Политика
RT на русскомВ Кремле прокомментировали визит Зеленского в Золотое
В Кремле с большим вниманием следили за визитом украинского лидера Владимира Зеленского в посёлок Золотое в Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Происшествия
Пожилой мужчина открыл стрельбу в мечети на юге Франции
Пожилой мужчина расстрелял прихожан мечети в городе Байонна на юге Франции, двое получили ранения.
Кино
Хоакину Фениксу исполняется 45 лет
В этом году американский актер Хоакин Феникс стал едва ли не самой обсуждаемой персоной в мире кинематографа.
Футбол
Роналду назвал цель на ближайшие годы в карьере
Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду в интервью изданию France Football рассказал о многолетнем соперничестве с Лионелем Месси из «Барселоны», а также назвал цель на ближайшие годы.
Кино
Макото Синкай назвал дату выхода следующего фильма
Японский режиссер и аниматор Макото Синкай пообещал выпустить новый фильм уже в 2022 году.
Культура
Журнал Rolling Stone назвал самые страшные сериалы всех времен
Общество
Бизнес-омбудсмен допустила создание в Москве частных СИЗО
Московское бизнес-сообщество предложило создать в столице первые в стране частные следственные изоляторы.
Экономика
У 59 липчан в будущем году повысится зарплата
У рада бюджетников в 2020 году повысится зарплата на 5,8%, это пообещал губернатор Липецкой области.
Хоккей
Малкин подтвердил наличие гражданства США
Политика
Еврокомиссия разочарована итогами встречи по газу с Россией и Украиной
Еврокомиссия (ЕК) разочарована итогами трехсторонней встречи по газовой проблематике в формате РФ - Еврокомиссия - Украина, которая состоялась 28 октября в Брюсселе.
Хоккей
Северсталь — СКА 1:1 (Серия буллитов)
Команды встречались в рамках регулярного чемпионата КХЛ, гости одержали победу со счётом 2:1 в серии послематчевых буллитов.
Экономика
Медведев поручил ускорить рост российской экономики
Премьер-министр уточнил, что три недели назад проводил совещание по ускорению роста экономики в стране.
Политика
Скворцова рассказала о возможности разрешения эвтаназии в России
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сказала, что вопрос о возможности разрешения эвтаназии в России должен решать весь народ посредством референдума.
Политика
Трамп назвал Зеленского «новым президентом России»
Президент США Дональд Трамп назвал украинского коллегу Владимира Зеленского "новым президентом России".
Гаджеты
Apple представила новые беспроводные наушники AirPods Pro
Компания Apple представила беспроводные наушники AirPods Pro.
Армия и оружие
США заявили, что избавились от тела аль-Багдади
Накануне президент США Дональд Трамп объявил об уничтожении аль-Багдади в Сирии.
Происшествия
Экс-премьер Дагестана признан виновным в растрате 41 млн рублей
Напомним, что врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов был задержан в феврале прошлого года.
Гаджеты
Xiaomi показала возможности 108 Мп камеры смартфона Mi CC9 Pro
Ориентировочная цена за смартфон составит 300 долларов. Теперь в Сети опубликовали снимок, сделанный на 108 Мп камеру Mi CC9 Pro.
Шоу-бизнес
Помолодевшую Аллу Пугачеву приняли за Кристину Орбакайте
Некоторые из подписчиков упомянули об этом в комментариях, признавшись, что не сразу узнали примадонну на фото, подумав, что рядом с Гарри запечатлена именно Орбакайте.
Политика
В партии Порошенко заговорили об убийстве Зеленского
После приезда к украинским нацистам в Золотое президента страны Владимира Зеленского, который убеждал их согласиться на разведение войск и который, по мнению нацистов, вел себя по-хамски, депутат Рады от "Европейской солидарности" София Федина выложила на своей странице видео, где она вместе с блогером Аленой Самбул (прозвище Маруся Зверобой) обсуждает варианты убийства Зеленского.
Политика
В Раде заявили о риске возвращения фашизма на Украину
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в ходе торжеств к годовщине освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков отметил, что существует риск того, что в страну вернулся фашизм.
Шоу-бизнес
Лолита потребует признать свой брак фиктивным
Путешествия
Туроператоры предупредили о «налоге на проживание» в Турции
В Турции с 1 апреля 2020 года начнет действовать «налог на проживание» туристов в отелях. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.
Наука
Массу бозона Хиггса измерили с рекордной точностью
Годы тщательной работы позволили физикам измерить массу бозона Хиггса с точностью до 0,1%, сообщает CERN.
Происшествия
Девушки похитили алюминиевую статую Дзюбы в Подмосковье
Общество
ВС пересмотрел решение об изъятии ФСБ декларации об амнистии капиталов
Заместитель председателя Верховного суда (ВС) Владимир Давыдов пересмотрел постановление суда, которое признавало законным изъятие ФСБ деклараций об амнистии капитала.
Хоккей