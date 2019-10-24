Политика
RT на русскомВ Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина
В Кремле в настоящее время не думают о преемнике президента России Владимира Путина, до выборов ещё далеко. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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До выборов президента еще далеко, мы находимся в начальной стадии президентского цикла. Сейчас об этом никто не думает, мы занимаемся напряженной работой, свидетелями чего вы являетесь.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельВедомости 05:15
с чего всё началось
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. В Кремле сейчас не думают о преемнике президента РФ Владимира Путина, идет напряженная работа, до выборов еще далеко, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вы совершенно правильно сказали, что до выборов президентских еще далеко.РИА Новости05:03
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