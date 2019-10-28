Политика
РБКВ Кремле прокомментировали визит Зеленского в Донбасс
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле «с большим вниманием» следили за визитом президента Украины Владимира Зеленского в поселок Золотое в Донбассе, передает корреспондент РБК.
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Шоу-бизнес
Стас Пьеха рассказал СМИ о перенесенном инфаркте
VSE42.RU вчера в 23:32
Экономика
Туроператоры предупредили о «налоге на проживание» в Турции
В Турции с 1 апреля 2020 года начнет действовать «налог на проживание» туристов в отелях. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.
РБК 06:46
Политика
Клишас предложил давать 15 лет за склонение к наркомании в Интернете
Ранее президент России Владимир Путин поручил ввести уголовную ответственность за пропаганду наркомании.
Московский Комсомолец 08:59
Экономика
Минэк предложил увеличить число экспортеров российского сжиженного газа
Арктический СПГ на экспорт Минэкономразвития предложило увеличить число проектов, которым будет разрешено экспортировать СПГ из России, за счет Арктики, внеся изменения в закон "Об экспорте газа".
РБК 09:36
Шоу-бизнес
Боярский прокомментировал сообщения о своём самочувствии на съёмках
Актёр Михаил Боярский в беседе с Пятым каналом прокомментировал сообщения о том, что ему якобы стало плохо на съёмках фильма «Гардемарины-4» в Севастополе.
RT на русском 08:24
Экономика
Лукашенко не получит седьмой транш ЕАБР
Официальный Минск не получит седьмой транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития.
REGNUM 06:28
Шоу-бизнес
Гарик Харламов оценил постельные сцены в фильме с участием жены
Российский комик Гарик Харламов ответил на постоянные вопросы поклонников об отношении к роли его жены, актрисы Кристины Асмус, в фильме «Текст».
News.ru вчера в 17:26
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в США
Принц Гарри и Меган Маркл думают о том, чтобы большую часть года жить в США.
Pravda.Ru 08:12
Политика
МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс
RT на русском вчера в 23:15
Политика
Скворцова ответила на вопрос о возможности эвтаназии в России
Российская газета 07:18
Политика
Горбачев назвал крупнейшую стратегическую ошибку Запада
Бывший президент СССР Михаил Горбачев назвал расширение НАТО крупнейшей стратегической ошибкой Запада.
Lenta.ru 03:45
Хоккей
Агент Малкина высказался о наличии гражданства США у игрока
Агент Геннадий Ушаков, представляющий интересы нападающего сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгения Малкина, прокомментировал информацию о наличии американского гражданства у игрока, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:00
Армия и оружие
В Кремле оценили данные о ликвидации лидера ИГ
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о ликвидации главаря террористической организации "Исламское государство" (организация запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади.
Газета.Ru 08:35
Политика
Путин и Меркель обсудили транзит газа из России в ЕС через Украину
"В связи с проведением сегодня в Брюсселе очередного раунда трехсторонних министерских консультаций Россия-ЕС-Украина состоялся обмен мнениями относительно продолжения транзита российского газа через территорию Украины в Европу после истечения в конце 2019 года срока действия соответствующего контракта", - отмечается в сообщении пресс-службы.
ТАСС 09:34
Политика
Путин увеличил штат прокуратуры
Президент Владимир Путин подписал указ об увеличении общей штатной численности органов прокуратуры России почти на 250 человек.
Lenta.ru 09:48
Общество
Глава H&M усмотрел угрозу в призывах прекратить потребление
Руководитель сети по продаже одежды H&M Карл-Йохан Петерсон полагает, что движение, осуждающее потребление, выступает серьезной социальной угрозой, пишет РБК.
MoneyTimes.Ru 09:22
Общество
Хакеры разместили фото Саакашвили на сайте президента Грузии
В результате атаки хакеров на сайте президента Грузии Саломе Зурабишвили появилась фотография бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили со словами I'll be back ("Я вернусь").
VSE42.RU 07:51
Политика
Путин проведёт переговоры с президентом Кубы 29 октября
Президент России Владимир Путин проведёт переговоры с президентом Республики Куба Мигелем Диас-Канелем Бермудесом 29 октября, сообщается на сайте Кремля.
REGNUM 08:43
Происшествия
Обвиняемый в смертельной аварии в Екатеринбурге отказался от полиграфа
Возможный виновник аварии, в которой погибли два жителя Екатеринбурга, отказался проходить проверку на полиграфе.
REGNUM 09:03
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева призналась, что не живет с мужем
Настя даже взяла фамилию мужа: теперь официально она не Ивлеева, а Узенюк. Правда, совместная семейная жизнь молодоженов продлилась недолго.
Комсомольская правда вчера в 18:35
Технологии
Сбербанк запустил сервис SberFood для похода в рестораны
Сбербанк и компания FoodPlex запустили мобильное приложение для поиска ресторанов и бронирования столов SberFood.
DP.RU 03:39
Шоу-бизнес
На Троекуровском кладбище появился памятник Николаю Караченцову
Церемония открытия прошла в день рождения артиста, 27 октября, на его могиле на Троекуровском кладбище.
Радио Комсомольская правда вчера в 10:49
Экономика
Мантуров заявил о заморозке контракта на поставку Замбии SSJ 100
Контракт на поставку Замбии одного самолёта SSJ 100 в VIP-версии заморожен из-за недостатка у страны средств на финансирование контракта.
News.ru 09:58
Общество
Бизнес-омбудсмен предложила создать в Москве частные СИЗО
Уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Татьяна Минеева заявила, что столица может стать пилотным регионом для строительства частных следственных изоляторов.
Коммерсантъ 06:49
Происшествия
Экс-премьер Дагестана осужден за растрату на шесть с половиной лет
Российская газета 07:05
Авто
FAW привезет в Россию две новые модели
В 2020 году компания FAW привезет в Россию две новые модели: седан C-класса и кроссовер.
Автоновости дня 09:43