11 мая. Между ними три рабочих дня — с 6 по 8 мая.
МОЁ! Оnline Воронеж 00:11
Политика
Путин оценил меры по борьбе с коронавирусом в Приморье
Медицинское оборудование для лечения коронавирусных больных может и не потребоваться в большом объеме, но оно должно быть, заявил президент Рф Владимир Путин на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.
РИА Новости 07:46
Общество
Назван срок привлечения к ответственности за нарушение самоизоляции
Верховный суд (ВС) России уточнил сроки привлечения к административной ответственности за нарушение законодательства по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на фоне эпидемии коронавирусной инфекции.
Известия 07:21
Общество
Новые ограничительные меры вводятся в Кузбассе в связи с коронавирусом
На территориях Анжеро-Судженского городского округа и Яйского муниципального округа вводятся дополнительные ограничительные мероприятия.
Сибдепо 06:01
Экономика
ЦБ ввел новые правила наличных расчетов
Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
Современный Предприниматель 03:21
Общество
Около 100 журналистов в России заразились коронавирусом
На сегодняшний день порядка 100 журналистов в стране болеют коронавирусом, и около 500 находятся на карантине, сообщил журналистам во вторник заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.
РИАМО 05:36
Общество
Реаниматолог назвал симптомы, при которых необходимо вызывать скорую
По последним данным, в России коронавирусом заразились 42 тысячи 853 человека, из них 24 тысячи 324 — в Москве.
Говорит Москва вчера в 06:43
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 19 апреля в 08:00
Здоровье
Беглов утвердил выплаты заразившимся коронавирусом медикам Петербурга
Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о единовременных выплатах медицинским работникам, которые заразились от пациентов коронавирусной инфекцией, документ опубликован на сайте Смольного.
ЗакC.Ру вчера в 06:16
Киберспорт
Релиз Death Stranding на ПК отложили из-за коронавируса
В официальном Twitter-аккаунте студии Kojima Productions опубликована информация о том, что релиз ПК-версии Death Stranding переносится из-за пандемии коронавируса.
Российская газета 08:02