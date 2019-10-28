В Кремле с большим вниманием следили за визитом украинского лидера Владимира Зеленского в посёлок Золотое в Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Кремле прокомментировали визит Зеленского в Золотое

Политика Консультации России, ЕС и Украины по транзиту газа продлились 80 минут Трехсторонние консультации России, ЕС и Украины по транзиту российского газа завершились за 80 минут, что в два раза дольше предыдущей встречи сторон, сообщает ТАСС со ссылкой на Минэнерго.

Общество Охранники стали самыми закредитованными в России Работники охранных предприятий являются самыми закредитованными сотрудниками в России, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Экономика Индекс S&P 500 обновил исторический максимум и поднялся до 3041 пункта Промышленный индекс Dow Jones в начале биржевого дня вырос на 175 пунктов или на 0,65%, до 27134 пунктов, а индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 18,43 пункта или на 0,6% - до 3040,75 пункта.

Происшествия Российская туристка впала в кому на отдыхе в Турции Как сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе компании TUI, девушка отправилась на отдых по линии туроператора 13 октября, проживала в отеле Throne Seagate Belek 5*. Подруга россиянки создала группу в социальной сети "ВКонтакте", в которой ищет неврологов и нейрохирургов, готовых помочь туристке.

Происшествия Пожар рядом со стадионом «Спартак» потушен Сообщение о пожаре по адресу Волоколамское шоссе 69 ("Открытие Арена" / стадион "Спартака") поступило спасателям в 17.07, происходило загорание сухой травы на площади 150 погонных метров.

Экономика РБК: Минэкономики предложило расширить количество экспортеров СПГ Заместитель экономического развития Вадим Живулин предложил увеличить число экспортеров сжиженного природного газа (СПГ) с помощью Арктики, внеся изменения в закон «Об экспорте газа».

Политика Скворцова рассказала о возможности разрешения эвтаназии в России Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сказала, что вопрос о возможности разрешения эвтаназии в России должен решать весь народ посредством референдума.

Армия и оружие Столтенберг прокомментировал учения НАТО у границ Белоруссии НАТО не видит причин для беспокойства со стороны Белоруссии из-за учений вблизи ее границ, заявил в понедельник генсек альянса Йенс Столтенберг.

Футбол Футболист «Витесса» Базур: рад, что Слуцкий принял мои извинения "Витесс" 24 октября объявил, что Базур временно отстранен от тренировок, после того как футболист во время занятия спровоцировал конфликт с форвардом Джеем-Роем Гротом и грубо высказался в адрес Слуцкого.