Политика
Деловое.ТВВ Кремле прокомментировали возможность обмена послами с Украиной
В Кремле прокомментировали возможность обмена послами с Украиной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока предметного разговора на эту тему не ведется. По словам представителя Кремля, о кандидатурах послов пока говорить преждевременно.
Читать в источнике
Оценить58
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 12:02, Ашберн
Футбол
Неймара обвинили в организации сети VIP-проституции
Экономика
В Минпросвещения рассказали о выплатах за классное руководство
Более 170 миллиардов рублей предполагается потратить за три года на выплаты за классное руководство, сообщили в пресс-службе Минпросвещения.
Политика
Шойгу рассказал о подготовке парада Победы на Красной площади
Парад Победы на Красной площади в 2020 году будет длиться полтора часа, сообщил в понедельник на совещании по его подготовке и проведению министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Общество
Скончался российский разведчик Александр Голубев
Голубев ушёл из жизни на 84-м году жизни.
Шоу-бизнес
Певица МакSим может никогда не вернуться на сцену
Директор звезды Маргарита Соколова отметила, что у поклонников МакSим есть надежда на возвращение певицы.
Армия и оружие
В НАТО обвинили Россию в преследовании спутников США
Политика
В Кремле по-прежнему обеспокоены ситуацией в Идлибе
В Кремле оценили ситуацию в сирийской провинции Идлиб.
Общество
Галь Гадот появилась а красной дорожке «Оскара» в оригинальном наряде
Для выхода в свет актриса выбрала весьма оригинальный наряд, пишет storinka.com.ua.
Авто
Российский завод Nissan может приостановить выпуск автомобилей в марте
В марте выпуск машин на российском автозаводе Nissan может быть приостановлен, сообщил «Ведомостям» представитель компании.
Шоу-бизнес
На Светлану Лободу ополчились из-за жалобы на тяжёлую работу артиста
Лобода в подписи к публикации пожаловалась на тяжёлый труд артиста. Светлана Лобода активно ведёт свою страничку в Instagram.
Происшествия
При столкновении катеров на Пхукете погибли двое российских детей
Ранее заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Пронин сообщил, что более 20 российских туристов получили травмы при столкновении двух катеров у берегов острова Пхукет.
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
Энергетика
В Белоруссии рассказали о стоимости поставок нефти из России
Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что белорусская сторона будет покупать нефть у России в 2020 году по цене в 83—85% от мировой.
Спорт
Российские гимнастки победили в упражнениях с мячами на этапе Гран-при
Сборная России заняла первое место в упражнениях с пятью мячами на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Москве.
Здоровье
В России под наблюдением из-за коронавируса находятся 20 тысяч человек
Под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус в России остаются 20 тысяч человек.
Политика
Преемница Меркель отказалась идти в канцлеры
Шоу-бизнес
Анна Седокова подтвердила, что беременна в четвертый раз
Известная поп-исполнительница и бывшая участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова подтвердила, что в четвертый раз беременна.
Армия и оружие
Посадка на базе Хмеймим уходящего от обстрела самолета попала на видео
В интернете появилось видео с камеры наблюдения на авиабазе Хмеймим в Сирии, где вынужденную посадку совершил пассажирский Airbus-320, который уходил от обстрела.
Кино
«Оскар 2020» как лучший международный фильм получили «Паразиты»
В Лос-Анджелесе в театре "Долби" огласили победителя в номинации лучший иностранный фильм.
Футбол
Семак объяснил трансферную политику «Зенита»
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак объяснил трансферную политику клуба.
Культура
Филипп Киркоров отметился на премии «Оскар»
В понедельник, 10 февраля, стало известно о том, что Филипп Киркоров отметился на премии "Оскар".
Здоровье
Омбудсмен выступила за закрытие центра Саратова для личного транспорта
Сегодня члены фракции КПРФ Саратовской областной думы встретились с уполномоченным по правам человека Татьяной Журик.
Политика
Опрос: россияне одобряют поправки в Конституцию
67% россиян считают самыми важными из президентских поправок в Конституцию гарантии регулярной индексации пенсий и только 6% опрошенных считают самым важным создание Госсовета, говорится в опросе "Левада-центра".
Здоровье
В Челябинске врачей поликлиники предупредили о снижении зарплат
Как передает корреспондент РИА «Новый День», о возможном снижении выплат предупредили медиков поликлиники ГКБ №5, обслуживающей жителей Курчатовского района Челябинска.
Экономика
Экономист Делягин назвал катастрофой возможную приватизацию Сбербанка
Правительство РФ стремится к приватизации Сбербанка, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Происшествия
Мощный взрыв на подстанции в Подольске попал на видео
Взрыв прогремел на подстанции в подмосковном Подольске.
Общество
Москвичей предупредили о метели, снеге и усилении ветра
"По городу Москве ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, местами метель, гололед, налипание мокрого снега, усиление южного ветра с порывами 13- 18 м/с, гололедица", - рассказали в пресс-службе МЧС.