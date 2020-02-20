Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Кремле прокомментировали вопрос Путину о жизни на 10 800 рублей

Накануне на памятном мероприятии, приуроченном к годовщине смерти первого мэра Петербурга Анатолия Собчака, женщина спросила главу государства, как можно прожить на 10 тысяч 800 рублей в месяц. Путин признал, что с такой суммой человеку придется очень трудно.
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Песков ответил на вопрос о зарплате в 10,8 тыс. рублей

Народные новости07:38

В Кремле прокомментировали вопрос Владимиру Путину от петербурженки о жизни на 10 тысяч

Петербургский дневник08:49

«Я не буду отвечать». Пресс-секретарь Путина не смог объяснить, как прожить на 12 тысяч рублей

Фонтанка.Ру06:47

В Кремле прокомментировали вопрос Путину о жизни на 10 800 рублей

РИА Новости10:59

Песков прокомментировал диалог Путина с петербурженкой о доходах россиян

ТАСС06:16

Кремль прокомментировал вопрос Путину о жизни на 10 800 рублей

Lenta.ru06:15

Песков не нашел провокации в вопросе пенсионерки Путину о жизни на ₽10800

РБК06:49
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Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 12:52, Ашберн
Футбол

«Рубин» официально объявил о подписании контракта с Дмитрием Тарасовым

Татар-информ 18 февраля в 01:46
Общество

Белоруссия закупила через трейдеров 160 тыс. тонн российской нефти

Концерн "Белнефтехим" сообщил, что Белоруссия закупила через трейдеров российскую нефть в объеме 160 тыс. тонн без премии, которую поставят в марте в Клайпеду на двух танкерах, а затем в Белоруссию.
ТАСС 09:55
Космос

NASA показало самые высокие облака Земли

Сотрудники агентства NASA показали, как выглядят со стороны орбиты серебристые облака.
OAnews 17 февраля в 08:43
Армия и оружие

Опубликовано видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

В Сети появилось снятое в Сирии видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными.
РИА Новости вчера в 20:36
Армия и оружие

Турция опровергла сообщения о просьбе к США поставить ЗРК Patriot

Представитель Министерства обороны Турции опроверг сообщение агентства Bloomberg о запросе Анкары в адрес США о поставке зенитно-ракетных комплексов Patriot.
РЕН ТВ 11:11
Игры

Пользователи разгадали шифр S.T.A.L.K.E.R. 2 и выиграли кастомный ПК

12 февраля 2020-го разработчики раскрыли последние две подсказки и сообщили, что с этого момента шифр может быть разгадан полностью.
CyberSport.ru вчера в 01:19
Авто

Назвали лидеров среди госкомпаний по закупкам дорогих авто

Городовой 07:45
Экономика

Глава ФНС назвал миссию ведомства

Егоров подчеркнул, что ФНС необходимо осознавать, в чем заключается миссия ведомства.
Rambler News Service 06:52
Шоу-бизнес

Алсу объяснила отказ Пугачевой и Галкина поддержать ее дочь Микеллу

В ответ Алсу отметила, что уважает мнение Аллы Пугачевой и Максима Галкина, к тому же у всех зрителей были свои фавориты на шоу.
Народные новости вчера в 10:40
Общество

В Полтавской области протестуют против эвакуации туда граждан из Уханя

Коммерсантъ 05:25
Наука

Для чистки зубов разработали светочувствительную жидкость

Специалисты разработали фотосенсибилизатор, созданный для использования светочувствительной жидкости в домашних условиях.
Vevby.ru 18 февраля в 13:21
Политика

МИД России ответил на обвинения Грузии в кибератаках

Ранее в четверг официальный представитель МИД Грузии Владимир Константиниди на брифинге сообщил, что ГУ Генштаба ВС РФ якобы стояло за широкомасштабной кибератакой на правительственные и коммерческие сайты в Грузии, совершенной в октябре 2019 года.
ТАСС 11:23
Общество

Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля

Социальные пенсии 3 млн граждан проиндексируют с 1 апреля на 6,1%, сообщили в среду в пресс-службе Минтруда.
ТАСС вчера в 07:21
Биатлон

Биатлонистка Резцова допустила смену спортивного гражданства

Известия вчера в 11:33
Футбол

Андрей Аршавин оценил молодых футболистов «Зенита»

Бывший футболист, а ныне тренер «Зенита» U-16 Андрей Аршавин после посещения сборов «Зенита-2» оценил молодых футболистов и заявил, что им нужно много работать.
АБН 06:41
Армия и оружие

Летчик-инструктор назвал преимущества Су-35 перед американским F-15EX

Летчик-инструктор Андрей Красноперов назвал преимущества российского перед американским F-15EX.
Комсомольская правда вчера в 15:29
Теннис

Теннисист Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Марселе

Призовой фонд соревнований Open 13 Provence составляет € 692 тыс. Встреча продолжалась 1 час 22 минуты.
РБК 12:17
Экономика

Силуанов раскрыл детали крупнейшей продажи ОФЗ единственному покупателю

Выкупивший бумаги инвестор подал заявку на 58 млрд руб. на ОФЗ-26229 с погашением в ноябре 2025 года (при проданном номинальном объеме 58,4 млрд руб.).
РБК 09:01
Шоу-бизнес

Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок

Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.
VSE42.RU вчера в 03:08
Происшествия

В Ярославской области при падении вертолета пострадал человек

Частный вертолет задел при взлете провода и упал на землю в Переславском районе Ярославской области, пострадал один человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 07:48
Шоу-бизнес

18-летняя дочь Синди Кроуфорд опубликовала топлес-селфи

Девушка сделала топлес-селфи - снимок выложила в своем Instagram. На фото она запечатлена перед зеркалом в ванной.
Что происходит вчера в 09:42
Шоу-бизнес

«Восточная красавица»: Анастасия Решетова примерила диадему

Модель, светская львица и возлюбленная рэпера Тимати в своем инстаграме поделилась с подписчиками селфи, представ перед фанатами в образе восточной красавицы.
Телепрограмма вчера в 03:47
Происшествия

Число жертв стрельбы в Германии возросло до девяти

BFM.ru 01:16
Происшествия

Умерли два заразившихся коронавирусом пассажира Diamond Princess

Два пассажира круизного лайнера Diamond Princess, у которых был выявлен коронавирус, скончались, передает NHK со ссылкой на правительственные источники, это мужчина и женщина в возрасте приблизительно 80 лет.
Коммерсантъ вчера в 21:59
Происшествия

В лондонской мечети неизвестный с ножом напал на мужчину

В лондонской мечети злоумышленник ранил ножом человека, нападавший задержан, сообщил Скотленд-Ярд.
РИА Новости 11:25
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл выйдут из королевской семьи 31 марта

Ранее принц Гарри и Меган Маркл достигли договоренности с королевской семьей о прекращении исполнения обязанностей членов династии.
BFM.ru 06:50
Единоборства

Тони Фергюсон опубликовал видео с тренировки

Первый номер легкого веса UFC Тони Фергюсон показал, как готовится к бою с чемпионом промоушена Хабибом Нурмагомедовым.
Советский спорт 07:48
Здоровье

Производство тканевых масок наладили в Новосибирской области

Первое в Новосибирской области производство тканевых масок запустили в среду, 19 февраля, на предприятии «Медсклад» в городе Бердске, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Новосибирские новости вчера в 05:38
Общество

Заместитель генпрокурора Гринь лишился контроля над следствием

Гринь занимает должность заместителя генерального прокурора России с 2006 года, то есть с того времени, когда ведомство возглавил Юрий Чайка.
Известия 08:56
Политика

Сергей Шнуров официально пошел в политику

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров вступил в Партию роста.
Lenta.ru 05:18
Как работают Яндекс.Новости?
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