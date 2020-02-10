Политика

Деловое.ТВДеловое.ТВВ Кремле прокомментировали возможность обмена послами с Украиной

В Кремле прокомментировали возможность обмена послами с Украиной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока предметного разговора на эту тему не ведется. По словам представителя Кремля, о кандидатурах послов пока говорить преждевременно.
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В Кремле оценили возможность обмена послами с Украиной

RT на русском05:30

Песков: разговора об обмене послами между Москвой и Киевом не было

Газета.Ru05:37

В Кремле оценили возможность обмена послами с Украиной

Известия05:31

В Кремле констатировали отсутствие предметного разговора с Киевом про послов

Российская газета05:38

В Кремле оценили возможность обмена послами с Украиной

РИА Новости05:21

В Кремле назвали преждевременным обсуждение кандидатуры посла в Киеве

РБК05:20

Песков: предметного разговора об обмене послами России и Украины до сих пор не было

ТАСС05:16
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Суть событий 01:09
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В НАТО обвинили Россию в преследовании спутников США

Деловое.ТВ 08 февраля в 01:28
Общество

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Росбалт 03:20
Политика

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Общество

Галь Гадот появилась а красной дорожке «Оскара» в оригинальном наряде

Для выхода в свет актриса выбрала весьма оригинальный наряд, пишет storinka.com.ua.
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Uznayvse.ru 07:28
Происшествия

При столкновении катеров на Пхукете погибли двое российских детей

Ранее заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Пронин сообщил, что более 20 российских туристов получили травмы при столкновении двух катеров у берегов острова Пхукет.
RT на русском 00:16
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Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

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Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что белорусская сторона будет покупать нефть у России в 2020 году по цене в 83—85% от мировой.
RT на русском 11:11
Спорт

Российские гимнастки победили в упражнениях с мячами на этапе Гран-при

Сборная России заняла первое место в упражнениях с пятью мячами на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Москве.
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В России под наблюдением из-за коронавируса находятся 20 тысяч человек

Под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус в России остаются 20 тысяч человек.
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Газета.Ru 11:21
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Слово и Дело вчера в 04:52
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Посадка на базе Хмеймим уходящего от обстрела самолета попала на видео

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Аргументы и Факты вчера в 04:17
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В Лос-Анджелесе в театре "Долби" огласили победителя в номинации лучший иностранный фильм.
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Семак объяснил трансферную политику «Зенита»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак объяснил трансферную политику клуба.
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В понедельник, 10 февраля, стало известно о том, что Филипп Киркоров отметился на премии "Оскар".
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Как передает корреспондент РИА «Новый День», о возможном снижении выплат предупредили медиков поликлиники ГКБ №5, обслуживающей жителей Курчатовского района Челябинска.
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Экономист Делягин назвал катастрофой возможную приватизацию Сбербанка

Правительство РФ стремится к приватизации Сбербанка, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
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Газета.Ru 11:05
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