В Кремле с большим вниманием следили за визитом украинского лидера Владимира Зеленского в посёлок Золотое в Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Кремле прокомментировали визит Зеленского в Золотое

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