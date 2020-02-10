Политика
RT на русскомВ Кремле оценили возможность обмена послами с Украиной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что говорить о кандидатурах на должность российского посла на Украине преждевременно.
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Общество
РЖД решили ускорить модернизацию БАМа и Транссиба
Из-за падения спроса на уголь в Европе ОАО "РЖД" решило ускорить модернизацию "восточного полигона — Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссибирской магистрали" пишет РБК со ссылкой на подготовленный план работ.
Политика
Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки
Происшествия
Двое российских детей погибли при столкновении катеров на Пхукете
Двое российских детей погибли при столкновении двух скоростных катеров у восточного побережья таиландского острова Пхукет.
Кино
В Лос-Анджелесе назвали лауреатов премии «Оскар»
В лос-анджелесском театре «Долби» состоялась церемония вручения премии «Оскар» за 2019 год.
Политика
В Кремле оценили работу кабмина Медведева
"Итоги работы правительства Медведева получили весьма позитивную оценку президента Путина, и получали ее неоднократно", - заключил представитель Кремля.
Общество
Магазины «датской IKEA» Jysk появятся в России весной
Первые магазины датского мебельного ритейлера Jysk откроются в апреле 2020 г. в Москве в ТЦ «Тройка» и в одном из зданий торгово-промышленной зоны (ТПЗ) «Алтуфьево», сообщил «Ведомостям» представитель компании в России.
Происшествия
Погибшие в Таиланде дети приехали из Челябинской области
Брат и сестра, которые погибли при столкновении катеров в Пхукете, приехали в Таиланд из Челябинской области.
Армия и оружие
Турция обстреляла город Саракиб в сирийском Идлибе
Турция произвела обстрел по сирийскому городу Саракиб в провинции Идлиб, который несколько дней назад вязал под контроль сирийская армия.
Общество
Глава Минобрнауки рассказал, какие вузы попадут под сокращение
Для заведений, которые успешно развиваются, имеют материально-техническую базу и хорошо укомплектованы кадрами, рисков нет, уточнил Фальков.
Экономика
Акции российских компаний
Цена закрытия акций, входящих в базу индекса ММВБ, по итогам торгов 06.02.2020, руб. (см. таблицу).
Общество
Туляки побывали на Big Love Show 2020
Туляки съездили на Big Love Show 2020. Большой праздник музыки и любви состоялся на столичной "ВТБ Арене" в минувшие выходные.
Финансы
Рубль растет к доллару и евро на открытии торгов
Курс доллара снизился на 18 копеек и составляет 63,94 рубля. Евро упал на 19 копеек и стоит 69,97 рубля.
Политика
Президент Украины примет участие в Мюнхенской конференции
Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, заявил глава МКБ Вольфганг Ишингер.
Культура
Умер композитор Сергей Слонимский
Народный артист России, композитор Сергей Слонимский умер в Санкт-Петербурге на 88 году жизни.
Происшествия
Якутского экс-депутата обвинили в мошенничестве
По данным на сайте "Саханефтегазсбыт", ранее компанию возглавлял Игорь Никитин, который также был депутатом Госсобрания Якутии V созыва (2014-2017 годы).
Музыка
Россия может снова отказаться от трансляции Евровидения
Российские телеканалы могут отложить трансляцию Евровидения или вовсе отказаться от показа песенного конкурса в случае какой-либо травли за «нетолерантность».
Шоу-бизнес
Виторган прокомментировал видео Собчак без макияжа
Российская телеведущая и светская львица Ксения Собчак опубликовала в видео, как она едет в машине без косметики и качает головой под музыку 90-х.
Общество
Мишустин потребовал от правительства не давать необоснованных обещаний
Глава правительства Михаил Мишустин потребовал от министров не давать необоснованных обещаний, передаёт ТАСС.
Здоровье
Карантин в школах Ульяновской области продлили по 17 февраля
Карантин, введенный в школах города и области 4 февраля, продлен по 17 февраля включительно.
Общество
Телеведущая расхохоталась после слов о льготах в России
После слов о 127 рублях, предназначенных на международный транспорт, ведущая не смогла сдержать смеха.
Происшествия
В новосибирском Институте горного дела СО РАН прошли обыски
В Институте горного дела СО РАН прошли обыски. В частности, выемка документов проводится в кабинете директора учреждения.
Политика
Песков прокомментировал возможные новые санкции США против России
США прибегают к незаконным ограничениям для обеспечения собственных интересов, эта практика пагубная, заявил в понедельник, 10 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность введения новых санкций Вашингтона из-за поддержки Москвой Венесуэлы.
Армия и оружие
Российскую РЭБ «Красуха» обвинили в поломке истребителей F-35 и F-22
Согласно докладам, опубликованным американскими военными, российские средства радиоэлектронной борьбы, размещённые на территории Сирии, стали причиной серьёзных поломок двух самых дорогостоящих американских истребителей – F-35 и F-22.
Футбол
Тедеско: «Спартак» просто выиграл турнир
"Спартак" просто выиграл турнир.
Общество
Власти Швейцарии введут уголовное наказание за гомофобию
Жители Швейцарии одобрили идею властей о введении уголовной ответственности за дискриминацию представителей сексуальных меньшинств.
Политика
В Кремле прокомментировали ситуацию по делу «Сети»
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию по делу террористической организации «Сеть»*.
Транспорт
Новый директор назначен в севастопольском департаменте транспорта
Сергей Румянцев назначен директором севастопольского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Шоу-бизнес
Актрису на «Оскаре» обозвали «лобстером» из-за провального платья
Американская актриса Кристен Уиг прогадала с выбором наряда для 92-й церемонии вручения премии "Оскар".
Гаджеты
В России начались продажи ударопрочной «раскладушки» Panasonic TU456
Происшествия
«Ъ»: в Красноярске мошенники «обманули» банкоматы игрушечными деньгами
Следователи в Красноярском крае завершили расследование кражи, которую мошенники совершили, пополнив свои счета через банкомат игрушечными деньгами.