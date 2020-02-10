Политика
Деловое.ТВВ Кремле прокомментировали возможность обмена послами с Украиной
В Кремле прокомментировали возможность обмена послами с Украиной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока предметного разговора на эту тему не ведется. По словам представителя Кремля, о кандидатурах послов пока говорить преждевременно.
Читать в источнике
Оценить59
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 13:33, Ашберн
Общество
Правительство разрешило выращивать коноплю и мак в промышленных целях
Правительство разрешает культивировать сорта снотворного мака для производства наркотических и психотропных веществ, используемых в медицинских целях.
Авто
Опубликованы первые «живые» изображения «Русского Прадо» от УАЗ
В Сети появились первые изображения будущего УАЗ «Патриот» нового поколения, который глава «Соллерс» прозвал «Русским Прадо».
Происшествия
Один человек погиб в результате пожара в хостеле в Москве
Кино
Стивен Кинг продал за $1 права на экранизацию школьнице из Томска
16-летняя школьница из Томска Диана Костырина выкупила право на экранизацию рассказа Стивена Кинга "Женщина в комнате" за $1, пишет РИА "Томск".
Политика
Песков оценил итоги работы правительства Медведева
Сам Медведев объяснил отставку всего правительства тем, что во время послания Федеральному собранию Путин отметил приоритеты работы в РФ на ближайший год, а также обозначил некоторые фундаментальные изменения в Конституции страны.
Энергетика
В Белоруссии рассказали о стоимости поставок российской нефти
Белоруссия настаивает, чтобы цена на российскую нефть формировалась на одинаковых принципах для Минска и западных потребителей, заявил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой агентству Белта.
Общество
В Минтрансе оценили идею ограничить использование шипованных шин
В Министерстве транспорта России отметили, что увеличение срока запрета на использование шипованной резины невозможно.
Гаджеты
Продемонстрированы возможности камеры Samsung Galaxy S20
Общество
В ВОЗ назвали текущую ситуацию с коронавирусом «верхушкой айсберга»
Распространение нового типа коронавируса может ускориться, а текущая ситуация с заболеванием - лишь "верхушка айсберга".
Происшествия
Челябинский кот спас хозяйку во время пожара
Челябинский кот по кличке Леша спас свою 79-летнюю хозяйку во время пожара. Об этом сообщает портал 74.ru в понедельник, 10 февраля.
Армия и оружие
Разработчик рассказал о возможностях С-500
Перспективная зенитная ракетная система С-500 сможет перехватывать цели за сотни километров от Земли, заявил генеральный конструктор концерна "Алмаз-Антей" Павел Созинов.
Политика
Трамп рассказал о супербыстрых ракетах США
США обладают ракетами, способными долететь до цели в разы быстрее, чем «обычные».
Игры
Официально: BioWare работает над перезапуском Anthem
Армия и оружие
Российскую РЭБ «Красуха» обвинили в поломке истребителей F-35 и F-22
Согласно докладам, опубликованным американскими военными, российские средства радиоэлектронной борьбы, размещённые на территории Сирии, стали причиной серьёзных поломок двух самых дорогостоящих американских истребителей – F-35 и F-22.
Происшествия
Посольство РФ: Погибшие в Таиланде дети оказались братом и сестрой
Энергетика
«Нафтогаз» пообещал «порадовать» потребителей газа в феврале и летом
Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что потребителей «порадуют» после пересмотра цены на газ на февраль, а существенно ее снизить могут уже летом.
Хоккей
Вратарь «Рейнджерс» Шестеркин установил два клубных рекорда
Шестеркин, проводивший шестой матч в карьере в НХЛ, установил сразу два клубных рекорда «Рейнджерс».
Происшествия
Подросток скончался на уроке физкультуры в Ленинградской области
По предварительным данным, 16-летний учащийся Волховского колледжа транспортного строительства скончался на занятиях по физкультуре в понедельник.
Политика
Преемница Меркель отказалась идти в канцлеры
Общество
Водонаеву вызвали в полицию из-за публикации про демографию
Телеведущую и модель Алену Водонаеву вызвали в полицию после ее публикации в соцсети об абортах и демографии, пишет Super.ru со ссылкой на адвоката звезды Екатерину Гордон Письмо с приглашением в отделение МВД по Таганскому району столицы направлено директору Водонаевой.
Происшествия
Пассажирский Boeing компании Utair совершил жесткую посадку в Коми
Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска (Республика Коми).
Политика
Американский телеканал показал фильм с критикой Байдена и Обамы
Отмечается, что большая часть 50-минутной работы уделяется теме Украины и, в частности, роли тогдашнего президента Соединенных Штатов Барака Обамы и его администрации в отставке президента Виктора Януковича.
Здоровье
Все школы Липецка готовятся закрыть на карантин
Школа №5 ушла на карантин до 12 февраля включительно. Готовятся к карантину и школы в других городах и районах Липецка.
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
Армия и оружие
Рядом с колонной американских войск в Ираке прогремел взрыв
Неподалеку от колонны американских военных к югу от Багдада прогремел взрыв, сообщает телеканал «Аль-Арабия».
Экономика
В Минпросвещения рассказали о выплатах за классное руководство
Более 170 миллиардов рублей предполагается потратить за три года на выплаты за классное руководство, сообщили в пресс-службе Минпросвещения.