Политика
RT на русскомВ Кремле прокомментировали визит Зеленского в Золотое
В Кремле с большим вниманием следили за визитом украинского лидера Владимира Зеленского в посёлок Золотое в Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Киберспорт
Blizzard готовится представить Overwatch 2
Политика
Туск объявил о согласии ЕС на отсрочку Brexit до 31 января
27 стран Евросоюза согласились продлить крайний срок для выхода Великобритании из ЕС с 31 октября до 31 января 2020 года, написал в твиттере председатель Европейского совета Дональд Туск.
Политика
Трехсторонняя встреча России, ЕС и Украины пройдет в Брюсселе
Очередной раунд трехсторонних консультаций России, ЕС и Украины о транзите газа в Европу пройдет в понедельник в Брюсселе.
Общество
Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Происшествия
В Сети появились кадры с места падения самолета в Пермском крае
В интернете появились фотографии с места крушения частного легкомоторного самолета Сеssпа 172 в Пермском крае.
Общество
Названы регионы России с самым низким уровнем безработицы
Самый низкий уровень безработицы в России (1,3%) в июне — августе 2019 г. зафиксирован в Москве.
Происшествия
12-летний российский школьник жестоко убил свою мать
18 августа стало известно, что в селе Патрикеево Ульяновской области 16-летний россиянин, согласно предварительной версии, зарубил топором свою мать, двоих детей, бабушку и дедушку, после чего совершил самоубийство.
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Армия и оружие
Трамп сообщил о смерти лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади
Как проходила операция В воскресенье президент США Дональд Трамп выступил со специальным видеообращением из Белого дома, в котором объявил о ликвидации главаря Исламского государства (запрещенная в России террористическая организация, ИГ) Абу Бакра аль-Багдади.
Армия и оружие
Минобороны представило доказательства контрабанды США нефти из Сирии
Общество
Поляки снова осматривают обломки самолёта Леха Качиньского
Российские следователи вместе с представителями польской комиссии начали очередной осмотр фрагментов самолёта Ту-154М польского президента Леха Качиньского, который разбился в 2010 году при заходе на посадку в Смоленске.
Гаджеты
Топ за свои деньги. Xiaomi готовит дешевый смартфон с крутой камерой
Экономика
Индустрия 4.0 в 20 цифрах и фактах
60% всех профессий будет автоматизировано к 2030 году. От 20 млн до 50 млн рабочих мест в сфере ИТ появится в мире к 2030 году.
Политика
Путин поручил ввести наказание за пропаганду наркотиков в интернете
Президент России Владимир Путин поручил подготовить поправки о введении уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете.
Политика
Лидер «Азова» угрожает Зеленскому введением 10 тысяч бойцов в Донбасс
Общество
Орешкин посоветовал Кудрину поискать шпионов в Счетной палате
Министр экономического развития Максим Орешкин в шутку предложил главе Счетной палаты Алексею Кудрину поискать агентов разведки в его ведомстве.
Армия и оружие
Лукашенко пригрозил США ответом на размещение танков в Литве
Белоруссия расценивает размещение танков США в Литве вблизи своей границы как демонстративный шаг, на который она вынуждена ответить.
Происшествия
Военнослужащий застрелил 8 сослуживцев в воинской части в Забайкалье
Экономика
Орешкин поддержал проект ВСМ из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород
Общество
Глава H&M раскритиковал идею отказа от культуры потребления
Президент и главный управляющий крупнейшей в Европе розничной сети по торговле одеждой H&M Карл-Йохан Перссон предупредил о негативных социальных последствиях, к которым может привести идея сокращения потребления.
Экономика
Налоговые послабления для «Роснефти» привязывают к параметрам бюджета
Налоговые послабления для «Роснефти» привязывают к параметрам бюджета Споры о размере налоговых льгот для арктического проекта «Роснефти» «Восток ойл» продолжаются.
Общество
В Польше задержан подозреваемый в шпионаже на Россию
Агентство внутренней безопасности (АВБ) Польши задержало подозреваемого в шпионаже в пользу России.
Здоровье
Доктор Мясников назвал, кому запрещено принимать опасный аспирин
Доктор Мясников рассказал, кто находится в зоне риска.
Политика
Путин 29 октября проведет переговоры с кубинским коллегой
Президент России Владимир Путин 29 октября проведет переговоры с кубинским коллегой Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, обсудит укрепление стратегического партнерства и вопросы международной повестки, сообщает пресс-служба Кремля.
Происшествия
В Петербурге суд оправдал физрука, обвиняемого в изнасиловании ученицы
Красносельский районный суд Санкт-Петербурга оправдал учителя физкультуры, обвиняемого в сексуальном насилии над второклассницей, чьи показания, как установил суд, оказались "заучены и скорректированы взрослыми", сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
Общество
Песков не стал комментировать смерть Буковского
Как передавало ИА REGNUM, Владимир Буковский после продолжительной болезни умер 28 октября в Кембридже в Великобритании.