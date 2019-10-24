В Кремле в настоящее время не думают о преемнике президента России Владимира Путина, до выборов ещё далеко. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина

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