Политика

RT на русскомRT на русскомВ Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина

В Кремле в настоящее время не думают о преемнике президента России Владимира Путина, до выборов ещё далеко. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Дмитрий Песков
До выборов президента еще далеко, мы находимся в начальной стадии президентского цикла. Сейчас об этом никто не думает, мы занимаемся напряженной работой, свидетелями чего вы являетесь.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельВедомости 05:15
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В Кремле не думают о преемнике Путина

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. В Кремле сейчас не думают о преемнике президента РФ Владимира Путина, идет напряженная работа, до выборов еще далеко, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вы совершенно правильно сказали, что до выборов президентских еще далеко.
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