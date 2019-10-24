Политика
RT на русскомВ Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина
В Кремле в настоящее время не думают о преемнике президента России Владимира Путина, до выборов ещё далеко. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Сам Путин говорил, что он думает об этом с утра до вечера. Безответственно для него уйти, хлопнув дверью и не оставив после себя преемника. Я считаю, что любой ответственный политик должен обеспечить преемственность власти.
— Дмитрий Киселев, российский журналистИнтерфакс 05:16
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Компания Check Point рассказала об активизации вредоносной программы под названием Pony, которая заражает компьютеры, проникая на них под видом электронных писем, имитирующих бухгалтерские запросы.
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Почему Android 10 захватывает рынок быстрее предыдущих версий ОС
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