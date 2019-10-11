Политика
РБКВ Кремле прокомментировали возможность изменить минские соглашения
Изменение последовательности выполнения минских соглашений пока не обсуждается. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
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Происшествия
Госдума после убийства в Саратове опубликовала опрос о смертной казни
В официальном аккаунте Госдумы во «ВКонтакте» появился опрос, в котором пользователям предлагают высказать свое мнение о возвращении смертной казни в России.
РБК 13:52
Общество
Названа причина смерти в Москве 11-го космонавта СССР Алексея Леонова
Недвижимость.RU 11:24
Происшествия
Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 годам колонии
Химкинский городской суд приговорил израильтянку Нааму Иссахар к 7,5 годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков, защита обжалует это решение, заявил РИА Новости ее адвокат Александр Тайц.
РИА Новости 12:00
Шоу-бизнес
Заворотнюк впала в прекоматозное состояние, пишут СМИ
Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, передает телеграм-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 08:33
Шоу-бизнес
Вдова Анатолия Папанова актриса Надежда Каратаева умерла в Москве
Актриса Надежда Каратаева скончалась в Москве. Вдова Анатолия Папанова почила на 96-м году жизни.
Регион online вчера в 15:53
Игры
Epic Games Store начал бесплатную раздачу игры про колонизацию Марса
CyberSport.ru 05:02
Кино
Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»
Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru 09 октября в 11:06
Автоспорт
Квалификацию Гран-при Японии перенесли
Сегодня появилась информация, что субботние заезды в Японии отменены из-за надвигающегося тайфуна.
Все про Спорт ру 06:25
Политика
В Госдуме поддержали слова Крамп-Карренбауэр о «Северном потоке — 2»
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT заявление главы правящего в ФРГ Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая выступила против остановки реализации проекта «Северный поток — 2».
RT на русском 12:37
Наука
В египетской гробнице нашли древнейшую карту загробного мира
В Египте обнаружили древнейшую известную «карту» загробного мира, возраст которой оценили примерно в четыре тысячи лет.
МИР 24 09 октября в 04:42
Кино
«Дождливый день в Нью-Йорке» вышел в России
BFM.ru 10:34
Технологии
«Ростелеком» и «Русский стандарт» показали свою систему оплаты по лицу
«Ростелеком» и банк «Русский стандарт» показали свою систему оплаты с помощью лица.
Retailer.ru вчера в 12:35
Политика
Bloomberg: США и Китай достигли частичного соглашения по торговле
Соединённые Штаты и Китай смогли прийти к частичному соглашению, которое позволит заключить перемирие в торговой войне и заложить основу для новой, более обширной сделки, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
RT на русском 13:44
Армия и оружие
Глава Пентагона призвал Турцию прекратить военную операцию в Сирии
Глава Пентагона Марк Эспер в телефонном разговоре с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром призвал прекратить военную операцию «Источник мира» в Сирии.
RT на русском 10:13
Игры
Werewolf: The Apocalypse — Earthblood покажут на PDXCon 2019 в Берлине
С ролевой игрой Werewolf: The Apocalypse — Earthblood всё в порядке, и её собираются показать на очередной игровой выставке.
Игромания.ру 11:51
Музыка
На Первом стартует восьмой сезон шоу «Голос»
В пятницу, 11 октября, на Первом канале стартует восьмой сезон вокального шоу "Голос".
Piter.tv 04:26
Шоу-бизнес
Милана Кержакова и Лиза Адаменко стали новыми участницами «Холостяка»
Новым «холостяком» на ТНТ, как сообщил Super, стал доктор Антон Криворотов, и это первый герой проекта за долгое время, который не имеет отношения к шоу-бизнесу и занимается стоматологией.
Super.ru 07:56
Экономика
Акции «Яндекса» упали более чем на 19%
Акции «Яндекса» на Московской бирже по состоянию на 18:23 снижаются на 19,81% — до 1 866,00 рублей за бумагу.
RT на русском 11:34
Футбол
Украина — Сербия: Зинченко сыграет с первых минут
Бывший защитник «Уфы», игрок «Манчестер Сити» Александр Зинченко начнет встречу с первых минут.
Спорт-Экспресс 13:36
Происшествия
В Шереметьево отстранили не заметившего у пассажира пистолет работника
Сотрудника аэропорта Шереметьево, который пропустил на рейс пассажира с травматическим пистолетом, отстранили от исполнения обязанностей до завершения расследования инцидента.
РБК 11:55
Общество
Нобелевскую премию по литературе присудили Петеру Хандке
REGNUM вчера в 07:35
Экономика
Forbes насчитал у семьи Гуцериева долгов на ₽1 трлн
Совокупный долг компаний, связанных с семьей Михаила Гуцериева, составляет примерно 1 трлн руб. (около $15 млрд), пишет Forbes со ссылкой на два источника.
РБК 04:06
Авто
Новый Volkswagen Golf показали снаружи и внутри
Компания Volkswagen опубликовала официальные дизайн-скетчи модели Golf восьмого поколения.
За рулем Кубань вчера в 04:01
Политика
Путин: Зеленский не смог провести разведение сил в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский не смог вывести подразделения ВСУ с нынешних позиций для разведения сил в Донбассе, причиной этого могли стать действия украинских националистов, пояснил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав СНГ.
Газета.Ru 13:29
Экономика
Кабмин изменит процедуру кадастровой оценки недвижимости
Очередные изменения законодательства необходимы для сохранения принципа экономической обоснованности кадастровой стоимости, подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев: "Чтобы не допускать ситуации, когда кадастровая стоимость превышает рыночную и люди вынуждены идти в суд, чтобы оспаривать ошибки оценщиков или, того хуже, какие-то манипулирования оценкой".
Российская газета вчера в 07:10
Гаджеты
Microsoft впервые за 25 лет добавила на клавиатуру новые кнопки
Компания Microsoft впервые с 1994 года дополнила клавиатурный ряд двумя новыми кнопками.
Вести.Хайтек 10:37
Экономика
Пенсии к 2022 году превысят прожиточный минимум в два раза
«В 2022 году планируется уже 18,2 тысячи рублей при прожиточном минимуме 9,9 тысячи рублей, то есть почти в два раза пенсия превысит прожиточный минимум пенсионера», — сказал аудитор.
Парламентская газета 09:11