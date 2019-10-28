Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле «с большим вниманием» следили за визитом президента Украины Владимира Зеленского в поселок Золотое в Донбассе, передает корреспондент РБК.

В Кремле прокомментировали визит Зеленского в Донбасс

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