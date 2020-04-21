Общество
RT на русскомВ Кремле прокомментировали виртуальные митинги
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал виртуальные митинги, которые прошли накануне в картографических сервисах «Яндекса».
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Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными.
Коммерсантъ вчера в 16:41
Экономика
Греф оценил идею раздать деньги россиянам
Глава "Сбербанка" Герман Греф рассказал о невозможности раздать всем гражданам России деньги для поддержки в условиях кризиса из-за эпидемии коронавируса.
Газета.Ru 09:01
Общество
Умер настоятель Елоховского кафедрального собора в Москве
Умер настоятель Елоховского кафедрального собора в Москве Александр Агейкин - рабочая группа при патриархе.
ТАСС 09:12
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Общество
В Ленобласти могут возобновить работу салоны красоты
До конца текущей недели власти Ленобласти решат, смогут ли салоны красоты и парикмахерские возобновить работу.
РБК Санкт-Петербург 09:32
Политика
США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР
Вести.Ru вчера в 23:55
Армия и оружие
Жители Чечни заметили федеральных военных в Надтеречном районе
Жители Надтеречного района Чечни сняли на видео скопление военных машин федеральных войск. Об этом сообщает "Новая газета".
Газета.Ru 06:09
Общество
Москвичи старше 65 лет могут взять пропуск для поездки на дачу
В условиях самоизоляции москвичи старше 65 лет могут, получив пропуск, уехать на дачи.
Российская газета 08:58
Общество
Верховный суд назвал сроки давности штрафов за нарушение самоизоляции
Граждан могут отштрафовать на сумму от 15 до 40 тысяч рублей, штрафы для должностных лиц или предпринимателей еще строже.
РИА Новости 07:14
Экономика
Греф ответил на вопрос о возможности дефолта в России
Глава Сбербанка Герман Греф в видеоинтервью на Сбербанк TV прокомментировал возможность дефолта в России.
RT на русском 08:32
Происшествия
В Свердловской области умер второй пациент с коронавирусом
Второй пациент с коронавирусом скончался в городе Богданович Свердловской области, сообщили РИА Новости в оперштабе региона.
РИА Новости 06:12
Общество
В Сбербанке спрогнозировали пик коронавируса в России
Пик эпидемии коронавируса в России наступит с 5 по 10 мая, заявил Герман Греф в интервью, которое транслировал "Сбербанк TV".
РИА Новости 08:22
Экономика
Москва выделила гранты для владельцев коммерческой недвижимости
Столичные власти выделили 13,2 млрд руб. на гранты для владельцев коммерческой недвижимости, которые снизят арендную ставку для предпринимателей.
РБК 06:29
Религия
Патриарх попросил правительство отсрочить оплату ЖКХ для церквей
Патриарх обратил внимание главы правительства, что церкви пользуются услугами ЖКХ по установленным тарифам.
Газета.Ru 09:34
Экономика
ЦБ вводит новые правила расчетов наличными
Установлены новые правила для микрофинансовых организаций, ломбардов и кредитных потребительских кооперативов.
СРБ 03:34
Общество
В ВОЗ заявили о животном происхождении коронавируса
Всемирная организация здравоохранения считает, что коронавирус нового типа имеет животное происхождение.
Газета.Ru 09:00
Экономика
Минпромторг составил список системообразующих предприятий
Минпромторг сформировал список системообразующих предприятий по своей линии. Ведомство внесло в него почти 250 организаций из 15 отраслей.
Вести.Ru вчера в 22:55
Политика
Финляндия запросила у ФСБ доступ к архивам по Второй мировой войне
После публикации рассекреченных в России документов о финских концлагерях во время оккупации Карелии Финляндия запросила доступ к архивам ФСБ по Второй мировой войне.
Известия 04:06
Экономика
Пензенские бизнесмены получат гранты на выплату зарплат
Как сообщает пресс-центр облправительства, им выдадут гранты на выплату зарплат и неотложные задачи малого и среднего бизнеса в мае и июне.
Пенза-Пресс 03:32
Здоровье
Больница в Новой Москве приняла первых пациентов с коронавирусом
RT на русском 00:56
Наука
В Новой Зеландии обнаружили птицу, способную впадать в спячку
Биологи предполагают, что птица, обитающая в Новой Зеландии, может оказаться второй после американского белогорлого козодоя, впадающей в зимнюю спячку.
Pravda.Ru 03:51
Авто
Официально представлен седан Audi A3 нового поколения
Новое поколение сохранило размер колёсной базы, но стало длиннее на 4 см (4,5 метра), шире на 2 см (1,82 метра) и выше на 1 см (1,43 метра).
За рулем Кубань 03:54
Экономика
Греф заявил об угрозе затяжного вирусного кризиса
Глава Сбербанка назвал реалистичным сценарий, при котором вирусный кризис продлится год-два, если, конечно, ранее не будут созданы вакцина или эффективное лекарство от COVID-19.
РБК 07:35
Общество
Собянин ввел новые ограничения из-за коронавируса
Новые ограничения ввел мэр Москвы Сергей Собянин. В указе говорится, что граждан с ОРВИ будут также отслеживать по геолокации.
Lenta.ru 07:24
Энергетика
В России резко упали оптовые цены на бензин
Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия 02:08
Общество
В России принято постановление о максимальных выплатах безработным
По словам начальника областного Департамента труда и занятости населения Олега Белова, дополнительные выплаты на детей будут начислены без заявления за счет межведомственного взаимодействия, поэтому безработным с документами никуда обращаться не нужно.
Вологда.рф вчера в 11:17
Общество
В Госдуме узаконят права соседей по даче
В Государственной думе РФ узаконят права соседей по даче.
Evo-rus.com 08:54
Энергетика
Цена на нефть марки WTI упала до доллара за баррель
Стоимость майских фьючерсов нефти марки WTI опустилась до доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов на площадке ICE.
РИА Новости вчера в 13:48