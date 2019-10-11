Политика

РБКРБКВ Кремле прокомментировали возможность изменить минские соглашения

Изменение последовательности выполнения минских соглашений пока не обсуждается. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
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Кремль призвал учесть мнение Донбасса в идее изменить порядок пунктов Минска-2

Известия09:38

Песков: никто пока не обсуждает изменение порядка выполнения пунктов минских соглашений

Вести.Ru10:02

Кремль ответил Зеленскому на идею поменять пункты Минского соглашения

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В Кремле прокомментировали возможность изменений в минских соглашениях

Rambler News Service09:46

В Кремле прокомментировали возможность изменить минские соглашения

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В Кремле оценили идею Зеленского «подправить» Минские соглашения

Росбалт09:38

Кремль отреагировал на идею Зеленского изменить последовательность минских соглашений

Взгляд.ру09:19
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Происшествия

Госдума после убийства в Саратове опубликовала опрос о смертной казни

В официальном аккаунте Госдумы во «ВКонтакте» появился опрос, в котором пользователям предлагают высказать свое мнение о возвращении смертной казни в России.
РБК 13:52
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Названа причина смерти в Москве 11-го космонавта СССР Алексея Леонова

Недвижимость.RU 11:24
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Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 годам колонии

Химкинский городской суд приговорил израильтянку Нааму Иссахар к 7,5 годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков, защита обжалует это решение, заявил РИА Новости ее адвокат Александр Тайц.
РИА Новости 12:00
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Заворотнюк впала в прекоматозное состояние, пишут СМИ

Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, передает телеграм-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 08:33
Шоу-бизнес

Вдова Анатолия Папанова актриса Надежда Каратаева умерла в Москве

Актриса Надежда Каратаева скончалась в Москве. Вдова Анатолия Папанова почила на 96-м году жизни.
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Epic Games Store начал бесплатную раздачу игры про колонизацию Марса

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Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»

Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru 09 октября в 11:06
Автоспорт

Квалификацию Гран-при Японии перенесли

Сегодня появилась информация, что субботние заезды в Японии отменены из-за надвигающегося тайфуна.
Все про Спорт ру 06:25
Политика

В Госдуме поддержали слова Крамп-Карренбауэр о «Северном потоке — 2»

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT заявление главы правящего в ФРГ Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая выступила против остановки реализации проекта «Северный поток — 2».
RT на русском 12:37
Происшествия

СК возбудил дело после избиения девочки подростками в Ижевске

РИА Новости 13:02
Происшествия

Убивший родителей в Лондоне гражданин РФ получил 26 лет тюрьмы

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Шоу-бизнес

Суд определил наследников имущества Юлии Началовой

Дни24 12:47
Наука

В египетской гробнице нашли древнейшую карту загробного мира

В Египте обнаружили древнейшую известную «карту» загробного мира, возраст которой оценили примерно в четыре тысячи лет.
МИР 24 09 октября в 04:42
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«Дождливый день в Нью-Йорке» вышел в России

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«Ростелеком» и «Русский стандарт» показали свою систему оплаты по лицу

«Ростелеком» и банк «Русский стандарт» показали свою систему оплаты с помощью лица.
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Bloomberg: США и Китай достигли частичного соглашения по торговле

Соединённые Штаты и Китай смогли прийти к частичному соглашению, которое позволит заключить перемирие в торговой войне и заложить основу для новой, более обширной сделки, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
RT на русском 13:44
Армия и оружие

Глава Пентагона призвал Турцию прекратить военную операцию в Сирии

Глава Пентагона Марк Эспер в телефонном разговоре с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром призвал прекратить военную операцию «Источник мира» в Сирии.
RT на русском 10:13
Игры

Werewolf: The Apocalypse — Earthblood покажут на PDXCon 2019 в Берлине

С ролевой игрой Werewolf: The Apocalypse — Earthblood всё в порядке, и её собираются показать на очередной игровой выставке.
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На Первом стартует восьмой сезон шоу «Голос»

В пятницу, 11 октября, на Первом канале стартует восьмой сезон вокального шоу "Голос".
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Милана Кержакова и Лиза Адаменко стали новыми участницами «Холостяка»

Новым «холостяком» на ТНТ, как сообщил Super, стал доктор Антон Криворотов, и это первый герой проекта за долгое время, который не имеет отношения к шоу-бизнесу и занимается стоматологией.
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Экономика

Акции «Яндекса» упали более чем на 19%

Акции «Яндекса» на Московской бирже по состоянию на 18:23 снижаются на 19,81% — до 1 866,00 рублей за бумагу.
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Футбол

Украина — Сербия: Зинченко сыграет с первых минут

Бывший защитник «Уфы», игрок «Манчестер Сити» Александр Зинченко начнет встречу с первых минут.
Спорт-Экспресс 13:36
Происшествия

В Шереметьево отстранили не заметившего у пассажира пистолет работника

Сотрудника аэропорта Шереметьево, который пропустил на рейс пассажира с травматическим пистолетом, отстранили от исполнения обязанностей до завершения расследования инцидента.
РБК 11:55
Общество

Нобелевскую премию по литературе присудили Петеру Хандке

REGNUM вчера в 07:35
Экономика

Forbes насчитал у семьи Гуцериева долгов на ₽1 трлн

Совокупный долг компаний, связанных с семьей Михаила Гуцериева, составляет примерно 1 трлн руб. (около $15 млрд), пишет Forbes со ссылкой на два источника.
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Авто

Новый Volkswagen Golf показали снаружи и внутри

Компания Volkswagen опубликовала официальные дизайн-скетчи модели Golf восьмого поколения.
За рулем Кубань вчера в 04:01
Политика

Путин: Зеленский не смог провести разведение сил в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский не смог вывести подразделения ВСУ с нынешних позиций для разведения сил в Донбассе, причиной этого могли стать действия украинских националистов, пояснил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав СНГ.
Газета.Ru 13:29
Экономика

Кабмин изменит процедуру кадастровой оценки недвижимости

Очередные изменения законодательства необходимы для сохранения принципа экономической обоснованности кадастровой стоимости, подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев: "Чтобы не допускать ситуации, когда кадастровая стоимость превышает рыночную и люди вынуждены идти в суд, чтобы оспаривать ошибки оценщиков или, того хуже, какие-то манипулирования оценкой".
Российская газета вчера в 07:10
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Microsoft впервые за 25 лет добавила на клавиатуру новые кнопки

Компания Microsoft впервые с 1994 года дополнила клавиатурный ряд двумя новыми кнопками.
Вести.Хайтек 10:37
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Пенсии к 2022 году превысят прожиточный минимум в два раза

«В 2022 году планируется уже 18,2 тысячи рублей при прожиточном минимуме 9,9 тысячи рублей, то есть почти в два раза пенсия превысит прожиточный минимум пенсионера», — сказал аудитор.
Парламентская газета 09:11
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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