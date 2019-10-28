Политика

RT на русскомRT на русскомВ Кремле прокомментировали визит Зеленского в Золотое

В Кремле с большим вниманием следили за визитом украинского лидера Владимира Зеленского в посёлок Золотое в Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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В Кремле прокомментировали визит Зеленского в Донбасс

РБК08:56

В Кремле следили за посещением Зеленским Донбасса

Газета.Ru08:45

В Кремле прокомментировали визит Зеленского в Золотое

РИА Новости06:47

В Кремле следили за визитом Зеленского в Донбасс

Известия07:11

Кремль с большим вниманием следил за посещением Зеленским поселка Золотое в Донбассе

ТАСС07:05

В Кремле прокомментировали визит Зеленского в Золотое

RT на русском07:05

Кремль прокомментировал разговор Зеленского с украинскими добровольцами

Lenta.ru07:11
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Работники охранных предприятий являются самыми закредитованными сотрудниками в России, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
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ТАСС 01:25
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Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала

Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Lenta.ru 02:57
Общество

В Кремле прокомментировали данные о закрытии компаний малого бизнеса

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что в России за последний год закрылось 668 тыс. юридических лиц.
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Общество

Россияне начали сбор денег для устроившего бойню в Забайкалье солдата

Lenta.ru 05:42
Происшествия

Пожар рядом со стадионом «Спартак» потушен

Возгорание сухой травы у стадиона "Открытие Арена" на северо-западе Москвы потушено на площади 150 погонных метров, сообщается на сайте управления МЧС по Москве.
РИА Новости 11:33
Политика

В полиции заявили, что националистов не будут выселять из Золотого

РИА Новости 09:01
Политика

Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину

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На снимке 48-летняя знаменитость запечатлена с другим цветом волос. Из шатенки она превратилась в блондинку.
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Общество

Омская область попала в топ-20 регионов с самой высокой безработицей

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Криштиану Роналду рассказал о соперничестве с Лионелем Месси

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду заявил, что ему нравится соперничество и постоянное противопоставление с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.
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Фигурное катание

Фигуристка Александра Трусова побила два мировых рекорда

В ходе турнира Skate Canada в городе Келоуна 15-летняя фигуристка обновила рекорд по набранным баллам в произвольной программе и рекорд по сумме двух программ.
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Пищевой комбинат отсудил у Навального, Соболь и ФБК 88 млн рублей

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Девушка Тимати поддержала звезду «Универа» в конфликте с Малаховым

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Экономика

Медведев подписал стратегию развития судостроения

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал стратегию развития судостроительной промышленности до 2035 года, призванную увеличить долю российских судов на мировом рынке.
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Космос

Пролетевший вблизи от Земли астероид показали на видео

Опубликовано видео пролета астероида (162082) 1998 HL1 на расстоянии 6,21 миллиона километров от Земли.
ТК Звезда 26 октября в 11:45
Происшествия

В Удмуртии во время прогулки умерла двухлетняя девочка

Взгляд.ру 10:31
Авто

Toyota Land Cruiser Prado попал под отзыв в России

Компания Toyota приняла решение отозвать в России 1 153 вездеходов Land Cruiser Prado, реализованных с 12 марта по 18 апреля этого года.
Autorating.ru 08:41
Экономика

Медведев подписал поручения о мерах по ускорению роста экономики

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал поручения о мерах по ускорению роста российской экономики.
ТАСС 10:05
Футбол

Сочинский арбитр Кукуян рассудит «Спартак» и «Ростов» в Кубке России

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 1/8 финала Олимп-Кубка России.
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Армия и оружие

Трамп открыто заявил о желании США отобрать нефть у сирийского народа

Глава Белого дома Дональд Трамп честно признался в том, что целью США на территории Сирии являются нефтяные запасы этой страны в районах, которые захвачены курдскими бандформированиями.
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Болгария высылает российского дипломата за шпионаж

Болгария высылает российского дипломата, в отношении которого прокуратура страны ранее завела дело по обвинению в шпионаже.
BFM.ru 11:14
Экономика

Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог

Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Ведомости вчера в 20:01
Шоу-бизнес

У Максима Фадеева случился сердечный приступ

Российский музыкальный продюсер и музыкант Максим Фадеев перенес сердечный приступ.
Lenta.ru 04:41
Экономика

Пенсионные льготы обойдутся бюджету России в 10 млрд рублей

В 10 млрд рублей обойдутся бюджету налоговые льготы, которые планируется предоставить гражданам и работодателям в рамках новой пенсионной реформы.
Известия вчера в 19:54
Путешествия

Турция введет новый налог на проживание туристов в отелях

С 1 апреля 2020 года в Турции должен быть введен новый "налог на проживание". Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Российская газета 10:39
Общество

В Польше задержан подозреваемый в шпионаже на Россию

Агентство внутренней безопасности (АВБ) Польши задержало подозреваемого в шпионаже в пользу России.
Коммерсантъ 06:28
Политика

Зеленский прокомментировал разговор с националистами в Донбассе

РИА Новости 26 октября в 12:00
Общество

Депутаты назвали возможные сроки за интернет-пропаганду наркотиков

Депутаты Государственной думы полагают, что за пропаганду наркотиков в Интернете необходимо установить наказание вплоть до лишения свободы на 5-7 лет.
Вести.Ru 08:39
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В Тюмени запретили продажу рыбы из-за редкой гаффской болезни

Редкая гаффская болезнь стала причиной запрета на несанкционированную продажу рыбы в Тюменской области, сообщает ТАСС.
Национальное Аграрное Агентство 02:07
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