Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что говорить о кандидатурах на должность российского посла на Украине преждевременно.

В Кремле оценили возможность обмена послами с Украиной

Общество РЖД решили ускорить модернизацию БАМа и Транссиба Из-за падения спроса на уголь в Европе ОАО "РЖД" решило ускорить модернизацию "восточного полигона — Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссибирской магистрали" пишет РБК со ссылкой на подготовленный план работ.

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