Политика

RT на русскомRT на русскомВ Кремле прокомментировали визит Зеленского в Золотое

В Кремле с большим вниманием следили за визитом украинского лидера Владимира Зеленского в посёлок Золотое в Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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В Кремле прокомментировали визит Зеленского в Донбасс

РБК08:56

В Кремле прокомментировали визит Зеленского в Золотое

RT на русском07:05

Кремль прокомментировал разговор Зеленского с украинскими добровольцами

Lenta.ru07:11

В Кремле следили за визитом Зеленского в Донбасс

Известия07:11

Кремль с большим вниманием следил за посещением Зеленским поселка Золотое в Донбассе

ТАСС07:05

В Кремле следили за посещением Зеленским Донбасса

Газета.Ru08:45

В Кремле прокомментировали визит Зеленского в Золотое

РИА Новости06:47
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Футбол

Криштиану Роналду рассказал о соперничестве с Лионелем Месси

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду заявил, что ему нравится соперничество и постоянное противопоставление с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.
Спорт-Экспресс 11:15
Политика

Консультации России, ЕС и Украины по транзиту газа продлились 80 минут

Трехсторонние консультации России, ЕС и Украины по транзиту российского газа завершились за 80 минут, что в два раза дольше предыдущей встречи сторон, сообщает ТАСС со ссылкой на Минэнерго.
РБК 12:44
Общество

В Кремле прокомментировали данные о закрытии компаний малого бизнеса

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что в России за последний год закрылось 668 тыс. юридических лиц.
RT на русском 09:18
Политика

МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс

RT на русском вчера в 23:15
Кино

Завершены съемки нового фильма о Джеймсе Бонде

Коммерсантъ 26 октября в 13:18
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Death Stranding выйдет на PC в 2020 году

News.ru 08:16
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Тарасенко пропустит пять месяцев из-за травмы

РИА Новости 12:14
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко рассказала, что тратит 5 миллионов рублей в месяц

Параллельно Тодоренко начала вести на «Пятнице!» авторское шоу «Пятница с Региной», в рамках которого брала интервью о различных медийных персон.
Вокруг ТВ 08:15
Происшествия

Суд арестовал студента, подозреваемого в подготовке массового убийства

Коммерсантъ 06:25
Общество

Охранники стали самыми закредитованными в России

Работники охранных предприятий являются самыми закредитованными сотрудниками в России, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Коммерсантъ 09:08
Экономика

Индекс S&P 500 обновил исторический максимум и поднялся до 3041 пункта

Промышленный индекс Dow Jones в начале биржевого дня вырос на 175 пунктов или на 0,65%, до 27134 пунктов, а индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 18,43 пункта или на 0,6% - до 3040,75 пункта.
ТАСС 11:26
Происшествия

Российская туристка впала в кому на отдыхе в Турции

Как сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе компании TUI, девушка отправилась на отдых по линии туроператора 13 октября, проживала в отеле Throne Seagate Belek 5*. Подруга россиянки создала группу в социальной сети "ВКонтакте", в которой ищет неврологов и нейрохирургов, готовых помочь туристке.
Интерфакс 09:19
Общество

У 59 липчан в будущем году повысится зарплата

У рада бюджетников в 2020 году повысится зарплата на 5,8%, это пообещал губернатор Липецкой области.
АиФ - Черноземье 09:52
Происшествия

Пожар рядом со стадионом «Спартак» потушен

Сообщение о пожаре по адресу Волоколамское шоссе 69 ("Открытие Арена" / стадион "Спартака") поступило спасателям в 17.07, происходило загорание сухой травы на площади 150 погонных метров.
РИА Новости 11:33
Политика

«Эпоха Рэйва» в Стране восходящего солнца

В Японии две тысячи гостей стали свидетелями церемонии интронизации нового императора Нарухито.
МИР 24 вчера в 13:11
Экономика

Медведев подписал ряд поручений по стимулированию экономики России

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил о подписании ряда поручений, которые направлены на стимулирование экономического роста в России.
RT на русском 11:18
Экономика

РБК: Минэкономики предложило расширить количество экспортеров СПГ

Заместитель экономического развития Вадим Живулин предложил увеличить число экспортеров сжиженного природного газа (СПГ) с помощью Арктики, внеся изменения в закон «Об экспорте газа».
Коммерсантъ 12:32
Политика

Скворцова рассказала о возможности разрешения эвтаназии в России

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сказала, что вопрос о возможности разрешения эвтаназии в России должен решать весь народ посредством референдума.
Газета.Ru 03:53
Армия и оружие

Столтенберг прокомментировал учения НАТО у границ Белоруссии

НАТО не видит причин для беспокойства со стороны Белоруссии из-за учений вблизи ее границ, заявил в понедельник генсек альянса Йенс Столтенберг.
РИА Новости 12:31
Футбол

Футболист «Витесса» Базур: рад, что Слуцкий принял мои извинения

"Витесс" 24 октября объявил, что Базур временно отстранен от тренировок, после того как футболист во время занятия спровоцировал конфликт с форвардом Джеем-Роем Гротом и грубо высказался в адрес Слуцкого.
РИА Новости 10:35
Армия и оружие

Глава МВД Украины вступился за националистов «Азова» перед американцами

19 октября 40 членов палаты представителей США во главе с демократом Максом Роузом заявили, что «Азов» может быть связан со случаями стрельбы в США и вербовкой американских граждан.
Lenta.ru 13:11
Политика

«Альтернатива для Германии» удвоила результат на выборах в Тюрингии

Российская газета вчера в 20:54
Политика

Прокуратура Болгарии обвинила российского дипломата в шпионаже

Прокуратура Болгарии возбудила уголовное дело в отношении российского дипломата по обвинению в шпионаже.
ТАСС 10:10
Транспорт

Стали известны тарифы на проезд по трассе М-11 из Москвы в Петербург

Интерфакс 05:45
Политика

Путин подписал указ о формировании Федеральной пробирной палаты

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о создании Федеральной пробирной палаты.
REGNUM 09:47
Футбол

«Спартак» обыграл «Локомотив» в матче РПЛ

Московский футбольный клуб «Спартак» победил «Локомотив» в 14-м туре Российской премьер-лиги. Об этом 27 октября сообщает ТАСС.
Известия вчера в 11:56
Общество

В Калифорнии проводится масштабная эвакуация населения

В калифорнийском округе Сонома проводится самая крупная эвакуация в истории штата.
Inc-news.ru 00:18
Общество

Названы регионы России с самым низким уровнем безработицы

Самый низкий уровень безработицы в России (1,3%) в июне — августе 2019 г. зафиксирован в Москве.
RT на русском вчера в 18:16
Общество

Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России

Газета.Ru 25 октября в 15:51
Происшествия

Неизвестный атаковал мечеть во Франции

Полиция задержала мужчину, открывшего стрельбу перед мечетью во французском местечке Байонн.
BFM.ru 12:09
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