Политика

RT на русскомRT на русскомВ Кремле прокомментировали визит Зеленского в Золотое

В Кремле с большим вниманием следили за визитом украинского лидера Владимира Зеленского в посёлок Золотое в Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Кремль прокомментировал разговор Зеленского с украинскими добровольцами

Lenta.ru07:11

В Кремле следили за визитом Зеленского в Донбасс

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В Кремле следили за визитом Зеленского в поселок Золотое

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В Кремле прокомментировали визит Зеленского в Золотое

RT на русском07:05

В Кремле внимательно следили за визитом Зеленского в Донбасс

Московский Комсомолец07:06

В Кремле прокомментировали визит Зеленского в Золотое

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Политика

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Армия и оружие

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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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