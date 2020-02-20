Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Кремле прокомментировали вопрос Путину о жизни на 10 800 рублей

Накануне на памятном мероприятии, приуроченном к годовщине смерти первого мэра Петербурга Анатолия Собчака, женщина спросила главу государства, как можно прожить на 10 тысяч 800 рублей в месяц. Путин признал, что с такой суммой человеку придется очень трудно.
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В Кремле прокомментировали вопрос Путину о жизни на 10 800 рублей

РИА Новости10:59

В Кремле прокомментировали вопрос Владимиру Путину от петербурженки о жизни на 10 тысяч

Петербургский дневник08:49

Кремль прокомментировал вопрос Путину о жизни на 10 800 рублей

Lenta.ru06:15

Песков ответил на вопрос о зарплате в 10,8 тыс. рублей

Народные новости07:38

Песков прокомментировал диалог Путина с петербурженкой о доходах россиян

ТАСС06:16

«Я не буду отвечать». Пресс-секретарь Путина не смог объяснить, как прожить на 12 тысяч рублей

Фонтанка.Ру06:47

Песков не нашел провокации в вопросе пенсионерки Путину о жизни на ₽10800

РБК06:49
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Армия и оружие

Россия нанесла удар по прорвавшимся боевикам в Идлибе

Известия 09:35
Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
RT на русском 01:54
Спорт

Большунов выиграл масс-старт на этапе «Ски Тура»

RT на русском 09:16
Экономика

Силуанов назвал налоговую нагрузку на труд запредельной

Налоговая нагрузка на труд в России запредельная, Минфин думает над тем, как ее снизить, но нужно найти источники компенсаций для снижения страховых взносов, заявил министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости 09:06
Общество

Следует поднять уровень приличия, а не пенсии: о жалобах звёзд

REGNUM 04:40
Общество

Белоруссия закупила 160 тысяч тонн российской нефти через трейдеров

Белоруссия закупила через трейдеров российскую нефть без премии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна "Белнефтехим".
Газета.Ru 10:12
Происшествия

В Австралии подтвердили подлинность попавших в Сеть документов по MH17

РИА Новости 07:55
Общество

Бывшую помощницу вице-премьера обвиняют в получении взятки

Бывшая помощница вице-премьера России Анастасия Алексеева обвиняется в получении взятки на 4 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на следователя Следственного комитета (СК) России.
Газета.Ru 10:46
Общество

Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля

Социальные пенсии 3 млн граждан проиндексируют с 1 апреля на 6,1%, сообщили в среду в пресс-службе Минтруда.
ТАСС вчера в 07:21
Армия и оружие

Эрдоган ответил на слова Пескова о «худшем сценарии» в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о "худшем сценарии" в сирийском Идлибе, передает РИА Новости.
Радио Sputnik вчера в 09:48
Политика

Мишустин освободил Лекарева от должности замминистра труда

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Григория Лекарева от должности замминистра труда РФ по его просьбе, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 06:22
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл выйдут из королевской семьи 31 марта

Ранее принц Гарри и Меган Маркл достигли договоренности с королевской семьей о прекращении исполнения обязанностей членов династии.
BFM.ru 06:50
Биатлон

Сборная Норвегии выиграла сингл-микст на чемпионате мира по биатлону

Российская газета 10:32
Происшествия

Умерли два заразившихся коронавирусом пассажира Diamond Princess

Два пассажира круизного лайнера Diamond Princess, у которых был выявлен коронавирус, скончались, передает NHK со ссылкой на правительственные источники, это мужчина и женщина в возрасте приблизительно 80 лет.
Коммерсантъ вчера в 21:59
Экономика

На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго

В августе 2014 года Россия ввела запрет на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов, молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.
Коммерсантъ вчера в 21:47
Общество

Депутат объяснила свои слова об отсутствии нищих пенсионеров в РФ

Депутат Государственной думы России Светлана Бессараб в четверг, 20 февраля, объяснила своё заявление о том, что в стране нет нищих пенсионеров.
News.ru 06:21
Экономика

В ПФР напомнили о получении пенсий на карту платежной системы «Мир»

Гражданам, которые пока получают пенсии через другие платежные системы, карты «Мир» выдают по истечении срока действия нынешних карт.
РБК вчера в 15:09
Шоу-бизнес

Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок

Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.
VSE42.RU вчера в 03:08
Общество

Суд признал законным арест замглавы Генштаба Арсланова

Второй западный окружной военный суд признал законным арест замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова по делу о хищениях на 6,7 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 10:28
Политика

Путин призвал очистить от криминала важные отрасли экономики

Президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ заявил о необходимости очищать от криминала стратегически важные отрасли экономики.
Lenta.ru 04:12
Общество

Госдума проголосовала за расширение программы материнского капитала

Госдума на заседании в среду поддержала поправки, расширяющие программу материнского капитала в соответствии с предложениями, озвученными президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.
ТАСС вчера в 04:40
Общество

Украинцы подрались с полицией из-за приезда эвакуированных из Китая

Lenta.ru 02:38
Происшествия

Опубликовано видео жесткой посадки Ан-2 в Магадане

В сети появилось видео жесткой посадки самолета Ан-2 в Магадане.
Газета.Ru 06:40
Происшествия

Число жертв стрельбы в Германии возросло до восьми

Восемь человек погибли, еще пять пострадали при стрельбе в городе Ханау в в центральной части Германии.
Известия вчера в 18:09
Политика

Сергей Шнуров вступил в Партию роста

Ведомости 05:24
Происшествия

В Ярославской области при падении вертолета пострадал человек

Частный вертолет задел при взлете провода и упал на землю в Переславском районе Ярославской области, пострадал один человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 07:48
Общество

Владелица Wildberries стала богатейшей россиянкой по версии Forbes

ТАСС 00:16
Шоу-бизнес

Место Дмитрия Шепелева на Первом канале может занять Тимур Еремеев

Сегодня, 19 февраля, стало известно, что вести ток-шоу "На самом деле" вместо Дмитрия Шепелева могут предложить Тимуру Еремееву.
Ревизор.ру вчера в 09:00
Гаджеты

Владельцы смартфонов Galaxy получили странные сообщения от Samsung

Сегодняшнее утро владельцев смартфонов Samsung началось не с привычного пролистывания ленты новостей, а с уведомлений от службы Find My Mobile, которая используется для определения местонахождения устройства.
Live24 08:13
Музыка

Игорь Крутой для участия в Евровидении назвал достойного кандидата

ToDay News Ufa вчера в 06:49
Как работают Яндекс.Новости?
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