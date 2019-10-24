Политика

RT на русскомRT на русскомВ Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина

В Кремле в настоящее время не думают о преемнике президента России Владимира Путина, до выборов ещё далеко. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Кремль прокомментировал вопрос об уходе Путина и его преемнике

Московский Комсомолец05:27

Кремль ответил на вопрос о предельном возрасте работы президента Путина

РБК05:18

В Кремле опровергли поиски преемника Путина

Lenta.ru05:08

В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина

RT на русском05:05

В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина

РИА Новости05:03

Песков назвал неактуальным вопрос о преемнике Путина

Интерфакс05:16

Песков: о преемнике Путина в Кремле «никто не думает»

ТАСС05:04
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Новые доказательства о сбитом MH17 отказались отдавать следователям

В июле детектив рассказал, что Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе «Боинга», однако он предпринял еще одну попытку предложить свои материалы Амстердаму.
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Макгрегор рассказал, за кого будет болеть на Евро-2020

Известный ирландский боец Конор Макгрегор рассказал о том, за какую сборную будет болеть на Евро-2020.
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Общество

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Если предложение примут, то контроль за техосмотром и операторами впервые с 2011 года вернется к полиции и ГИБДД.
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Происшествия

В Подмосковье 15-летняя школьница изнасиловала двух семиклассниц

В Коломне (Московская область) произошел дикий и омерзительный случай. Там 15-летнюю школьницу Наташу подозревают в сексуальном насилии.
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Комплексы С-400 впервые перебросили для учений за пределами России

Транспортные самолеты ВКС России перебросили на территорию Сербии подразделения ПВО с зенитными ракетными комплексами С-400 и зенитную ракетно-артиллерийскую батарею «Панцирь-С».
РБК 05:37
Происшествия

Грузия передала России хакера Сумбаева

Грузинские правоохранители на таможенно-пропускном пункте "Ларс" передали российским коллегам хакера Ярослава Сумбаева, тем самым процедура его экстрадиции на родину завершена.
ТАСС 05:55
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Honor представил смартфон Honor 9X в России

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«Лейпциг» вышел вперед в матче с «Зенитом»

Полузащитник «РБ Лейпциг» Марсель Забитцер вывел свою команду вперед в матче с «Зенитом».
Нева Спорт вчера в 14:16
Происшествия

В Британии установили гражданство найденных в грузовике 39 погибших

Погибшие, чьи тела были обнаружены в грузовике в британском графстве Эссекс, оказались гражданами Китая.
РБК 07:18
Шоу-бизнес

Решетова показала свой живот после родов

Ребенок уже начал помогать маме зарабатывать в соцсетях Новоиспеченная мама Анастасия Решетова поделилась с подписчиками личной страницы "Инстаграма" свежим видео, где продемонстрировала свой живот спустя шесть дней после родов.
WomanHit.ru вчера в 04:00
Общество

В Forbes назвали самых богатых женщин России

Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
RT на русском 01:29
Шоу-бизнес

Пузатая Екатерина Волкова рассказала о ребенке

Звезда сериала "Воронины" Екатерина Волкова поделилась радостной новостью. Популярная актриса показала округлый живот и рассказала о малыше.
Дни.ру 05:17
Общество

Телеведущую Елену Малышеву госпитализировали

Елена Малышева попала в больницу с гипертоническим кризом. Об этом телеведущая сообщила в Instagram-сторис, снятом в машине скорой помощи.
Lenta.ru вчера в 02:31
Происшествия

Зрительница рассказала о нападении медведя на дрессировщика в Карелии

Медведь, выполнявший номер с тележкой, внезапно набросился на дрессировщика.
РИА Новости 07:07
Общество

Обнародованы документы о финских концлагерях в Карелии

В Российской Федерации впервые обнародовали документы о финских концентрационных лагерях, которые находились в годы Великой Отечественной войны в Петрозаводске.
Российская газета 06:15
Общество

ФСИН подтвердила побег фигуранта «Нового величия» Гаврилова

Сотрудники ФСИН получили сигнал о нарушении целостности электронного браслета фигуранта дела «Нового величия» Сергея Гаврилова, который находился под домашним арестом.
RT на русском 06:01
Экономика

Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business

Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020, который ежегодно публикует группа Всемирного банка, на 28-е место.
ТАСС вчера в 22:03
Кино

Ксению Собчак очаровали эротические сцены

Сегодня, 24 октября, в прокат выходит фильм "Текст" с Александром Петровым и Кристиной Асмус в главных ролях.
Дни.ру 07:08
Авто

Новый Volkswagen Golf рассекретили до премьеры

Вечером 24 октября компания Volkswagen организует онлайн-трансляцию, в ходе которой будет представлен хэтчбек Golf нового поколения.
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Шоу-бизнес

Редкий случай: Сергей Лазарев показал обоих детей

На фотографии Сергей держит своих обоих детей на руках. Видно, что Лазарев искренне счастлив рядом со своими наследниками.
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Спорт

Паралимпийская чемпионка Марике Верворт сделала эвтаназию

В 2008 году спортсменка подписала документы, которые позволили медикам закончить ее жизнь.
Snob.ru вчера в 15:30
Политика

«Подглядывающая» за Зеленским сотрудница рассмешила пользователей Сети

Необычное поведение пресс-секретаря Зеленского рассмешило пользователей Сети. "Квартал в Японии", — заметил Александр Тимошенко.
РИА Новости вчера в 19:59
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Около 300 человек эвакуировали из московского ТЦ из-за задымления

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Армия и оружие

Лукашенко: Белоруссия ответит на размещение танков США в Литве

RuNews24.ru 22 октября в 14:28
Культура

Представители сериала «Сваты» сделали официальное заявление

Piter.tv 03:15
Спорт

В совет WADA вошел пообещавший бороться с Россией украинец Жданов

Жданов в свою очередь заявил, что займется борьбой за права честных спортсменов и сделает все возможное, чтобы отлучить Российскую Федерацию от профессионального спорта.
Discover24 05:16
Авто

Более 36 миллионов поездок совершили пользователи каршеринга в Москве

Пользователи каршеринга в Москве с начала 2019 года совершили свыше 36 миллионов поездок.
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Стало известно о перестановках в руководстве ФСБ

8 октября стало известно о назначении нового директора Федеральной службы исполнения наказаний.
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Хоккей

Владимир Ткачев выписан из больницы

Нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачев выписан из больницы в Магнитогорске — 24 октября хоккеист отправится в Казань.
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Армия и оружие

Кремль назвал цель присутствия России в Сирии

Песков отметил, что нужно ориентироваться на реальность.
Газета.Ru 06:58
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