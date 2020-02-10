Политика

RT на русскомRT на русскомВ Кремле оценили возможность обмена послами с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что говорить о кандидатурах на должность российского посла на Украине преждевременно.
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

Кремль: Россия и Украина предметно не обсуждали обмен послами

Коммерсантъ05:40

В Кремле констатировали отсутствие предметного разговора с Киевом про послов

Российская газета05:38

Песков: предметного разговора об обмене послами России и Украины до сих пор не было

ТАСС05:16

В Кремле оценили возможность обмена послами с Украиной

RT на русском05:30

В Кремле оценили возможность обмена послами с Украиной

РИА Новости05:21

В Кремле назвали преждевременным обсуждение кандидатуры посла в Киеве

РБК05:20

В Кремле оценили возможность обмена послами с Украиной

Известия05:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 05:59, Ашберн
Общество

РЖД решили ускорить модернизацию БАМа и Транссиба

Из-за падения спроса на уголь в Европе ОАО "РЖД" решило ускорить модернизацию "восточного полигона — Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссибирской магистрали" пишет РБК со ссылкой на подготовленный план работ.
Интерфакс 02:53
Политика

Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки

BFM.ru вчера в 15:55
Происшествия

Двое российских детей погибли при столкновении катеров на Пхукете

Двое российских детей погибли при столкновении двух скоростных катеров у восточного побережья таиландского острова Пхукет.
ТАСС 01:14
Кино

В Лос-Анджелесе назвали лауреатов премии «Оскар»

В лос-анджелесском театре «Долби» состоялась церемония вручения премии «Оскар» за 2019 год.
RT на русском 02:14
Политика

В Кремле оценили работу кабмина Медведева

"Итоги работы правительства Медведева получили весьма позитивную оценку президента Путина, и получали ее неоднократно", - заключил представитель Кремля.
Российская газета 05:44
Общество

Магазины «датской IKEA» Jysk появятся в России весной

Первые магазины датского мебельного ритейлера Jysk откроются в апреле 2020 г. в Москве в ТЦ «Тройка» и в одном из зданий торгово-промышленной зоны (ТПЗ) «Алтуфьево», сообщил «Ведомостям» представитель компании в России.
Ведомости вчера в 16:20
Происшествия

Погибшие в Таиланде дети приехали из Челябинской области

Брат и сестра, которые погибли при столкновении катеров в Пхукете, приехали в Таиланд из Челябинской области.
Народные новости 04:29
Армия и оружие

Турция обстреляла город Саракиб в сирийском Идлибе

Турция произвела обстрел по сирийскому городу Саракиб в провинции Идлиб, который несколько дней назад вязал под контроль сирийская армия.
Газета.Ru 05:02
Общество

Глава Минобрнауки рассказал, какие вузы попадут под сокращение

Для заведений, которые успешно развиваются, имеют материально-техническую базу и хорошо укомплектованы кадрами, рисков нет, уточнил Фальков.
РИА Новости 04:17
Экономика

Акции российских компаний

Цена закрытия акций, входящих в базу индекса ММВБ, по итогам торгов 06.02.2020, руб. (см. таблицу).
Город N (Ростов) вчера в 13:40
Общество

Туляки побывали на Big Love Show 2020

Туляки съездили на Big Love Show 2020. Большой праздник музыки и любви состоялся на столичной "ВТБ Арене" в минувшие выходные.
Тульская служба новостей 04:20
Финансы

Рубль растет к доллару и евро на открытии торгов

Курс доллара снизился на 18 копеек и составляет 63,94 рубля. Евро упал на 19 копеек и стоит 69,97 рубля.
Экономика сегодня 02:27
Политика

Президент Украины примет участие в Мюнхенской конференции

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, заявил глава МКБ Вольфганг Ишингер.
РИА Новости 04:53
Культура

Умер композитор Сергей Слонимский

Народный артист России, композитор Сергей Слонимский умер в Санкт-Петербурге на 88 году жизни.
ТАСС вчера в 07:53
Происшествия

Якутского экс-депутата обвинили в мошенничестве

По данным на сайте "Саханефтегазсбыт", ранее компанию возглавлял Игорь Никитин, который также был депутатом Госсобрания Якутии V созыва (2014-2017 годы).
РИА Новости 05:29
Музыка

Россия может снова отказаться от трансляции Евровидения

Российские телеканалы могут отложить трансляцию Евровидения или вовсе отказаться от показа песенного конкурса в случае какой-либо травли за «нетолерантность».
News.ru 05:26
Шоу-бизнес

Виторган прокомментировал видео Собчак без макияжа

Российская телеведущая и светская львица Ксения Собчак опубликовала в видео, как она едет в машине без косметики и качает головой под музыку 90-х.
ФАН 01:00
Общество

Мишустин потребовал от правительства не давать необоснованных обещаний

Глава правительства Михаил Мишустин потребовал от министров не давать необоснованных обещаний, передаёт ТАСС.
Мой Брянск 02:07
Здоровье

Карантин в школах Ульяновской области продлили по 17 февраля

Карантин, введенный в школах города и области 4 февраля, продлен по 17 февраля включительно.
Ульяновская правда 03:03
Общество

Телеведущая расхохоталась после слов о льготах в России

После слов о 127 рублях, предназначенных на международный транспорт, ведущая не смогла сдержать смеха.
Lenta.ru 02:53
Происшествия

В новосибирском Институте горного дела СО РАН прошли обыски

В Институте горного дела СО РАН прошли обыски. В частности, выемка документов проводится в кабинете директора учреждения.
Российская газета 03:33
Политика

Песков прокомментировал возможные новые санкции США против России

США прибегают к незаконным ограничениям для обеспечения собственных интересов, эта практика пагубная, заявил в понедельник, 10 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность введения новых санкций Вашингтона из-за поддержки Москвой Венесуэлы.
Известия 05:44
Армия и оружие

Российскую РЭБ «Красуха» обвинили в поломке истребителей F-35 и F-22

Согласно докладам, опубликованным американскими военными, российские средства радиоэлектронной борьбы, размещённые на территории Сирии, стали причиной серьёзных поломок двух самых дорогостоящих американских истребителей – F-35 и F-22.
Avia.pro вчера в 23:42
Футбол

Тедеско: «Спартак» просто выиграл турнир

"Спартак" просто выиграл турнир.
Газета.Ru 08 февраля в 23:26
Общество

Власти Швейцарии введут уголовное наказание за гомофобию

Жители Швейцарии одобрили идею властей о введении уголовной ответственности за дискриминацию представителей сексуальных меньшинств.
News.ru 04:12
Политика

В Кремле прокомментировали ситуацию по делу «Сети»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию по делу террористической организации «Сеть»*.
RT на русском 05:46
Транспорт

Новый директор назначен в севастопольском департаменте транспорта

Сергей Румянцев назначен директором севастопольского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Новый Севастополь 02:44
Шоу-бизнес

Актрису на «Оскаре» обозвали «лобстером» из-за провального платья

Американская актриса Кристен Уиг прогадала с выбором наряда для 92-й церемонии вручения премии "Оскар".
Московский Комсомолец 04:54
Гаджеты

В России начались продажи ударопрочной «раскладушки» Panasonic TU456

Planet Today 08 февраля в 09:44
Происшествия

«Ъ»: в Красноярске мошенники «обманули» банкоматы игрушечными деньгами

Следователи в Красноярском крае завершили расследование кражи, которую мошенники совершили, пополнив свои счета через банкомат игрушечными деньгами.
РИА Новости вчера в 18:36
Как работают Яндекс.Новости?
Главное