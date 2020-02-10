Политика

Деловое.ТВДеловое.ТВВ Кремле прокомментировали возможность обмена послами с Украиной

В Кремле прокомментировали возможность обмена послами с Украиной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока предметного разговора на эту тему не ведется. По словам представителя Кремля, о кандидатурах послов пока говорить преждевременно.
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Пристайко оценил возможность возвращения послов в Москву и Киев

РИА Новости12:47

Кремль: Россия и Украина предметно не обсуждали обмен послами

Коммерсантъ05:40

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Известия05:31

Песков: разговора об обмене послами между Москвой и Киевом не было

Газета.Ru05:37

В Кремле констатировали отсутствие предметного разговора с Киевом про послов

Российская газета05:38

В Кремле назвали преждевременным обсуждение кандидатуры посла в Киеве

РБК05:20

Песков: предметного разговора об обмене послами России и Украины до сих пор не было

ТАСС05:16
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