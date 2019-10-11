Политика

РБКРБКВ Кремле прокомментировали возможность изменить минские соглашения

Изменение последовательности выполнения минских соглашений пока не обсуждается. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
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Кремль отреагировал на идею Зеленского изменить последовательность минских соглашений

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Кремль ответил Зеленскому на идею поменять пункты Минского соглашения

Московский Комсомолец09:56

В Кремле прокомментировали возможность изменений в минских соглашениях

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В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
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В Китае создали боевую летающую тарелку

Китайские конструкторы разработали боевую летающую тарелку, которая похожа на неопознанный летающий объект (НЛО).
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Заворотнюк впала в прекоматозное состояние, пишут СМИ

Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, передает телеграм-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
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ЦБ планирует объединить две категории неквалифицированных инвесторов

Принятый в первом чтении законопроект подразумевал разделение инвесторов - физлиц на четыре категории - две для квалифицированных и две для неквалифицированных, в последней версии поправок категорий было три.
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Экономика

«Яндекс. Такси» и «Везет» подали новое ходатайство в ФАС

"Яндекс.Такси" внесла новое ходатайство по сделке с ГК "Везет" в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России, отозвав предыдущее в связи с изменением структуры сделки.
ТАСС 10:20
Происшествия

Подозреваемый в убийстве девятилетней девочки задержан в Саратове

В Саратове полицией задержан мужчина, который подозревается в убийстве девятилетней девочки, сообщают СМИ.
Взгляд.ру вчера в 18:53
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Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал Евросоюз (ЕС) за осуждение турецкой операции в Сирии и заявил, что Анкара может открыть границы для беженцев.
Взгляд.ру 07:55
Происшествия

На борту разбившегося в Конго самолета Ан-72 находились россияне

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Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 годам колонии

Химкинский городской суд приговорил израильтянку Нааму Иссахар к 7,5 годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков, защита обжалует это решение, заявил РИА Новости ее адвокат Александр Тайц.
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Яна Рудковская обзавелась этим платьем специально для рекламы нового ледового шоу «Золушка».
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«Ростелеком» и «Русский стандарт» показали свою систему оплаты по лицу

«Ростелеком» и банк «Русский стандарт» показали свою систему оплаты с помощью лица.
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Правительство обяжет открыть подвалы домов для кошек

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Сегодня 9 октября Шведский суд начинает рассмотрение апелляции, направленной «Газпромом», который хочет оспорить решение Стокгольмского суда по делу с украинским «Нафтогазом».
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Представители российского бренда Aurus смогли собрать больше 600 предварительных заказов на свои модели, которые начнут массово продаваться начиная с 2021 года.
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Армия и оружие

Эксперт: США хотят лишить Россию возможности ответного ядерного удара

США в скором времени могут принять на вооружение новую ракету средней дальности, предназначенную для поражения центров управления российскими стратегическими ядерными силами, заявил в пятницу член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.
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Стивен Сигал показал Емельяненко, как победить

Известный киноактер и мастер единоборств Стивен Сигал показал бойцу ММА Александру Емельяненко несколько приемов в рамках Международного фестиваля айкидо.
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Дзюба открыл счет в матче с шотландцами

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Сотрудника аэропорта Шереметьево, который пропустил на рейс пассажира с травматическим пистолетом, отстранили от исполнения обязанностей до завершения расследования инцидента.
РБК 11:55
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Согласно поправкам, получать денежные пособия по уходу за ребенком до полутора лет может лишь тот, кто фактически ухаживает за ним и тратит на это достаточное количество времени, даже если работает неполный рабочий день.
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