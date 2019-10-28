Политика
RT на русскомВ Кремле прокомментировали визит Зеленского в Золотое
В Кремле с большим вниманием следили за визитом украинского лидера Владимира Зеленского в посёлок Золотое в Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Футбол
Криштиану Роналду рассказал о соперничестве с Лионелем Месси
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду заявил, что ему нравится соперничество и постоянное противопоставление с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.
Политика
Консультации России, ЕС и Украины по транзиту газа продлились 80 минут
Трехсторонние консультации России, ЕС и Украины по транзиту российского газа завершились за 80 минут, что в два раза дольше предыдущей встречи сторон, сообщает ТАСС со ссылкой на Минэнерго.
Общество
В Кремле прокомментировали данные о закрытии компаний малого бизнеса
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что в России за последний год закрылось 668 тыс. юридических лиц.
Политика
МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс
Кино
Завершены съемки нового фильма о Джеймсе Бонде
Игры
Death Stranding выйдет на PC в 2020 году
Хоккей
Тарасенко пропустит пять месяцев из-за травмы
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко рассказала, что тратит 5 миллионов рублей в месяц
Параллельно Тодоренко начала вести на «Пятнице!» авторское шоу «Пятница с Региной», в рамках которого брала интервью о различных медийных персон.
Общество
Охранники стали самыми закредитованными в России
Работники охранных предприятий являются самыми закредитованными сотрудниками в России, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Экономика
Индекс S&P 500 обновил исторический максимум и поднялся до 3041 пункта
Промышленный индекс Dow Jones в начале биржевого дня вырос на 175 пунктов или на 0,65%, до 27134 пунктов, а индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 18,43 пункта или на 0,6% - до 3040,75 пункта.
Происшествия
Российская туристка впала в кому на отдыхе в Турции
Как сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе компании TUI, девушка отправилась на отдых по линии туроператора 13 октября, проживала в отеле Throne Seagate Belek 5*. Подруга россиянки создала группу в социальной сети "ВКонтакте", в которой ищет неврологов и нейрохирургов, готовых помочь туристке.
Общество
У 59 липчан в будущем году повысится зарплата
У рада бюджетников в 2020 году повысится зарплата на 5,8%, это пообещал губернатор Липецкой области.
Происшествия
Пожар рядом со стадионом «Спартак» потушен
Сообщение о пожаре по адресу Волоколамское шоссе 69 ("Открытие Арена" / стадион "Спартака") поступило спасателям в 17.07, происходило загорание сухой травы на площади 150 погонных метров.
Политика
«Эпоха Рэйва» в Стране восходящего солнца
В Японии две тысячи гостей стали свидетелями церемонии интронизации нового императора Нарухито.
Экономика
Медведев подписал ряд поручений по стимулированию экономики России
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил о подписании ряда поручений, которые направлены на стимулирование экономического роста в России.
Экономика
РБК: Минэкономики предложило расширить количество экспортеров СПГ
Заместитель экономического развития Вадим Живулин предложил увеличить число экспортеров сжиженного природного газа (СПГ) с помощью Арктики, внеся изменения в закон «Об экспорте газа».
Политика
Скворцова рассказала о возможности разрешения эвтаназии в России
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сказала, что вопрос о возможности разрешения эвтаназии в России должен решать весь народ посредством референдума.
Армия и оружие
Столтенберг прокомментировал учения НАТО у границ Белоруссии
НАТО не видит причин для беспокойства со стороны Белоруссии из-за учений вблизи ее границ, заявил в понедельник генсек альянса Йенс Столтенберг.
Футбол
Футболист «Витесса» Базур: рад, что Слуцкий принял мои извинения
"Витесс" 24 октября объявил, что Базур временно отстранен от тренировок, после того как футболист во время занятия спровоцировал конфликт с форвардом Джеем-Роем Гротом и грубо высказался в адрес Слуцкого.
Армия и оружие
Глава МВД Украины вступился за националистов «Азова» перед американцами
19 октября 40 членов палаты представителей США во главе с демократом Максом Роузом заявили, что «Азов» может быть связан со случаями стрельбы в США и вербовкой американских граждан.
Политика
«Альтернатива для Германии» удвоила результат на выборах в Тюрингии
Политика
Прокуратура Болгарии обвинила российского дипломата в шпионаже
Прокуратура Болгарии возбудила уголовное дело в отношении российского дипломата по обвинению в шпионаже.
Политика
Путин подписал указ о формировании Федеральной пробирной палаты
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о создании Федеральной пробирной палаты.
Футбол
«Спартак» обыграл «Локомотив» в матче РПЛ
Московский футбольный клуб «Спартак» победил «Локомотив» в 14-м туре Российской премьер-лиги. Об этом 27 октября сообщает ТАСС.
Общество
В Калифорнии проводится масштабная эвакуация населения
В калифорнийском округе Сонома проводится самая крупная эвакуация в истории штата.
Общество
Названы регионы России с самым низким уровнем безработицы
Самый низкий уровень безработицы в России (1,3%) в июне — августе 2019 г. зафиксирован в Москве.
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
Происшествия
Неизвестный атаковал мечеть во Франции
Полиция задержала мужчину, открывшего стрельбу перед мечетью во французском местечке Байонн.