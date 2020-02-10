В Кремле прокомментировали возможность обмена послами с Украиной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока предметного разговора на эту тему не ведется. По словам представителя Кремля, о кандидатурах послов пока говорить преждевременно.

В Кремле прокомментировали возможность обмена послами с Украиной

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