Политика
РИА НовостиВ Кремле прокомментировали вопрос Путину о жизни на 10 800 рублей
Накануне на памятном мероприятии, приуроченном к годовщине смерти первого мэра Петербурга Анатолия Собчака, женщина спросила главу государства, как можно прожить на 10 тысяч 800 рублей в месяц. Путин признал, что с такой суммой человеку придется очень трудно.
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В Кремле прокомментировали вопрос Владимиру Путину от петербурженки о жизни на 10 тысяч
Петербургский дневник08:49
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